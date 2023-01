Spanischer Verband setzt Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz am Wochenende nicht ein

Nach seiner diskutablen Spielleitung im Barcelona-Derby darf Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz am Wochenende nicht pfeifen.

WAS IST PASSIERT? Nach seinen zuletzt wilden Auftritten als Schiedsrichter sowohl bei der WM in Katar als auch in der spanischen Liga bekommt Antonio Mateu Lahoz eine Denkpause. Wie aus den Ansetzungen für das kommende Wochenende hervorgeht, darf Lahoz an diesem Spieltag keine Partie im spanischen Oberhaus leiten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Lahoz hatte am Silvestertag das Stadtderby zwischen dem FC Barcelona und Espanyol (1:1) gepfiffen und dabei vor allem in der zweiten Halbzeit mit Karten um sich geworfen. Insgesamt 16 Gelbe und zwei Gelb-Rote-Karten verteilte der 45-Jährige, der sich danach deutlicher Kritik ausgesetzt sah.

Zumal es bereits der zweite denkwürdige Auftritt des Schiedsrichters binnen weniger Wochen war. Bei der WM in Katar hatte er das Viertelfinale zwischen Argentinien und den Niederlanden geleitet und dabei ebenfalls eine Kartenflut losgetreten, am Ende standen 18 Gelbe Karten zu Buche. Kritiker warfen Lahoz vor, die Spiele jeweils nicht mehr unter Kontrolle gehabt zu haben.

WIE GEHT ES WEITER? Trotz der vorübergehenden Denkpause für Lahoz deutet im Moment nichts darauf hin, dass der Referee längerfristig vom Spielbetrieb ausgeschlossen ist.