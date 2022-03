Barcelona nimmt Real Madrid auseinander: Der Clasico in der Primera Division im TICKER zum Nachlesen

Ganz in Schwarz hat das "weiße Ballett" von Spaniens Rekordmeister Real Madrid einen Sonntag zum Vergessen erlebt. Ausgerechnet in ihren pechschwarzen Jubiläumstrikots zum 120-jährigen Vereinsbestehen mussten die Königlichen gegen den Erzrivalen FC Barcelona und Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen durch eine demütigende 0:4 (0:2)-Heimpleite nach fünf Clasico-Erfolgen in Serie wieder eine Niederlage quittieren. Barca hingegen feierte seinen höchsten Erfolg im Bernabeu seit über sechs Jahren.

Barcelonas gefeierter Spieler war der im Winter verpflichtete Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang mit einem Doppelpack (29. und 52.). Der gabunische Bundesliga-Torschützenkönig von 2017 schraubte seine Bilanz auf sechs Treffer in den vergangenen fünf Ligaspielen. Die übrigen Tore für die wie entfesselt auftrumpfenden Gäste markierten Ronald Araujo (38.) und - auf Vorlage von Aubameyang - Ferran Torres (47.).

0:4 (0:2) Tore 0:1 Aubameyang (29.), 0:2 Araujo (38.), 0:3 Ferran Torres (47.), 0:4 Aubameyang (51.) Aufstellung Real Madrid Courtois - Carvajal (46. Diaz), Militao, Alaba, Nacho (63. Vazquez) - Valverde, Modric, Casemiro, Kroos (46. Camavinga) - Rodrygo (63. Asensio), Vinicius Aufstellung FC Barcelona Ter Stegen, Araujo, Pique, Eric Garcia, Alba (86. Alves), Busquets, F. de Jong (71. Gavi), Pedri (86. Nico), Dembele (80. Traore), Aubameyang (71. Depay), Ferran Torres Gelbe Karten Kroos (22.), Modric (63.), Camavinga (82.), Vazquez (88.) - de Jong (26.), Busquets (31.), Alba (74.), Nico (88.) Rote Karten -

Fazit | Barca feiert wichtige drei Punkte im Kampf um die Königsklasse. Xavis Team bleibt damit Dritter und baut den Vorsprung auf den ersten Nicht-CL-Platz auf fünf Punkte aus. Real derweil weiter an der Tabellenspitze mit neun Punkten Puffer auf den FC Sevilla.

Fazit | Barca demontiert den designierten Meister. Spielfreudige Blaugrana erwischten einen Sahnetag, nur die dürftige Chancenverwertung verhinderte einen höheren Sieg (10 zu 4 Schüsse aufs Tor). Bemerkenswert, welch große Lücken Real in der Abwehr offenbarte und wie lethargisch die Blancos heute zu Werke gingen. Von der Offensive ganz zu schweigen.

90.+1 | Schaulaufen jetzt, Barca spielt die Führung runter. Real wird froh sein, denn mit dem 0:4 sind die Blancos noch gut bedient.

90. | Drei Minuten werden nachgespielt.

88. | Vazquez holt Gavi von den Beinen und sieht dafür Gelb. Und Nico räumt Camavinga ab. Auch dafür gibts den gelben Karton.

86. | Xavi schöpft sein Wechselkontingent voll aus: Alba weicht für Dani Alves. Und Nico kommt für Pedri.

85. | Der Ehrentreffer soll her. Flanke Alaba, zunächst geklärt, aber Mariano chippt den Ball von links im Strafraum nochmal vors Tor. Vazquez schießt per Volley allerdings weit daneben.



83. | Barca tut nur noch das Nötigste, so darf auch Real mal ein bisschen spielen. Valverde fasst sich aus der Distanz ein Herz - knapp drüber.



82. | Camavinga holt sich Gelb ab. Unfaire Grätsche gegen Busquets.

80. | Wechsel bei Barca: Dembele raus, Traore rein.

80. | Auf der Gegenseite dribbelt Vinicius Junior links in die Box, legt zurück auf Alaba, der aus spitzem Winkel wuchtig abzieht - ter Stegen ist zur Stelle.



79. | Gibts noch ein Jokertor? Mal wieder ein langer Ball in die Spitze, Depay prüft Courtois aus gut 15 Metern, doch der Keeper der Königlichen kann den zu zentralen Schuss parieren.

77. | Alaba gibt inzwischen den Linksverteidiger. Der Ex-Münchner tankt sich auf der Außenbahn durch, spielt scharf nach innen, wo Asensio direkt draufhält, den Ball aber deutlich drübersetzt.

74. | Alba grätscht Vinicius Junior von hinten um. Dafür gibts Gelb.

74. | Depay meldet sich an, sucht Debmbele mit einem Steilpass in die Tiefe. Eder Militao ist auf dem Posten, verlängert das Zuspiel aber ungeschickt in die Beine von Dembele, der seinen Bewacher am Elfmeterpunkt abschüttelt und knapp links vorbeischießt.



72. | Die Schlussphase läuft und offen ist nur die Höhe des Barca-Siegs. Es wird das Ende einer "Leidenszeit", nachdem die Katalanen die letzten fünf Clasicos verloren haben.



71. | Doppelwechsel bei Barca: Aubameyang hat Feierabend, Depay ist neu dabei. Zudem macht de Jong Platz für Gavi.

69. | Das Spielgerät läuft gemächlich durch Barcas Reihen, besonders hoch ist das Tempo momentan nicht. Real wird froh sein.



66. | Barca hat den Fuß vom Gas genommen. Die Gefahr, die von den Blaugrana ausgeht, mindert das aber nicht. Bei diesen Lücken in Reals Abwehr reichen heute einfache Steilpässe. Der Spielstand ist nicht in Stein gemeißelt.



64. | Nächste Chance für Barca. Busquets mit einem klugen Steilpass auf Ferran Torres, im Strafraum hält der aus spitzem Winkel drauf, doch Courtois ist wachsam.

63. | Ancelotti zieht seine Wechseloptionen drei und vier. Rodrygo wird durch Asensio ersetzt. Und Vazquez kommt für Nacho.

63. | Modric steigt Dembele auf den Fuß. Gelb.

58. | Und Aubameyang hat das 5:0 auf dem Fuß! Von links spielt Alba scharf an den zweiten Pfosten, Aubameyang schießt aus kurzer Distanz zwei Meter rechts vorbei!



52. | Erstaunlich, was Real heute bietet. Die katastrophale Abwehrleistung ist das eine. Aber die Körpersprache das andere. In der Hinsicht ist es ein Klassenunterschied, Barca will den Sieg, Real wirkt lethargisch. Und nach dem 0:4 wird lieber ewig lamentiert, anstatt den Laden irgendwie aufzupeppen.



51. | Es kommt knüppeldick für Real! Hoher Ball von Pique in die Spitze, Ferran Torres legt ab für Aubameyang, der durch die Lücken in Reals Defensive spaziert und aus zehn Metern per Lupfer vollstreckt. Courtois einmal mehr machtlos. Zunächst wird der Treffer aberkannt, weil Referee Martinez Munuera auf Abseits entschieden hatten. Doch der VAR korrigierte das, Ferran Torres stand nicht im Abseits.

50. | Und Ancelotti steht ratlos an der Seitenlinie. Zur Pause hatte er mit dem Doppelwechsel auf Dreierkette umgestellt. Scheint nun alles hinfällig.



48. | 0:3 liegt Real hinten. Der designierte Meister. Auch ein Statement.



47. | Jetzt trifft Ferran Torres! Fehlpass Alaba im Spielaufbau, Dembele auf de Jong, der Aubameyang in die Tiefe schickt. Im Strafraum legt der Gabuner quer, Ferran Torres netzt rechts oben ein.

47. | Riesenchance für Barca! Aubameyang schickt Ferran Torres in die Tiefe. Der dringt zentral in die Box ein, kann sich aus gut zwölf Metern die Ecke aussuchen - und setzt den Ball knapp rechts vorbei. Zu viel Zeit zu Überlegen? Anders nicht zu erklären.



46. | Weiter gehts!

46. | Real reagiert in der Pause, Kroos und Carvajal bleiben drin. Dafür sind jetzt Camavinga und Mariano Diaz mit dabei. Barca kommt unverändert aus der Kabine.

Pause | Barca ist das bessere Team. Spielfreude, Tempo, Bewegung im letzten Drittel - das passt alles bei Xavis Schützlingen. Einige Chancen waren die Folge, vor allem Dembele sorgte für viel Betrieb. Der Franzose bereitete beide Treffer vor. Real muss umdenken, sowohl defensiv als auch offensiv, denn vorne hatten die Blancos nur Einzelaktionen, das wirkt ohne Benzema weitestgehend kopflos.

45. | Pünktlich ist Pause! Real 0, Barca 2.

43. | Ancelotti ist gefragt. In der Halbzeit muss sich der Routinier etwas einfallen lassen, denn bisher ist Real in vielen Bereichen unterlegen. Vorne gibts nicht mehr als Einzelaktionen, hinten sind die Blancos anfällig. Barca kommt immer wieder in die gefährlichen Zonen.



40. | Viertes Saisontor für Araujo.



38. | Läuft bei Barca. Und läuft gar nicht bei Real. Dembeles Ecke von links findet in der Mitte Araujo, der aus acht Meter per Kopf ins rechte Eck einnetzt. Alaba hält zu viel Abstand und sieht wie beim 0:1 nicht gut aus.

Tooor! Real Madrid vs. FC Barcelona 0:2 | Torschütze: Araujo

36. | Die bekommt Real geklärt - und dann läuft der Konter. Am Ende sprintet Vinicius Junior alleine auf ter Stegen zu, legt sich die Kugel aber zu weit vor. Als ter Stegen rauskommt, versucht es Vinicius Junior mit einem Haken - lässt sich dann aber über ter Stegens Knie fallen. Ohne Berührung. Eigentlich Gelb, aber das Spiel läuft weiter.



35. | Barca mit der nächsten Chance. Gegen ein aufgerücktes Real steckt de Jong halblinks in die Box zu Aubameyang, dessen Abschluss wird aber zur Ecke geblockt.



33. | Real sucht mit eigenem Ballbesitz nach einer Antwort, aber Barca läuft clever an, zwingt die Blancos zu hohen Bällen. Und weil die aus der Not heraus entstehen, ist der Erfolg überschaubar.



31. | Busquets macht den Trikottest bei Eder Militao und stoppt damit einen Konter. Die nächste Verwarnung.

30. | Auf Seiten Reals haben Nacho und Eder Militao die größten Aktien an diesem Gegentor. Nacho, weil er Dembele nur Begleitschutz gibt. Und Alaba, weil er die hohe Flanke mit dem Fuß klären will. Der Kopf wäre die bessere Wahl gewesen.



29. | Barca führt! Dembele tankt sich rechts an die Grundlinie und flankt nach innen. Aubameyang nickt aus fünf Metern ein. Courtois ist machtlos.

Tooor! Real Madrid vs. FC Barcelona 0:1 | Torschütze: Aubameyang

26. | De Jong kommt mit seiner Grätsche gegen Kroos zu spät. Dafür wird der Niederländer verwarnt.

24. | Momentan ist Barca besser drin. Der Ball läuft gut, Real verschiebt diszipliniert, aber dennoch finden die Blaugrana Lücken. Pedri sucht Ferran Torres mit einem überraschenden Chippball in die Box, Casemiro kann den Abschluss mit einer Grätsche blocken.



22. | Kroos sieht die erste Gelbe Karte der Partie. Kommt zu spät gegen Busquets und räumt den Barca-Kapitän ab.

20. | Das ist schön für die Zuschauer, aber gleichzeitig darf man sich fragen, was die Teams in Sachen Pressing vorhaben. Das ist im Mittelfeld quasi nicht existent. Von halbgarem Anlaufen mal abgesehen.

18. | Gab schon Clasicos, die zäher gestartet sind. Hier ist sofort viel Betrieb in und an den Strafräumen.

18. | Ferran Torres meldet sich an. Aus der zweiten Reihe versucht er es per Schlenzer aufs rechte Eck, da fehlt ein knapper Meter.

15. | Vinicius Junior ist bisher Reals Aktivposten. Links im Strafraum verschafft er sich Platz, der Flachschuss gerät aber zu mittig. Leichte Beute für ter Stegen.

13. | Dicke Chance für Barca! Ferran Torres wird links in die Tiefe geschickt, von der Grundlinie legt er an den Elfmeterpunkt. Dort hat Aubameyang freie Bahn, setzt den Schuss aber zu zentral. Courtois ist zur Stelle.

10. | Aubameyang kommt mit seiner Grätsche gegen Kroos zu spät. Offene Sohle aufs Schienbein. Referee Martinez Munuera belässt es bei einer Ermahnung, wohl der Spielminute geschuldet.

8. | Die bringt Kroos, Barca klärt den ersten Ball, aber Real bleibt dran. Rodrygo tankt sich rechts in die Box, wird dort aber abgekocht.

7. | Ter Stegen erstmals gefordert! Vinicius Junior wird links in die Tiefe geschickt, er dringt in die Box ein, Araujo nur mit Begleitschutz. Dann die Ablage in den Rückraum, Valverde versucht es flach aufs rechte Eck, ter Stegen pariert zur Ecke.

5. | Erster Abschluss von Real. Das Mittelfeld wird schnell überbrückt, Valverde lässt Busquets stehen und bedient Rodrygo rechts am Strafraum. Der Schuss des Benzema-Ersatzes geht ans Außennetz.

4. | Real nun mit ersten Stafetten, aber beiderseits regiert die Vorsicht. Bloß kein Fehlstartet, so wohl die Devise.

3. | Wieder Pique. Diesmal beweist er ein gutes Auge, der Steilpass für Ferran Torres gerät aber einen Tick zu steil.



2. | Erste Szene von Barca. Eder Militao holt Ferran Torres von den Beinen, danach fliegt ein Halbfeldfreistoß in die Box, Pique hält im Gewusel drauf. Dritter Stock.

2. | Real spielt komplett in schwarz. Vor zwei Wochen feierte der Klub seinen 120. Geburtstag, Ausrüster Adidas sieht darin Anlass für ein Sondertrikot.

1. | Der Ball rollt! 60.000 Zuschauer sind da.

Vor Beginn | Hält die Serie an? Real hat die letzten fünf Clasicos in La Liga gewonnen (viermal Liga, einmal Supercup). Der letzte Barca-Sieg datiert aus dem März 2019. Damals siegten die Blaugrana 1:0 im Bernabeu. 1114 Tage ist das mittlerweile her.

Vor Beginn | Pünktlich zum Clasico sind beide Teams in Top-Form. Barca hat im Kalenderjahr 2022 noch kein Spiel verloren und mit 23 Zählern ligaweit die meisten geholt. Real ist diese Saison ohnehin eine Macht, das Weiterkommen in der Champions League gegen Paris war der vorläufige Höhepunkt.

Vor Beginn | Andererseits, Real hat dasselbe Ansinnen - und das könnte gefährlich werden für Barca. Denn Xavis Team braucht gerade jeden Punkt. Am Wochenende von Atletico überholt, möchte man Rang 3 zurückerobern. Und das geht nur mit einem Sieg. Sollte der gelingen, stünde man bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz fünf Punkte vor dem ersten Nicht-CL-Platz.

Vor Beginn | Da ist zum einen die Chance für Barca, den Königlichen auf dem Weg zur 35. Meisterschaft ein paar Steine in den Weg zu legen. Schwer vorstellbar, dass Ancelottis Männer bei neun Punkten Vorsprung auf Verfolger FC Sevilla den Titel noch verspielen - aber den großen Rivalen zu ärgern ist immer reizvoll.

Vor Beginn | Der 184. Clasico in La Liga spielt für die Meisterschaft nur eine untergeordnete Rolle, dafür hat Barca den Saisonstart zu arg vermasselt. Immerhin haben sich die Blaugrana inzwischen auf Platz 4 vorgekämpft, aber Real ist längst enteilt und steht mit 15 Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen auf Rang 1. Brisant genug ist die Partie aber allemal, nicht nur aufgrund der Rivalität.

Vor Beginn | Barca hat am Donnerstag das Ticket für das Viertelfinale der Europa League gelöst (2:1 gegen Galatasaray). Im Vergleich dazu gibt es zwei Änderungen: Araujo und Dembele beginnen für Dest (Oberschenkverletzung) und Traore (Bank).



Vor Beginn | Carlo Ancelotti nimmt nach dem 3:0 gegen Mallorca drei Wechsel vor: Carvajal, Eder Miliato und Modric spielen anstelle von Mendy (muskuläre Probleme), Benzema (Wadenverletzung) und Vazquez (Bank).



Vor Beginn | Herzlich Willkommen zum Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Der Clasico heute im LIVE-TICKER - Die Aufstellungen

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Nacho - Valverde, Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Vinicius

FC Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Pique, Eric Garcia, Alba, Busquets, F. de Jong, Pedri, Dembele, Aubameyang, Ferran Torres

Real Madrid vs. FC Barcelona: Der Clasico heute im LIVE-TICKER - Die Fakten zum Spiel

Dank des Siegs im Halbfinale des Supercups im Januar 2022 (3-2) ist Real Madrid die erste Mannschaft in der Geschichte des El Clasico, die 100 Siege in allen Wettbewerben einfuhr (248 Sp. 100S 52U 96N). Real Madrid hat die letzten fünf Pflichtspiele gegen Barcelona gewonnen. Nur Real selbst legte mit sieben Siegen von April 1962 bis Februar 1965 in der Clasico-Historie eine längere Siegesserie hin. In Clasicos in der LaLiga im 21. Jahrhundert in Madrid hat Barcelona mehr Siege (10-8) und mehr Tore (41-34) erzielt als Real Madrid. Allerdings hat Barcelona seine letzten beiden Gastspiele verloren und könnte zum ersten Mal in diesem Jahrtausend drei LaLiga-Auswärtspleiten bei Real in Folge einstecken. Keine Mannschaft aus den fünf großen europäischen Ligen hat seit Beginn der letzten Saison weniger Niederlagen kassiert als Real Madrid (6, gleichauf mit Inter Mailand). Barcelona hat keines seiner letzten 10 LaLiga-Auswärtsspiele verloren (5S 5U), neun davon unter Xavi Hernandez (5S 4U). Xavi könnte nach Ernesto Valverde, der keines seiner ersten 18 Auswärtsspiele verlor (12S 6U), erst der zweite Barça-Trainer werden, der in seinen ersten 10 Auswärtsspielen in diesem Wettbewerb ungeschlagen bleibt. Seit dem Amtsantritt von Xavi Hernandez hat Barcelona in LaLiga 34 Punkte aus 15 Spielen geholt (10S 4U 1N), das toppt in diesem Zeitraum nur Real Madrid (39 Punkte - 12S 3U 1N). Real Madrids Karim Benzema hat in zwei der letzten drei Begegnungen mit Barcelona in allen Wettbewerben getroffen und dabei zwei Tore erzielt - genauso viele Tore wie in seinen 16 vorherigen Auftritten im El Clásico. Barcelonas Kapitän Sergio Busquets könnte sein 43. Pflichtspiel gegen Real Madrid bestreiten und damit Xavi Hernandez (42) überholen und zum Barça-Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen in der Geschichte des ElClásico werden, hinter Lionel Messi (45). Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat drei seiner fünf Begegnungen mit dem FC Barcelona in LaLiga verloren (2S) – gegen kein Team verlor er in diesem Wettbewerb häufiger (auch 3 gegen Atletico de Madrid). Xavi Hernandez könnte erst der dritte Trainer des FC Barcelona seit 2000 werden, der seine ersten beiden Pflichtspiele gegen Real Madrid verliert, nach Ernesto Valverde im Jahr 2017 und Ronald Koeman im Jahr 2021. Koeman verlor alle seine drei Clasicos als Trainer.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Der Clasico heute im LIVE-TICKER - spielt Karim Benzema?

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss im Clasico gegen den FC Barcelona auf seinen formstarken französischen Stürmerstar Karim Benzema verzichten. Wie Real-Trainer Carlo Ancelotti am Samstag bei der Pressekonferenz mitteilte, hat sich Benzema (34) eine Verletzung an der linken Wade zugezogen.

Benzema werde deswegen am Montag auch nicht zur französischen Nationalmannschaft reisen können, führte der ehemalige Bayern-Coach Ancelotti aus. Der bereits für die WM-Endrunde in Katar qualifizierte Titelverteidiger Frankreich testet am 25. März in Marseille gegen die Elfenbeinküste, vier Tage später geht es in Lille gegen Südafrika.

Quelle: SID

Real Madrid vs. FC Barcelona: Der Clasico heute im LIVE-TICKER - die Infos zum Spiel

Partie: Real Madrid vs. FC Barcelona

Ort: Estadio Santiago Bernabeu, Madrid

Datum: 20.03.2022

Anstoß: 21 Uhr