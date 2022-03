Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Barcelona? Den Clasico live im TV und LIVE-STREAM sehen

In LaLiga kommt es am Sonntag zum wohl heißesten Duell der gesamten Saison: Der Clasico steigt in Madrid, wenn Real den FC Barcelona empfängt. Anpfiff im Estadio Santiago Bernabeu ist um 21 Uhr.

Das Meisterschaftsrennen in der der spanischen Liga scheint entschieden. Tabellenführer Real hat vor dem 29. Spieltag zehn Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten, den FC Sevilla. Dahinter folgt der FC Barcelona mit 15 Punkten Rückstand, allerdings fehlt den Katalanen noch ein Nachholspiel.

Dabei ist der dritte Platz für Barcelona das Ergebnis von einer ganz starken Serie: Seit elf Spielen ist das Team von Xavi ungeschlagen, in dieser Zeitspanne gelangen acht Siege! Mittlerweile ist man also wieder auf einem Champions-League-Platz, und das, obwohl man am 13. Spieltag noch auf Platz neun stand.

Das Clasico ist ein Highlight, welches kein/e Fußballanhänger:in verpassen sollte. GOAL erklärt, wer das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona übertragen wird!

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Barcelona am Sonntag live? Der Clasico im Überblick

Begegnung Real Madrid vs. FC Barcelona (hier im LIVE-STREAM) Wettbewerb LaLiga | 29. Spieltag Datum Sonntag | 20. März 2022 Anpfiff 21 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu (Madrid) Schiedsrichter Juan Martinez Munuera Bilanz (183 Spiele in der Primera Division) 76 Siege Real Madrid 35 Unentschieden 72 Siege FC Barcelona

GettyImages

Wer überträgt / zeigt den Clasico? So wird Real Madrid vs. FC Barcelona im TV und LIVE-STREAM übertragen!

Kein Lionel Messi, kein Cristiano Ronaldo, der FC Barcelona in einer mittelschweren Krise: Die Clasicos in dieser Saison stehen unter einem ganz anderen Stern als die legendären Duelle der 10er-Jahre. Und doch: Es bleibt absolut lohnenswert, das Spiel der beiden Teams live zu sehen!

Auf der einen Seite Real Madrid, das in der Liga eine überzeugende Saison spielt und in der Champions League einen denkwürdigen Abend hinlegte - auf der anderen Seite der FC Barcelona, der drohte, ins sportliche Mittelmaß abzurutschen und nun mit Aubameyang und Xavi wieder im Spitzentrio mitmischt.

Clasico im Free-TV: Kann ich Real vs. Barca am Sonntag kostenlos sehen?

Schwerer war es wohl selten, einen Clasico vorauszusagen, gerade wegen der Formstärke der Katalanen. Umso verständlicher ist es, dass auch in Deutschland viele Anhänger:innen das Spiel verfolgen wollen - aber wie wird die Top-Partie übertragen?

Es gibt an dieser Stelle gute und schlechte Nachrichten, wir fangen natürlich mit den schlechten an, um diese aus der Welt zu haben. Kein kostenloser Anbieter überträgt am Sonntag den Clasico! Real Madrid vs. FC Barcelona wird also nicht im Free-TV übertragen.

Kein Free-TV: So wird der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona ausgestrahlt

Das Erste, ZDF, Sport1, Eurosport, Pro7, RTL... Sie alle zeigen ihr Programm im linearen TV kostenlos, und auf jedem dieser Sender kann man zumindest von Zeit zu Zeit ein Fußballspiel sehen. Das bezieht sich in dieser Saison aber nicht auf die spanische Liga.

Keiner dieser Sender konnte sich die Übertragungsrechte der LaLiga sichern - die Rechte liegen bei einem anderen Anbieter. Damit kommen wir auch schon zu den guten News: DAZN zeigt am Sonntag den Clasico im TV und LIVE-STREAM!

DAZN im TV und LIVE-STREAM: So wird der Clasico gezeigt

Richtig gelesen: Auch im TV ist der Streamingdienst mittlerweile zu sehen. DAZN 1 und DAZN 2 sind die beiden Sender, die seit dem vergangenen Sommer im linearen TV zu sehen sind. Voraussetzung: Das dazubuchen über Sky oder Vodafone.

Doch keine Sorge: Auch Fans, die auf den LIVE-STREAM angewiesen sind, kommen auf ihre Kosten - mehr dazu erklären wir in den kommenden Abschnitten. Erst einmal werfen wir einen Blick auf die Details der Übertragung, mit dabei ist unter anderem Jonas Hummels.

FC Barcelona bei Real Madrid: So zeigt DAZN am Sonntag den Clasico

Begegnung : Real Madrid vs. FC Barcelona

: Real Madrid vs. FC Barcelona Sender :

: DAZN 2



DAZN im LIVE-STREAM

Beginn der Übertragung : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Jonas Hummels

GettyImages

Wer überträgt / zeigt am Sonntag den Clasico? DAZN überträgt Real Madrid vs. FC Barcelona im TV und LIVE-STREAM

DAZN überträgt das Spiel zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona im TV exklusiv, wieso haben wir bereits in den vorherigen Abschnitten erklärt. Der Streamingdienst wird in diesem Jahr erst sechs Jahre alt und ist daher vielleicht noch nicht allen Anhänger:innen ein Begriff - GOAL wirft daher einen genauen Blick auf das Programm.

Real Madrid vs. FC Barcelona: Wer zeigt / überträgt den Clasico im LIVE-STREAM?

Zwar ist DAZN kostenpflichtig, allerdings lohnt sich das Abo auf jeden Fall, wenn ihr auch nur einen Hauch sportbegeistert seid: Nicht nur beim Fußball gibt es mit der Champions League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Nations League etc. eine Vielzahl der beliebtesten Wettbewerbe der Welt.

Auch in anderen Sportarten und Wettbewerben wie in der NBA (Basketball), NFL (American Football), Leichtathletik, Radsport, Motorsport, E-Sports, Tennis, Darts, Wintersport, Schwimmen gibt es eine Menge Programm - und nicht nur das: Dazu kommt nämlich, dass ihr mit einem DAZN-Abo auf der Plattform ohne Aufpreis das gesamte Programm von Fernsehsendern wie Eurosport 1, Eurosport 2, NBA TV, NFL Network und Sportdigital sehen könnt!

DAZN zeigt am Sonntag den Clasico: So könnt Ihr Real Madrid vs. FC Barcelona sehen

Ebenfalls positiv an DAZN: Die Benutzerfreundlichkeit! Ihr habt die Wahl aus mehreren Gerätearten, mit welchen ihr Sport im LIVE-STREAM sehen könnt: Smart-TV, Handy, Tablet oder Spielekonsole: Die kostenlose App ist für alle einfach zu erreichen und schnell heruntergeladen.

Auch im Browser, also am PC oder Laptop, funktioniert DAZN natürlich, hier legen wir euch die Website dazn.com ans Herz. DAZN ist zwar nicht kostenlos, wenn man aber einen Blick auf das angebotene Programm und die Preise der Konkurrenz wirft, ist das Ganze absolut im Rahmen!

Real Madrid gegen FC Barcelona LIVE: So günstig ist der Streamingdienst DAZN momentan

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

DAZN und die kostenlosen Apps: Den Clasico LIVE sehen - so geht's

Wer überträgt / zeigt die LaLiga LIVE? Die Aufstellungen von Real Madrid und dem FC Barcelona

Wen schicken Carlo Ancelotti und Xavi auf das Feld? Wir schreiben hier die Aufstellungen rein, sobald sie veröffentlicht wurden. Also etwa eine Stunde vor Anpfiff. Klickt Euch rechtzeitig zurück in den Artikel!

Wer zeigt / überträgt den Clasico LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung von Real Madrid gegen FC Barcelona im Überblick

TV DAZN 2 DAZN via Smart-TV LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER GOAL Highlights DAZN / YouTube