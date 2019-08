Celta Vigo vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alle Infos zur LaLiga-Übertragung

Real Madrid muss zum Saisonauftakt bei Celta Vigo ran. Hier erfahrt Ihr, wo die LaLiga-Partie im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am 1. Spieltag der spanischen Primera Division ist zu Gast bei . Anstoß der Begegnung ist am Samstag, den 17. August, um 17 Uhr im Estadio de Balaidos in Vigo.

Die Gastgeber aus Vigo haben in der vergangenen Saison knapp den Abstieg verhindert. Nach dem 38. Spieltag stand Celta auf dem 17. Platz und hatte lediglich vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Derweil durchlebte Real Madrid gemäß der eigenen Ansprüche eine äußerst durchwachsene Spielzeit. Das Team von Trainer Zinedine Zidane beendete die Saison auf Rang drei - 19 Punkte hinter -Champion .

Wie die Chancen der Königlichen in der kommenden Saison stehen, haben wir vor dem Auftakt im Formcheck näher beleuchtet. Ob Real mit Neuzugang Eden Hazard nun wieder an der Spitze angreifen kann, wird sich zeigen. Das Auswärtsspiel in Vigo dient jedenfalls als erster Härtetest.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die LaLiga-Partie zwischen Celta Vigo und Real Madrid live im TV sowie im LIVE-STREAM übertragen wird. Darüber hinaus gelangt Ihr hier direkt zu den Aufstellungen, sobald sie feststehen.

Celta Vigo vs. Real Madrid: Das LaLiga-Duell im Überblick

Duell Celta Vigo - Real Madrid Datum Samstag, 17. August 2019 || 17 Uhr Ort Estadio de Balaidos, Vigo Zuschauer 29.000 Plätze

Celta Vigo vs. Real Madrid heute live im TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechte Botschaft für alle Anhänger von Celta Vigo und Real Madrid: Die Begegnung wird heute leider nicht live im TV übertragen. Der Grund dafür: Kein Sender ist im Besitz der Übertragungsrechte für LaLiga.

Weder die öffentlich-rechtlichen Kanäle wie ARD oder ZDF, noch Sportsender wie Sky , Sport1 oder Eurosport sind mit von der Partie, wenn Real Madrid bei Celta Vigo gastiert.

Demzufolge muss man auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen, um die Begegnung live und in voller Länge miterleben zu können. Sämtliche Informationen hierzu findet Ihr im folgenden Abschnitt.

Celta Vigo vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM verfolgen

Da die Partie zwischen Celta Vigo und Real Madrid nicht im TV läuft, benötigt Ihr einen LIVE-STREAM , um trotzdem dabei zu sein. Die einzige Anlaufstelle hierfür heißt DAZN - der Streamingdienst zeigt die Begegnung live und exklusiv auf seiner Plattform.

Celta Vigo vs. Real Madrid heute im LIVE-STREAM auf DAZN

Die Übertragung beginnt bei DAZN zehn Minuten vor Anpfiff - also um 16.50 Uhr. Im Vorfeld der Partie versorgt Euch Moderator Jan Lüdeke mit allen wissenswerten Informationen rund um die heutige Begegnung.

Sobald dann um 17 Uhr der Anpfiff ertönt, kommentiert Uli Hebel das Spielgeschehen in Vigo. Unterstützt wird er dabei von Experte Benny Lauth.

Celta Vigo vs. Real Madrid: Erlebe LaLiga live auf DAZN

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, benötigt man lediglich ein gültiges DAZN-Abo. Zuvor könnt Ihr den vollen Umfang des Streamingportals im Rahmen eines Probemonats vier Wochen lang kostenlos ausprobieren.

Sofern Euch der Service von DAZN überzeugt hat, kostet das Abonnement im Anschluss an den Gratismonat 11,99 Euro pro Monat . Die Mitgliedschaft ist dabei an keinerlei vertragliche Bindungen gekoppelt und dementsprechend jederzeit problemlos kündbar.

Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahresabo abzuschließen. Dieses kostet einmalig 119,99 Euro - das entspricht einem monatlichen Preis von knapp zehn Euro. Zudem spart Ihr Euch im Vergleich zum Monatsabo knapp 24 Euro im Jahr. Bezahlen könnt Ihr dabei auf viele verschiedene Weisen.

DAZN hat nicht nur sämtliche LaLiga-Begegnungen im Programm, sondern auch die , , , , und viele weitere internationale Top-Ligen.

Das stets aktuelle DAZN-Programm findet Ihr in dieser Übersicht.

Sobald die beiden Trainer Ihre Aufstellungen rund eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgeben, erfahrt Ihr sie direkt an dieser Stelle!

Celta Vigo vs. Real Madrid im LIVE-TICKER verfolgen

Wer das Spiel nicht im TV oder via LIVE-STREAM anschauen kann, hat noch eine weitere Möglichkeit: Goal bietet zur Partie Celta Vigo vs. Real Madrid einen LIVE-TICKER an.

Der LIVE-TICKER ist ein kostenloser Service, der Euch bereits im Vorfeld mit allen relevanten Infos rund um das Spiel versorgt. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr dort nichts vom Spielgeschehen aus Vigo.