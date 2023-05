Real Madrid: "Ich mag ihn!" Carlo Ancelotti schwärmt von Espanyol-Star Joselu

Real Madrid ist auf der Suche nach einem Backup für Star-Stürmer Karim Benzema, Trainer Carlo Ancelotti fand lobende Worte für einen LaLiga-Star.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid will im Sommer wohl einen Stürmer verpflichten, nun äußerte sich Carlo Ancelotti, Trainer der Königlichen, zu Gerüchten um Espanyol-Star Joselu.

WAS WURDE GESAGT? "Ich mag Joselu", sagte Ancelotti, dessen Zukunft bei den Madrillenen entschieden ist, vor dem Auswärtsspiel gegen den FC Sevilla und fügte an: "Aber ich mag auch Iago Aspas oder Alvaro Morata, wenn wir bei spanischen Stürmern sind. Denn ich mag ihre Fähigkeit Tore zu schießen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Neben dem offenbar feststehenden Wechsel von Jude Bellingham in die spanische Hauptstadt will sich Real wohl vermehrt den Stürmer-Markt sondieren. Spanische Medien brachten in den vergangenen Tagen den 33-Jährigen Joselu als Backup für den Superstar Karim Benzema ins Spiel.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Joselu ist für das abstiegsbedrohte Espanyol in dieser Saison eine Art Lebensversicherung, in 37 Pflichtspielen kommt der Spanier auf 17 Tore und vier Vorlagen.