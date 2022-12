Real Madrid: Bruno Fernandes von Manchester United wohl unter Beobachtung

Real Madrid nimmt bei der WM wohl Bruno Fernandes genauer unter die Lupe. An dem Portugiesen ist Madrid schon länger interessiert.

WAS IST PASSIERT? Bruno Fernandes, Mittelfeldstratege von Manchester United, wird laut einem Bericht der portugiesischen Sport-Tageszeitung Record während der Weltmeisterschaft genau von Real Madrid beobachtet, um einen späteren möglichen Transfer zu prüfen. Fernandes ist bisher einer der besten portugiesischen Spieler in Katar und erzielte zwei Tore beim 2:0-Sieg gegen Uruguay.

WAS IST DER HINTERGRUND? Real Madrid ist schon seit längerem an dem Mittelfeldspieler interessiert. Bereits als Fernandes von 2017 bis 2020 bei Benfica Lissabon spielte, sollen die Königlichen mehrmals an ihm dran gewesen sein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fernandes spielt seit 2020 bei Manchester United. In dieser Saison ist er unter dem neuen Trainer Erik ten Hag Stammspieler. In der Premier League kam er in 13 Spielen über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. Seine Ausbeute: Zwei Tore und eine Vorlage.

WIE GEHT ES WEITER? Für Fernandes steht jetzt erst einmal die WM 2022 im Fokus. Am Freitag trifft er mit Portugal im letzten Gruppenspiel auf Südkorea. Der Achtelfinaleinzug steht aber schon fest. Sein Vertrag bei den Red Devils läuft noch bis 2026. Ein Schnäppchen wäre er für Real Madrid deshalb sicher nicht. Der spanische Spitzenklub könnte versuchen, Fernandes entweder im Januar oder am Ende der Saison zu verpflichten. Die Erfolgsaussichten für den Sommer dürften auch stark davon abhängen, ob United sich für die Champions League qualifizieren kann.