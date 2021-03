Real Madrid vs. Atalanta Bergamo live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

In der Champions League steht das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo an. Goal begleitet das Spiel im LIVE-TICKER.

Nach dem knappen Hinspiel in Bergamo will Atalanta heute alles daran setzen, um das Blatt gegen Real Madrid vielleicht doch noch zu wenden. Um 21 Uhr wird das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League angepfiffen.

Das erste Duell zwischen den Blancos und den torgefährlichen Italienern aus Bergamo ging mit 1:0 an den CL-Sieger von 2016, 2017 und 2018. Jedoch musste Atalanta auch eine gefühlte Ewigkeit in Unterzahl agieren, der Siegtreffer durch Ferland Mendy fiel kurz vor Schluss.

Real Madrid vs. Atalanta Bergamo heute im TV und LIVE-STREAM sehen? Das funktioniert bei DAZN - hier gibt es alle Infos.

Real Madrid vs. Atalanta Bergamo Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung Real Courtois - Nacho, Varane, Ramos, Mendy - Kroos, Modric, Valverde - Vazquez, Benzema, Vinicius. Aufstellung Atalanta Sportiello - Toloi, Romero, Djimsiti - Maehle, Pessina, De Roon, Gosens - Malinovskyi, Pasalic - Muriel. Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

vor Beginn | Für Tore ist in derzeitiger Lage fast einzig Benzema zur Stelle, der Franzose mit Knipsergarantie ist Reals Lebensversicherung in dieser Saison. Zumal Millionen-Mann Hazard weiter Rätsel aufgibt. Der Belgier feierte am Wochenende ein 15 minütiges Comeback nach sechs Wochen Pause. Das Ergebnis: Die nächsten Muskelprobleme, erneut einige Wochen Ausfallzeit.

vor Beginn | Auch die derzeitige Form spricht nicht gegen ein Weiterkommen. Seit acht Spielen ist Real ungeschlagen, die Meisterschaft ist nach einer Schwächephase von Stadtrivale Atletico wieder offen. Real glänzt zwar selten und Kantersiege gehören der Vergangenheit an, selbstverständlich steht Zidanes Mannschaft aber für eine riesige Routine und Erfahrung. Und wenn tatsächlich eines Tages Ronaldo wieder zurückkommen sollte, fallen auch wieder mehr Tore.

vor Beginn | Atalanta gewann in der Liga zuletzt am vergangenen Freitagabend mit 3:1 gegen Spezia Calcio. Trainer Gasperini verändert seine Startelf im Vergleich dazu auf drei Positonen: Freuler fehlt rotgesperrt, Ilicic und Palomino rücken auf die Bank. Stattdessen spielen Malinovskiy, Pessina und Romero.

vor Beginn | Real Madrid oder viel besser Benzema konnte zuletzt eine peinliche Pleite gegen Elche mit zwei späten Toren verhindern. Im Vergleich zu diesem 2:1-Sieg stellt Trainer Zidane auf zwei Positionen um. Isco (Bank) und Casemiro (nicht im Kader) sind nicht im Einsatz, stattdessen aber Kroos und Modric. Kroos feiert seinen 100. Startelf-Einsatz in der Champions League, nur Weltmeister-Kapitän Lahm steht in dieser Wertung vor ihm (110).

vor Beginn | Atalanta Bergamo geht mit dieser Aufstellung ins Spiel: Sportiello - Maehle, Toloi, Romero, Djimsiti, Gosens - de Roon, Pessina - Malinovskyi, Pasalic - Muriel.

vor Beginn | Real Madrid beginnt in folgender Formation: Courtois - Nacho, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Kroos, Valverde - Vazquez, Benzema, Vinicius Junior.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Champions-League-Achtelfinale zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo.

Real Madrid vs. Atalanta Bergamo heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Real Madrid:

Courtois - Nacho, Ramos, Varane, Mendy - Valverde, Kroos, Modric - Vazquez, Vinicius, Benzema

Bei Real nimmt Trainer Zinedine Zidane zwei personelle Veränderungen vor. Gegenüber dem 2:1 gegen Elche in der Liga am Samstag rücken Kroos und Modric für Casemiro und Isco in die Startelf.

Aufstellung Atalanta Bergamo:

Sportiello - Toloi, Romero, Djimsiti - Maehle, De Roon, Malinovskyi, Gosens - Pasalic, Pessina - Muriel

Real Madrid vs. Atalanta Bergamo im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Real Madrid ist in den K.o.-Spielen der Champions League in 8 ihrer letzten 9 Anläufe weitergekommen, wenn sie das Hinspiel auswärts gewonnen hatten. Einzige Ausnahme war im Achtelfinale 2018-19, als man nach einem 2-1-Sieg in Amsterdam im Santiago Bernabéu gegen Ajax mit 1-4 den Kürzeren zog.

Für Atalanta ist es erst das 2. Europapokal-Gastspiel in Spanien. Das 1. derartige Spiel führte sie letzte Saison im Champions League-Achtelfinale nach Valencia (Bergamo siegte 4-3 und setzte sich mit insgesamt 8-4 durch).

Real Madrid hat 10 seiner letzten 11 Champions League-Spiele gegen italienische Mannschaften gewonnen (N1) und dabei in 10 dieser Spiele zumindest 2 Tore geschossen. Letztes italienisches Team, gegen das Real Madrid in der Königsklasse nicht getroffen hat, war Juventus im November 2008.

Atalanta hat seine letzten 5 Auswärtsspiele in der Champions League gewonnen. Das ist die aktuell längste derartige Siegeserie aller Teams im Wettbewerb. In diesen 5 Partien gelangen ihnen 14-3 Tore, in 4 dieser Spiele blieben sie ohne Gegentor.

Real Madrid ist in der K.o.-Phase der Champions League seit 4 Heimspielen sieglos (U1 N3). Die letzten 2 Heimpartien wurden verloren (gegen Ajax in der Saison 2018-19 und gegen Man City 2019-20). Noch nie haben die Madrilenen 3 Heimspiele in Folge in der K.o.-Phase des Landesmeister-Pokals/Champions League verloren.

Atalanta hat in dieser Champions League-Saison noch kein Auswärtstor kassiert. Vor den Rückspielen hat nur Manchester City (1) im Schnitt pro Spiel weniger Schüsse auf den eigenen Kasten bekommen als Atalanta (1,7).

Real Madrids Mittelfeldspieler Toni Kroos steht vor seinem 100. Starteinsatz in der Champions League, er wäre damit der 2. deutsche Feldspieler nach Philipp Lahm (110), der bei 100+ Spielen in der Königsklasse in der Startelf stand.

Josip Ilicic hat in seinen letzten 4 Starteinsätzen in der Champions League 6 Tore für Atalanta erzielt. 4 davon gelangen ihm beim letzten Spiel in Spanien (gegen Valencia). Vor den Rückspielen ist Ilicic der einzige Spieler, der in einem Auswärtsspiel der K.o.-Phase 4+ Tore geschossen hat.

Marco Asensio hat in dieser Champions League-Saison noch nicht für Real Madrid getroffen, obwohl er in seinen 6 Spielen schon 14-mal abgezogen hat. Vor den Rückspielen hat Asensio damit mehr Schüsse abgegeben, ohne zu treffen, als jeder andere Spieler im Wettbewerb.

Luis Muriel erzielte im letzten Dezember in der 85. Minute bei Ajax das Siegtor für Atalanta. In seinen 3 Spielen gegen Real Madrid hat der Kolumbianer noch nicht getroffen.

Bild: Getty Images

Real Madrid vs. Atalanta Bergamo im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Trotz der ungünstigen Ausgangslage wittert Robin Gosens mit Atalanta Bergamo die Chance auf eine Überraschung bei den Königlichen. "Unser großer Antrieb ist, dass wir im Rückspiel das wahre Atalanta-Gesicht zeigen", sagte der Fußball-Nationalspieler im kicker. Nach dem 0:1 im Hinspiel benötigen die Italiener im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) eine Glanzleistung.

Bergamo, das die vergangenen fünf Auswärtsspiele in der Königsklasse gewonnen hat, geht mit Selbstbewusstsein ins nächste Duell mit Toni Kroos und dem Rekordchampion. "Ich will jetzt nicht sagen, die hatten Angst, aber schon ein bisschen Respekt vor der Art und Weise, wie wir im Normalfall auftreten", sagte Gosens mit Blick auf das Hinspiel. Selbst Kroos habe gesagt, er sei froh gewesen, dass es nicht zum "normalen Atalanta-Spiel gekommen ist".

Für die Madrilenen geht es darum, mit dem Einzug ins Viertelfinale die Möglichkeit auf einen Titel in dieser Saison zu wahren. Schließlich besitzt das Team von Trainer Zinedine Zidane in der spanischen Liga bei sechs Punkten Rückstand auf Atletico Madrid nur noch eine Minimalchance auf die Meisterschaft. Zudem soll das dritte Achtelfinal-Aus nacheinander verhindert werden.

Für Unruhe in Madrid sorgt derzeit der Vertragspoker um Kapitän Sergio Ramos. Der Abwehrspieler, der ebenso wie Eden Hazard am vergangenen Wochenende nach längerer Verletzungspause sein Comeback gefeiert hatte, erzielte bislang keine Einigung mit dem Klub über eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages. Real soll Ramos jüngst bereits ein Ultimatum bis zum 31. März gestellt haben.

Quelle: SID

Real Madrid vs. Atalanta Bergamo im LIVE-TICKER: Das CL-Achtelfinale im Überblick