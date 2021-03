Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen Atalanta Bergamo im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

Gelingt Real Madrid gegen Atalanta Bergamo der Einzug in die nächste Runde? Wir sagen Euch, wer die Champions League im TV und im LIVE-STREAM zeigt.

Im Achtelfinale der Champions League bekommt es Real Madrid am Dienstag mit Atalanta Bergamo zu tun und hat nach dem 1:0 im Hinspiel beste Chancen auf den Einzug in die nächste Runde. Anstoß ist um 21 Uhr im Estadio Alfredo di Stefano in Madrid.

Mit einem 2:1 gegen den FC Elche hat sich der spanische Rekordmeister am Wochenende auf die Begegnung in der Königsklasse vorbereitet. In der Tabelle von Spaniens LaLiga liegt die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane derzeit allerdings nur auf dem dritten Platz.

Auf der anderen Seite fuhr Atalanta Bergamo am Freitag ein 3:1 gegen Spezia Calcio ein. In der italienischen Serie A bilden die Lombarden mit Juventus Turin (3.) und der AS Rom (4.) zudem die Verfolgergruppe hinter den beiden Mailänder Vereinen.

Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der Champions League zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der europäischen Königsklasse und zudem die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

Real Madrid gegen Atalanta Bergamo live: Die Champions League in der Übersicht

Begegnung Real Madrid - Atalanta Bergamo Wettbewerb Champions League, Achtelfinale Datum Dienstag, 16. März 2021 | 21 Uhr Stadion Estadio Alfredo di Stefano, Madrid

Champions League: Wer zeigt / überträgt Real Madrid gegen Atalanta Bergamo im LIVE-STREAM?

Die Champions League ist bereits seit Jahren in den Händen des Pay-TVs und daran hat sich auch in dieser Saison nichts verändert. Um die europäische Königsklasse im LIVE-STREAM zu verfolgen, müsst Ihr somit ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo ist am Dienstag auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt bis auf wenige Ausnahmen alle Spiele der Champions League im LIVE-STREAM und hat sich auch für besagtes Duell die TV-Rechte gesichert.

Bereits um 20.45 Uhr geht DAZN auf Sendung. Mit spannenden Vorberichten wird Euch Moderator Daniel Herzog auf die Begegnung einstimmen, ehe wenige Minuten vor Anstoß Kommentator Max Siebald und Experte Sebastian Kneißl am Mikrofon übernehmen.

Auf die Übertragung könnt Ihr allerdings nur als DAZN-Kunde zugreifen. Solltet Ihr bislang kein Abonnement beim Streamingdienst besitzen, müsst Ihr Euch jedoch nicht sofort langfristig binden: Mit dem Probemonat könnt Ihr DAZN zunächst kostenlos testen.

Hat Euch das Programm gefallen, lässt sich das Abonnement für 11,99 Euro monatlich verlängern. Bei Abschluss eines Jahresabos könnt Ihr sogar ein bisschen Geld sparen: Dann kostet DAZN einmalig 119,99 Euro - das sind umgerechnet etwa zehn Euro im Monat.

Real Madrid gegen Atalanta Bergamo: Wer zeigt / überträgt die Champions League live im TV?

Zwar handelt es sich bei DAZN um einen reinen Streamingdienst, trotzdem könnt Ihr die Champions League auch auf Eurem Fernseher verfolgen: Über ein HDMI-Kabel oder Google Chromecast lässt sich DAZN von Eurem Laptop auf das TV-Gerät übertragen.

Noch einfacher könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo allerdings über die kostenlose DAZN-App streamen: Um die Übertragung auf Eurem Fernseher zu starten, müsst Ihr Euch nur mit Euren Anmeldedaten einloggen.

Auch über die DAZN-Webseite habt Ihr Zugriff auf das komplette Streamingangebot von DAZN: Dieses umfasst neben der Champions League und der Europa League auch die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie viele weitere internationale Top-Ligen.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir das DAZN-Programm der nächsten Tage übersichtlich für Euch zusammengefasst. Bei weiteren Fragen zum Streamingdienst lohnt sich zudem ein Besuch bei den Kollegen von DAZN-News.

Champions League: Real Madrid gegen Atalanta Bergamo im LIVE-TICKER von Goal erleben

Ihr möchtet kein zusätzliches Abonnement abschließen? Die Begegnung zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo könnt Ihr am Dienstag auch bei Goal verfolgen: Wir haben für alle Spiele der Champions League einen detaillierten LIVE-TICKER im Programm.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen. Anschließend bleibt Ihr mit unserem LIVE-TICKER über die Geschehnisse im Estadio Alfredo di Stefano immer auf dem Laufenden. Klickt Euch über diesen Link rein!

Real Madrid gegen Atalanta Bergamo: Die Aufstellungen in der Champions League

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Dienstag gegen 20 Uhr der Fall sein!

Champions League: Die Highlights von Real Madrid gegen Atalanta Bergamo auf DAZN sehen

Bei DAZN könnt Ihr die Champions League aber nicht nur im LIVE-STREAM, sondern auch in den Highlights erleben: Gegen Mitternacht findet Ihr beim Streamingdienst eine Zusammenfassung von Real Madrid gegen Atalanta Bergamo mit den besten Szenen.

Diese könnt Ihr Euch - ebenso wie die gesamte Begegnung im Re-Live - für mehrere Wochen auf der DAZN-Plattform ansehen. Wenn Ihr die Spiele am Dienstag nicht live verfolgen könnt, müsst Ihr somit trotzdem nicht auf die Highlights der Begegnung verzichten.

Real Madrid gegen Atalanta Bergamo: Die Übertragung der Champions League in der Übersicht