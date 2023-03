Jogi Löw peilt offenbar Traineramt bei Brasiliens Nationalmannschaft an

Nach der EM 2021 hörte Joachim Löw als Bundestrainer auf. Knapp zwei Jahre später ist er offenbar bereit für eine neue Aufgabe.

WAS IST PASSIERT? Knapp zwei Jahre nach seinem Aus bei der deutschen Nationalmannschaft hat Jogi Löw offenbar ein Traineramt bei einer absoluten Top-Nation ins Visier genommen. Das berichtet die Sport Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach peilt der 63-Jährige einen Trainerjob bei der brasilianischen Nationalmannschaft an. Löw könne sich die Aufgabe als Brasilien-Coach sehr gut vorstellen.

Die Seleção ist seit dem Viertelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar auf der Suche nach einem Nachfolger für Tité, dessen Amtszeit mit der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Kroatien geendet war.

In den vergangenen Wochen und Monaten waren zahlreiche hochdekorierte Trainer mit dem Rekord-Weltmeister in Verbindung gebracht worden, darunter Carlo Ancelotti (Real Madrid) und José Mourinho (AS Rom). So wirklich konkret ist es dem Vernehmen nach aber noch mit keinem Coach geworden.

Im kommenden Länderspiel gegen Marokko am 25. März wird Interimstrainer Ramon Menezes die brasilianischen Stars betreuen. Der einstige Spieler von Bayer Leverkusen hatte zuvor bei der U20 der Seleção an der Seitenlinie gestanden - eine dauerhafte Lösung soll er jedoch nicht darstellen.

Für Löw wäre es nach dem DFB-Aus im Anschluss an die Europameisterschaft 2021 die Rückkehr auf den Trainerstuhl. In der jüngeren Vergangenheit war sein Name auch in Verbindung mit einigen Vereinen gefallen. Unter anderem stand ein Comeback bei Fenerbahce Istanbul oder ein Engagement bei Paris Saint-Germain im Raum.

Sollte Löw tatsächlich neuer Trainer von Brasilien werden, würde er an den Ort zurückkehren, wo er einst seinen größten Erfolg gefeiert hatte.

An der Copacabana hatte er mit Deutschland 2014 den WM-Pokal gewonnen, nachdem das DFB-Team den Gastgeber im legendären Halbfinale mit 7:1 aus dem Turnier geworfen hatte - die zweifellos schlimmste Niederlage in der brasilianischen Fußballgeschichte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty