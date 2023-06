Paris Saint-Germain: Real Madrid offenbar bereit, bis zu 200 Millionen Euro für Kylian Mbappé zu zahlen

Kylian Mbappé hat die einseitige Option auf eine Vertragsverlängerung bei PSG nicht gezogen. Schlägt Real Madrid nun mit einem Jahr Verspätung zu?

WAS IST PASSIERT? Real Madrid hat sich offenbar erneut in den Poker um Kylian Mbappé eingeschaltet. Laut einem Bericht von L'Equipe sind die Königlichen sogar bereit, bis zu 200 Millionen Euro für den französischen Superstar zu zahlen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Montag erschien ein Bericht der französischen Sportzeitung, dass der 24-Jährige die PSG-Bosse per Brief darüber informierte, seine einseitige Option auf eine Vertragsverlängerung nicht zu ziehen und den Verein 2024 verlassen zu wollen. Am Dienstag nahm Mbappé zu den Gerüchten Stellung.

WAS WURDE GESAGT? "Der einzige Zweck des Briefes war aber die Bestätigung dessen, was längst besprochen war", hieß es in Mbappés Statement gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP. "Kylian Mbappé und sein Umfeld bestätigen, dass sie im Laufe des Jahres nie wieder mit dem Verein über diesen Punkt gesprochen haben, außer vor zwei Wochen, als sie den Versand des Schreibens ankündigten. Es wurde auch nicht über eine mögliche Verlängerung gesprochen", so das Statement weiter.

Zudem verwies der PSG-Superstar einen Bericht von Le Parisien mit der Überschrift "PSG: Kylian Mbappé will schon im Sommer zu Real wechseln" ins Reich der Fabeln. Auf Twitter ließ der Stürmer verlauten: "Lügen! Ich habe bereits gesagt, dass ich nächste Saison bei PSG weitermachen werde, wo ich sehr glücklich bin."

WIE GEHT ES WEITER? Ein Transfer in diesem Sommer ist jedoch alles andere als abgeschlossen, denn PSG will seinen Star-Angreifer im Sommer 2024 wohl nicht ablösefrei ziehen lassen. Dem Bericht der L'Equipe zufolge will Real Madrid sein Interesse jedoch erst konkretisieren, wenn Mbappé seinen Abgang forciert oder PSG ihn aktiv auf den Markt setzt.