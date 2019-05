Bericht: Real Betis möchte Thierry Henry verpflichten

Neue Chance für Thierry Henry? Betis könnte die zweite Cheftrainerstation des Franzosen werden.

Der ehemalige Weltklassestürmer Thierry Henry ist ein Trainerkandidat beim spanischen Erstligisten . Trotz Henrys katastrophalen Ergebnissen auf seiner ersten Cheftrainerstation bei der AS Monaco hat der Tabellenzehnte aus laut eines Berichts des Mirror ein Auge auf die Legende des geworfen.

Als Ersatz für den wohl abtretenden Coach Quique Setien hatte Betis demnach schon bei Newcastle Uniteds Rafael Benitez angefragt, dieser sei aber nicht interessiert.

Thierry Henry: Betis-Chance trotz Monaco-Schmach?

Henry soll nun der nächste Kandidat der Klubbosse sein, obwohl der Franzose in Monaco in dieser Saison nach nur drei Monaten und elf Niederlagen in 20 Spielen wieder gefeuert wurde.

Auf Real Betis könnte mit dem Trainerwechsel auch ein Umbau des Kaders zukommen, da mehrere wichtige Spieler wie Giovani Lo Celso und Junior Firpo mit ausländischen Top-Klubs in Verbindung gebracht werden.