RB Salzburg gegen FC Villarreal: Die Europa League heute live im TV und LIVE-STREAM - mit Highlights, Aufstellungen und Co.

Der österreichische Meister RB Salzburg trifft auf Villarreal. So seht Ihr die K.O.-Runde in der Europa League heute live im TV und LIVE-STREAM.

Bisher trafen FC Salzburg und der FC Villarreal viermal in der Europa League aufeinander und die Bilanz ist ausgeglichen mit zwei Siegen für jeden der beiden Kontrahenten. Villarreal ist derzeit der Sechstplatzierte der spanischen LaLiga, konnte aber seit vier Spielen nicht mehr gewinnen und schied gegen UD Levante zudem aus der Copa del Rey aus.

Der österreichische Double-Sieger FC Salzburg ist im Jahr 2021 noch ohne Punktverlust und möchte seine Serie gegen die Spanier natürlich fortsetzen. Die Salzburger haben dabei den Vorteil im heimischen Stadion Salzburg zu spielen. In der letzten Saison schieden die Österreicher im Sechzehntelfinale gegen Eintracht Frankfurt aus. Diesmal soll es mindestens eine Runde weiter gehen.

FC Salzburg empfängt im Sechzehntelfinale der Europa League den FC Villarreal. So seht Ihr das Spiel der K.O.-Phase heute live im TV und LIVE-STREAM.

FC Salzburg vs. FC Villarreal: Das Sechzehntelfinale der Europa League im Überblick

WettbeweFC Europa League, Sechzehntelfinale Begegnung FC Salzburg - FC Villarreal Ort . Stadion Salzburg, Salzburg Anstoß Donnerstag, 18.02.2021, 21 Uhr

FC Salzburg gegen FC Villarreal heute live: Das Sechzehntelfinale der Europa League im TV und LIVE-STREAM

Das Duell der beiden Teams wird nicht live im deutschen oder österreichischen Free-TV zu sehen sein. Lediglich der Schweizer Pay-TV-Kanal blue Sport hat die Partie in seinem Programm. Wie Ihr das Spiel trotzdem sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei uns.

FC Salzburg vs. FC Villarreal heute live: Das Sechzehntelfinale der Europa League im LIVE-STREAM bei DAZN

Die Begegnung der Österreicher und der Spanier üebrträgt der Streaming-Anbieter DAZN live in Deutschland und Österreich. Mit dem kostenlosen Probemonat, den Ihr sogar innerhalb der Testphase wieder kündigen könnt, seht Ihr das Spiel völlig kostenfrei. Alle Informationen zum Gratismonat und zum Programm von DAZN bekommt Ihr hier.

Nach Ablauf der kostenfreien Testphase kostet DAZN 119,99 Euro im Jahresabo (circa 10 Euro monatlich) oder 11,99 Euro im Monatsabo. Der Sender bietet internationalen Spitzenfußball, viele verschiedene Sportarten (Tennis, Wintersport, Mixed Martial Arts) und Live-Sport-Events. Eine Übersicht zu den LIVE-STREAMs der nächsten Woche findet Ihr hier.

Habt Ihr Euch den Gratismonat gesichert? Dann braucht Ihr nur noch die ebenfalls kostenfreie DAZN-App auf Eurem Smart-TV, Computer, o.ä. zu installieren und schon kann es losgehen. Die App ist für Apple- und Android-Geräte verfügbar und auf vielen verschiedenen Endgeräten nutzbar. Den jeweiligen Download und eine Liste der unterstützen Devices findet Ihr hier.

FC Salzburg gegen FC Villarreal heute live: Das Sechzehntelfinale der Europa League im TV mit DAZN

Über eine Spielekonsole (Playstation 4 oder 5, Xbox One) könnt Ihr den LIVE-STREAM auch ganz einfach auf Euren TV im Wohnzimmer bringen. Ihr schließt einfach Euer vorhandenes Gerät an den Fernseher an und installiert die App zum Beispiel auf Eurer PS4. So könnt Ihr das Spiel FC Salzburg gegen FC Villarreal auch auf dem großen Bildschirm sehen.

FC Salzburg vs. FC Villarreal: Die Highlights bei DAZN und Re-Live

Der Dienst hat neben dem LIVE-STREAM auch noch weitere Features für seine Abonnenten im Programm. Etwa 40 Minuten nach Abpfiff der Partie kann man die Höhepunkte noch einmal in der Zusammenfassung auf der Plattform sehen. Dazu hat man die Option die vollen 90 Minuten nach Abpfiff im Re-Live mit Originalkommentar erneut anzuschauen.

FC Salzburg gegen FC Villarreal: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt keine Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen? Wir haben eine schöne Alternative für Euch! mit unserem LIVE-TICKER seid ihr immer auf Ballhöhe. Klickt Euch mal rein!

FC Salzburg vs. FC Villarreal: Die Aufstellungen

Hier veröffentlichen wir ungefähr eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen der beiden Teams. Setzt Euch also am besten ein Lesezeichen bei diesem Artikel und kommt nochmal vorbei!