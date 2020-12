RB Salzburg: Dominik Szoboszlai bestätigt Wintertransfer

Szoboszlai gilt als der Shootingstar der Salzburger. In den letzten Wochen wurde er mit einige Klubs in Verbindung gebracht. Ein Transfer scheint fix.

Offensivspieler Dominik Szoboszlai wird Österreichs Meister Red Bull Salzburg in der Winterpause definitiv verlassen, wie er selbst bestätigte. Der ungarische Nationalspieler antworte in einem Interview mit Sky auf die Frage, ob die zwei letzten Spiele in diesem Kalenderjahr 2020 seine letzten für die Salzburger seien: "Ja, genau."

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht, auch der FC Bayern München gilt als interessiert.

Zukunft von Dominik Szoboszlai: "Entscheidung noch nicht getroffen"

Wohin es den 20-Jährigen verschlägt, wollte der Ungar indes nicht durchsickern lassen. "Ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen."

Allerdings gilt RB Leipzig als Favorit auf einen Wintertransfer. Es wäre der insgesamt 18. Transfer von Salzburg nach Leipzig. Und: Aufgrund von Salzburgs Champions-League-Aus dürfte Szoboszlai auch in der K.o.-Phase des Wettbewerbs für die Leipziger auflaufen.

Dem kicker zufolge liegt die Ablösesumme nicht wie zuletzt kolportiert bei 25, sondern nur bei 20 Millionen Euro. Der Ungar steht noch bis 2022 unter Vertrag.