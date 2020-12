Bericht: Red Bull Salzburgs Dominik Szoboszlai vor Wechsel zu RB Leipzig

Dominik Szoboszlai wurde zuletzt mit etlichen Spitzenklubs in Verbindung gebracht. Offenbar hat sich RB Leipzig im Rennen um den Ungarn durchgesetzt.

Red-Bull-Salzburg-Juwel Dominik Szoboszlai dürfte die österreichische im Winter verlassen und bei unterschreiben. Das berichtet Sky am Freitagnachmittag.

Demnach hätte sich der 20-jährige Ungar nach dem letzten Champions-League-Spieltag für einen Wechsel nach Leipzig entschieden. Szoboszlai wäre für die Truppe von Julian Nagelsmann in der spielberichtigt.

Szoboszlai-Transfer soll vor Weihnachten bekanntgegeben werden

Zwar fehlen noch die letzten Details, alle Parteien sollen sich aber auf den Wechsel verständigt haben.

So war Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund in dieser Woche in Leipzig, um den Deal auszuverhandeln. Die Ausstiegsklausel des Mittelfeldspielers liegt bekanntlich bei 25 Millionen Euro, der Deal soll vor Weihnachten offiziell verkündet werden.

Szoboszlai sammelte in der laufenden Saison in allen Bewerben 17 Scorerpunkte in 19 Partien und wurde zuletzt mit Arsenal, Milan, und Tottenham in Verbindung gebracht.