RB Leipzig vs. PSG heute im Livestream: Alle Möglichkeiten im Überblick

Halbfinale in der Champions League: RB Leipzig trifft auf Paris Saint-Germain. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im Livestream übertragen wird.

: RB Leipzig spielt gegen PSG. Die Partie wird heute Abend um 21 Uhr im Estadio Da Luz in Lissabon angepfiffen.

Erstmals in der noch jungen Vereinsgeschichte steht im Halbfinale der Königsklasse. Nach einem fantastischen Spiel im Viertelfinale gegen (2:1) wartet nun der französische Meister PSG. Die Pariser konnten sich in letzter Minute mit 2:1 gegen durchsetzen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo RB Leipzig heute live im Livestream übertragen wird. Wer wissen möchte, wo das andere Halbfinale zwischen dem und übertragen wird, der kann das über diesen Link herausfinden.

RB Leipzig vs. PSG heute live im Livestream: Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Halbfinale) Datum 18. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio Da Luz (Lissabon)

RB Leipzig vs. PSG heute live im Livestream: Die Übertragungsrechte

Wer die Champions League sehen möchte, dem stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Die UEFA hat die Rechte an Sky und DAZN verkauft. Beide zeigen Leipzig gegen Paris heute im Livestream.

RB Leipzig vs. PSG heute live im Livestream: DAZN

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning geht ab 20.45 Uhr auf Sendung und zeigt das Match über die volle Distanz! Alex Schlüter wird die Show moderieren, Euer Kommentator heute ist Uli Hebel. Die Expertise kommt von Per Mertesacker. Achtung: Die DAZN-Übertragung im Livestream ist nur in und Österreich verfügbar.

RB Leipzig vs. PSG heute live im Livestream bei DAZN sehen: So funktioniert‘s

Ihr habt die Möglichkeit, das Spiel heute kostenlos im Livestream von DAZN sehen zu können! Dafür müsst Ihr allerdings Neukunde bei DAZN sein, dann wird Euch der erste Monat des Abonnements geschenkt! Am besten schaut Ihr das Spiel über die DAZN-App, die es als kostenlosen Download für verschiedene Endgeräte gibt, zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PlayStation, die X-Box, den Amazon Fire-TV-Stick oder den Smart-TV. Wer ein herkömmliches TV-Gerät besitzt, kann seinen Laptop mit einem HDMI-Kabel an den TV anschließen und die Champions League über den großen Bildschirm verfolgen.

RB Leipzig vs. PSG heute live im Livestream: Alle Links zum Download

Hier haben wir alle wichtigen Links zum Download der App für Euch:

RB Leipzig vs. PSG heute live im Livestream bei Sky sehen

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das heutige Spiel auch im Livestream! Dabei stehen Euch zwei Optionen zur Verfügung, um die Übertragung zu sehen: Sky Go und Sky Ticket. Wie genau diese beiden Apps funktionieren und worin der Unterschied liegt, erklären wir Euch in den nächsten Absätzen. Sky geht bereits ab 19.30 Uhr auf Sendung, Michael Leopold moderiert zusammen mit den Experten Didi Hamann und Erik Meijer. Das Spiel wird von Kai Dittmann kommentiert.

RB Leipzig vs. PSG heute live im Livestream: Sky Go

Sky Go und Sky Ticket gibt es als kostenlosen Download in den jeweiligen App Stores. Der Unterschied zwischen Sky Go und Sky Ticket liegt darin, dass jedem Zuschauer, der Sky abonniert hat, Sky Go automatisch zur Verfügung steht. Für das Benutzen von Sky Go müsst Ihr also neben den monatlichen Abokosten nichts mehr draufzahlen. Die Zugangsdaten erhaltet Ihr von Sky – nach dem Einloggen kann es dann direkt schon mit dem Stream losgehen.



RB Leipzig vs. PSG heute live im Livestream: Sky Ticket

Sky Ticket ist für alle Zuschauer gedacht, die kein Sky-Abonnement haben. Über das Ticket erhaltet Ihr für 29,99 Euro im Monat Zugang zum Sport-Paket und weiteten Übertragungen. Was genau im Paket enthalten ist, erfahrt Ihr detailliert auf der Webseite von Sky. Der Vorteil vom Ticket ist, dass Ihr es jederzeit kündigen könnt und somit nicht langfristig an Sky gebunden seid.

RB Leipzig vs. PSG heute live im Livestream: Die Highlights von DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst? Keine Sorge, DAZN lädt schon kurz nach Abpfiff die Highlights der Partie hoch. Wer möchte, der kann sich sogar das komplette Spiel im Re-Live anschauen.

Auf DAZN läuft nicht nur Fußball, es werden auch diverse andere Sportarten übertragen, wie zum Beispiel American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. Das DAZN-Abo kann jederzeit gekündigt werden.

RB Leipzig vs. PSG heute live im Livestream: Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr unterwegs seid und kein Datenvolumen für den Stream übrighabt, bleibt Ihr mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal immer auf dem Laufenden. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über die Ereignisse aus Lissabon – gepaart mit interessanten Statistiken – schaut mal rein!

