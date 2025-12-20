Am heutigen Samstagabend, 20. Dezember, steigt das Topspiel des 15. Spieltages der Bundesliga. Dabei stehen sich RB Leipzig und Bayer Leverkusen gegenüber. Der Anpfiff in der Leipziger Red Bull Arena ertönt um 18.30 Uhr.

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen live im TV und Live Stream: Sky oder DAZN?

Das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend wird auch in dieser Saison live und exklusiv von Sky übertragen. Das Duell zwischen Leipzig und Leverkusen seht Ihr im Pay-TV auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event. Die Übertragung beginnt bereits um 17.30 Uhr mit den Vorberichten. Als Kommentator ist heute Wolff Fuss im Einsatz.

Im Livestream seid Ihr via Sky Go und WOW am Start.

Anstoßzeit RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen

Bundesliga - Bundesliga Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

RB Leipzig steht in der Bundesliga weiterhin auf dem zweiten Platz. Aus den ersten 14 Spielen holten die Sachsen 29 Punkte, gleich viele wie Borussia Dortmund auf dem dritten Platz. Zu den Bayern fehlen allerdings schon neun Zähler.

Nach dem überragenden 6:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt setzte es letzte Woche aber einen ordentlichen Stimmungsdämpfer. An der Alten Försterei unterlag die Mannschaft von Ole Werner Union Berlin mit 1:3.

Die Ausfallliste bei RB ist weiterhin lang: Amadou Haidara und Yan Diomande fehlen wegen des Afrika-Cups, Ouédraogo, Nusa, Gebel und Banzuzi sind verletzt, Kevin Kampl fehlt wegen privater Gründe. Immerhin ist Benjamin Henrichs nach fast einjähriger Pause (Achillessehnenriss) ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Auch Romulo (Sehnenreizung), Bitshiabu (Muskelverletzung) und Ridle Baku (Sprunggelenk) standen wieder auf dem Platz. Willi Orban trainierte individuell.

News über Bayer Leverkusen

Auch Leverkusen ist mitten drin im Rennen um die Champions-League-Plätze. Aktuell liegt Bayer mit 26 Punkten nach 14 Runden auf dem vierten Platz, drei Zähler hinter dem heutigen Gegner, aber auch punktegleich mit Hoffenheim auf dem fünften Rang.

Nach zwei Niederlagen in Folge in der Bundesliga gelang der Werkself letzten Samstag ein wichtiger Befreiungsschlag. Im Derby gegen den 1. FC Köln setzte man sich souverän und verdient mit 2:0 durch. Martin Terrier und Robert Andrich erzielten die Treffer.

Nun muss Trainer Kasper Hjulmand aber aufgrund des Afrika-Cups auf einige Spieler verzichten: Edmond Tapsoba, Eliesse Ben Seghir, Ibrahim Maza und Christian Kofane stehen nicht zur Verfügung. Außerdem fällt Palacios sicher aus und auch Vazquez und Schick sind fraglich.

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

