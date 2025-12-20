Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoRB Leipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoBayer Leverkusen
Hier ansehen

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen live im TV und Live Stream: Sky oder DAZN?

Das Topspiel am Samstagabend in der Bundesliga wird von RB Leipzig und Bayer Leverkusen bestritten. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstagabend, 20. Dezember, steigt das Topspiel des 15. Spieltages der Bundesliga. Dabei stehen sich RB Leipzig und Bayer Leverkusen gegenüber. Der Anpfiff in der Leipziger Red Bull Arena ertönt um 18.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen live im TV und Live Stream: Sky oder DAZN?

Sky DeutschlandHier ansehen

Das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend wird auch in dieser Saison live und exklusiv von Sky übertragen. Das Duell zwischen Leipzig und Leverkusen seht Ihr im Pay-TV auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Top Event. Die Übertragung beginnt bereits um 17.30 Uhr mit den Vorberichten. Als Kommentator ist heute Wolff Fuss im Einsatz.

Im Livestream seid Ihr via Sky Go und WOW am Start.

Anstoßzeit RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen

crest
Bundesliga - Bundesliga
Red Bull Arena Leipzig
Bundesliga
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Aufstellungen

RB Leipzig vs Bayer Leverkusen Voraussichtliche Aufstellungen

RB LeipzigHome team crest

4-3-3

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestB04
1
Péter Gulácsi
22
D. Raum
23
C. Lukeba
19
K. Nedeljkovic
4
W. Orban
24
X. Schlager
14
C. Baumgartner
13
N. Seiwald
27
T. Gomis
11
C. Harder
9
J. Bakayoko
1
M. Flekken
44
Jeanuël Belocian
16
A. Tape-Kobrissa
8
R. Andrich
7
J. Hofmann
24
A. Garcia
23
N. Tella
13
Arthur
17
E. Ben Seghir
10
M. Tillman
18
A. Sarco

3-4-2-1

B04Away team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • O. Werner

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Hjulmand

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über RB Leipzig

RB Leipzig steht in der Bundesliga weiterhin auf dem zweiten Platz. Aus den ersten 14 Spielen holten die Sachsen 29 Punkte, gleich viele wie Borussia Dortmund auf dem dritten Platz. Zu den Bayern fehlen allerdings schon neun Zähler.

Nach dem überragenden 6:0-Erfolg über Eintracht Frankfurt setzte es letzte Woche aber einen ordentlichen Stimmungsdämpfer. An der Alten Försterei unterlag die Mannschaft von Ole Werner Union Berlin mit 1:3.

Die Ausfallliste bei RB ist weiterhin lang: Amadou Haidara und Yan Diomande fehlen wegen des Afrika-Cups, Ouédraogo, Nusa, Gebel und Banzuzi sind verletzt, Kevin Kampl fehlt wegen privater Gründe. Immerhin ist  Benjamin Henrichs nach fast einjähriger Pause (Achillessehnenriss) ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Auch Romulo (Sehnenreizung), Bitshiabu (Muskelverletzung) und Ridle Baku (Sprunggelenk) standen wieder auf dem Platz. Willi Orban trainierte individuell. 

1. FC Union Berlin v RB Leipzig - BundesligaGetty Images

News über Bayer Leverkusen

Auch Leverkusen ist mitten drin im Rennen um die Champions-League-Plätze. Aktuell liegt Bayer mit 26 Punkten nach 14 Runden auf dem vierten Platz, drei Zähler hinter dem heutigen Gegner, aber auch punktegleich mit Hoffenheim auf dem fünften Rang.

Nach zwei Niederlagen in Folge in der Bundesliga gelang der Werkself letzten Samstag ein wichtiger Befreiungsschlag. Im Derby gegen den 1. FC Köln setzte man sich souverän und verdient mit 2:0 durch. Martin Terrier und Robert Andrich erzielten die Treffer.

Nun muss Trainer Kasper Hjulmand aber aufgrund des Afrika-Cups auf einige Spieler verzichten: Edmond Tapsoba, Eliesse Ben Seghir, Ibrahim Maza und Christian Kofane stehen nicht zur Verfügung. Außerdem fällt Palacios sicher aus und auch Vazquez und Schick sind fraglich.

Bayer 04 Leverkusen v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images

Form

RBL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

RBL

Letzte 5 Spiele

B04

1

Sieg

1

Unentschieden

3

Siege

9

Erzielte Tore

12
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0