RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Champions League live

Leipzig steht vor einem historischen Erfolg in der Champions League! Im Achtelfinalrückspiel wartet jedoch erst einmal das zweite Duell mit Tottenham.

gegen Tottenham Hotspur heißt das Duell am Dienstagabend in der , wenn die Teams um das Ticket für das Champions-League-Viertelfinale kämpfen. Anstoß in der Red Bull Arena ist um 21 Uhr.

Die Leipziger wollen dabei einen 1:0-Vorsprung verteidigen, den sie vor drei Wochen in London erkämpften. Sollte das klappen, wäre der Einzug ins Viertelfinale der größte Erfolg der bisherigen Vereinsgeschichte.

Im Vergleich zum Duell zwischen PSG und am Mittwochabend, werden in Leipzig trotz des sich ausbreitenden Coronavirus heute Zuschauer erlaubt sein. "Diese Entscheidung gilt nur für dieses eine Spiel", sagte Leipzigs Stadtsprecher Matthias Hasberg dem SID.

Mit dabei sein wird auch Leipzigs Top-Torjäger Timo Werner. Der Stürmer wurde in der vergangenen Woche jedoch erneut mit einem Wechsel zum in Verbindung gebracht, der einen bestimmten Plan für seine Verpflichtung verfolgen soll.

Leipzig gegen Tottenham wird im TV und LIVE-STREAM übertragen - hier gibt's alle Informationen dazu! Außerdem könnt Ihr in diesem Artikel die offiziellen Aufstellungen kurz vor Spielbeginn nachlesen.

RB Leipzig vs. : Das Achtelfinale der Champions League im Überblick

Duell RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur Datum Dienstag, 10. März 2020 | 21 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig Zuschauer 41.939 Plätze

RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur: Wo läuft die Champions League heute Abend live im TV?

Die Champions League läuft in dieser Saison bei zwei Anbietern. Sowohl Sky als auch DAZN konnten sich Rechte an der Königsklasse sichern. Leipzig gegen Tottenham wird heute Abend jedoch live und exklusiv bei Sky gezeigt.

Der Bezahlsender startet um 19.30 Uhr mit den Vorberichten auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD und stimmt Euch auf den Abend der Champions ein. Ab 20.50 Uhr wird live nach Leipzig geschaltet, wo Kommentator Martin Groß Euch während der mindestens 90 Minuten begleitet.

Neben Leipzig gegen Tottenham kämpfen heute Abend auch FC Valencia und Atalanta Bergamo um den Einzug ins Viertelfinale. Wer kein Tor aus den beiden Partien verpassen möchte, kann sich auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD die Konferenz ansehen.

Die Sky-Kanäle sind jedoch verschlüsselt und können nur mit einem Abonnement und dem entsprechenden Paket freigeschalten werden. Alle Informationen zu den derzeitigen Konditionen findet Ihr auf der offiziellen Webseite.

RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur: Hier läuft die Champions League heute Abend im LIVE-STREAM

Sky ist der exklusive Anbieter des Spiels heute Abend - und das nicht nur im TV, sondern auch im Internet. Auf Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr Leipzig gegen Tottenham live verfolgen.

Solltet Ihr bereits ein Abo bei Sky besitzen, könnt Ihr Euch völlig kostenlos auf Sky Go einloggen und den LIVE-STREAM zum Spiel einschalten. Die Details für den Login werden bei Vertragsabschluss ausgehändigt.

Für alle Fußballfans ohne Sky-Abo, bietet Sky Ticket heute Abend eine Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen. Hier könnt Ihr Euch kurzfristig anmelden und Zugang zu den LIVE-STREAMS des Senders bekommen. Die Kosten betragen im ersten Monat 9,99 Euro, ehe sie ab dem zweiten Monat auf 29,99 Euro steigen.

RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur: DAZN zeigt Euch die Highlights der Partie

Der Streaming-Anbieter DAZN konnte sich ebenfalls ein großes Rechtepaket an der Champions League sichern und zeigt die Hälfte aller Achtelfinalspiele im LIVE-STREAM.

Am Dienstagabend überträgt DAZN Valencia gegen in kompletter Länge, Leipzig gegen Tottenham läuft jedoch im Highlight-Video ab 23.30 Uhr auf der Plattform.

Damit könnt die besten Szenen von Timo Werner, Dele Alli und Co. schon kurz nach Abpfiff in der Zusammenfassung erleben. Ab 0 Uhr könnt Ihr sogar den Videotyp auf "komplettes Event" ändern und das Spiel in voller Länge mit Live-Charakter anschauen.

Die Voraussetzung, um auf das Angebot zugreifen zu können, ist das DAZN-Abonnement. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und anschließend für 11,99 Euro monatlich weiterführen. Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung!

RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Wer ganz ohne Abo und Kosten über das Spiel informiert werden will, ist bei Goal genau richtig aufgehoben. Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER, der Euch alle wichtigen Spielszenen genauestens schildert.

Zudem bekommt Ihr im TICKER interessante Analysen und Statistiken an die Hand. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin! .

RB Leipzig vs. Tottenham Hotspur: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell verkündet wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal rein!

