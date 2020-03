FC Valencia - Atalanta Bergamo heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So läuft die Übertragung der Champions League

FC Valencia gegen Atalanta Bergamo in der Champions League - Spannung garantiert. Erfahrt hier, wo die Partie im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Das Rückspiel zwischen Valencia und Bergamo im Achtelfinale der steht unter besonderen Vorzeichen. Aufgrund des Ausbruchs Coronavirus wird die Partie ohne Fanbeteiligung stattfinden . Trotzdem müssen weder Anhänger des noch die Fans von komplett auf das Spiel verzichten, denn es wird am Dienstagabend ab 21 Uhr live übertragen.

Atalanta steht gut da in der . Platz vier in der Tabelle bedeutet aktuell die direkte Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison. Verfolger sitzt Bergamo allerdings im Nacken. Dennoch: Die Performance der Lombarden kann sich sehen lassen. Die letzten vier Pflichtspiele wurden allesamt gewonnen – inklusive eines 7:2-Kantersiegs gegen Lecce am vergangenen Spieltag.

Natürlich möchte der FC Valencia dagegenhalten. Aber nicht nur in der eigenen Liga läuft es schlechter – vier Niederlagen in den letzten sieben Pflichtspielen – auch das Hinspiel ging im Februar mit 4:1 an Bergamo. Valencia muss also alles geben, damit das Ausscheiden noch verhindert werden kann.

In diesem Artikel werden alle Infos zur live Übertragung im TV und LIVE-STREAM des Spiels Valencia gegen Bergamo geliefert. Zusätzlich findet Ihr am Ende des Artikels die Aufstellungen der beiden Teams.

FC Valencia vs. Atalanta Bergamo live: Die Infos zum Champions League Spiel

Duell FC Valencia vs. Atalanta Bergamo Datum Di 10.03.2020 | 21.00 Uhr Ort Estadio Mestalla (Valencia), 55.000 Plätze

FC Valencia vs. Atalanta Bergamo heute live im TV oder LIVE-STREAM - wo läuft das Spiel?

Wer das ganze Spiel live und in voller Länge sehen möchte, ist auf DAZN an der richtigen Adresse. Im LIVE-STREAM läuft hier das ganze Spiel von der ersten bis zur letzten Minute.

Im Free-TV wird das Spiel hingegen nicht gezeigt. Eine Alternative ist noch Sky, hier läuft das Spiel allerdings nur in der Konferenz mit dem Parallelspiel vs. .

Das heißt: Nur auf DAZN habt Ihr die Möglichkeit das Spiel in voller Länge als LIVE-STREAM zu verfolgen und wie das funktioniert, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

FC Valencia vs. Atalanta Bergamo: Das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen

Wer live dabei sein möchte beim Spiel Valencia gegen Bergamo, ist auf DAZN gut aufgehoben. Um das Spiel dort sehen zu können, ist lediglich eine Internetverbindung und ein Account notwendig. Wer noch keinen Account besitzt, sollte gleich den kostenlosen Probemonat testen . Damit stehen Euch 30 Tage alle Inhalte des Streaminganbieters zur Verfügung, kostenlos und ohne Verpflichtungen.

Wer danach das Programm auf DAZN weiterhin nutzen möchte, kann sich entweder für 11,99 Euro ein Monatsabo besorgen oder für 119,99 Euro ein Jahresabo.

Weitere Tipps zur Anmeldung erhaltet Ihr hier.

FC Valencia vs. Atalanta Bergamo: Die Highlights auf DAZN

Solltet Ihr die Partie nicht live sehen können, ist das kein Problem. Es gibt genug Alternativen trotzdem das Wichtigste mitzubekommen. Eine Möglichkeit sind die Highlights der Partie auf DAZN. Hier bekommt Ihr die besten Momente der Begegnung kompakt zusammengefasst und direkt im Anschluss des Spiels.

Sollte Euch das noch nicht reichen gibt es noch das Re-Live auf DAZN, also das komplette Spiel als Wiederholung, damit Ihr absolut nichts verpassen müsst.

FC Valencia vs. Atalanta Bergamo: Die Champions League im LIVE-TICKER von Goal

Neben den Bildübertragungen im LIVE-STREAM oder TV bietet Euch Goal noch einen LIVE-TICKER der Partie Valencia vs. Bergamo .

Hier gibt es für Euch alle wichtigen Ereignisse der Partie und bereits 20 Minuten vor Anpfiff eine Vorberichterstattung. Während der Partie seid Ihr dann mit dem LIVE-TICKER immer auf dem Laufenden und habt alles im Blick.

FC Valencia vs. Atalanta Bergamo: Die Aufstellung

Die Aufstellung von FC Valencia gegen Atalanta Bergamo wird kurz vor Spielbeginn bekannt gegeben und kann dann ebenfalls hier nachgelesen werden.