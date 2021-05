RB Leipzig, News und Gerüchte: Mourinho hat Sabitzer auf dem Zettel für Rom, Sörloth soll gehen, bleibt Kluivert? - alle Infos zu RB heute

Die Transferplanung bei RB Leipzig läuft heiß. Mit Sabitzer könnte ein wichtiger Spieler gehen. Umdenken gibt es bei Kluivert. Alle News und Gerüchte.

RB Leipzig heute am Donnerstag. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zum Tabellenzweiten der Bundesliga.

Alle wissenswerten Nachrichten der letzten Tage über die Bullen findet Ihr hier zum Nachlesen:

RB Leipzig, Transfers: Mourinho hat Sabitzer auf dem Zettel für Rom

RB-Kapitän Marcel Sabitzer soll laut der Gazzetta dello Sport nach der Entlassung von Jose Mourinho bei den Tottenham Hotspurs immer noch auf dessen Zettel stehen. "The Special One" zieht den 27-Jährigen für den Kader seines neuen Teams beim Serie-A-Klub AS Rom in Betracht.

Seit der Österreicher in Leipzig nach Bild-Informationen auf einen Wechsel pocht, scheint ein Verbleib des langjährigen Bullen-Spielers unwahrscheinlich. Der Vertrag des zentralen Mittelfeldmanns läuft im Sommer 2022 aus. RB müsste diese Saison einen Verkauf anstreben, um eine Ablöse für den Star zu kassieren.

Vor Sabitzer sollen auf Mourinhos Liste jedoch seine beiden Ex-Spieler Eric Dier und Pierre Emile Höjbjerg stehen. Abzuwarten bleibt jedoch, ob Tottenham die beiden Stars gehen lassen würde. Erst wenn diese Transfers scheitern sollten, soll das Interesse an dem Leipziger konkreter werden.

RB Leipzig, Transfers: Sörloth soll gehen, Kluivert könnte bleiben

Nach der Verpflichtung des neuen Trainers Jesse Marsch bei RB Leipzig soll laut dem kicker die Kaderplanung nochmal verändert werden. Der 47-jährige Coach braucht echte Flügelspieler und will Justin Kluivert daher halten. Stürmer Alexander Sörloth soll jedoch gehen dürfen, wenn ein Verein für ihn 20 Millionen Ablöse zahlen kann.

Der US-Amerikaner will das Spielsystem bei den Sachsen verändern. Dafür braucht der neue Chef bei RB schnelle Spieler mit starkem Dribbling. Diese Fähigkeiten hat Kluivert diese Saison mehrmals bewiesen. Mit einem Treffer und einer Vorlage kann der 22-Jährige jedoch nur wenige Torbeteiligungen vorweisen.

Sörloth verbesserte sich nach einer schwachen ersten Saisonhälfte in der Rückrunde. Vier Tore und zwei Vorlagen sind im Vergleich mit den anderen RB-Stürmern jedoch immer noch zu wenig. Obwohl der Norweger erst letztes Jahr für 20 Millionen von Crystal Palace gekommen war, soll der 25-Jährige im Sommer bereits wieder wechseln dürfen.

RB Leipzig, News: Samardzic fehlt zum Saisonendspurt

Leipzig-Youngster Lazar Samardzic wird nach einem Meniskusriss im Saisonendspurt der Bundesliga fehlen. Wie RB Leipzig auf Twitter mitteilte verletzte sich der 19-Jährige bei einer Aktion im Training und wird vier bis sechs Wochen damit ausfallen.

Im September 2020 kam der deutsche U20-Nationalspieler von Hertha BSC. Das junge Talent im offensiven Mittelfeld absolvierte seitdem neun Pflichtspiele und trug eine Vorlage zur Mannschaft bei. Zuletzt stand er beim 4:1-Sieg gegen Werder Bremen vor vier Wochen für 15 Minuten auf dem Feld. Neben Dominik Szoboszlai ist Samardzic aktuell der einzige Verletzte im Kader der Leipziger.

+++ Personal-Meldung +++



Lazar #Samardzic hat sich im Training einen Meniskusriss zugezogen und fällt damit voraussichtlich 4 bis 6 Wochen aus.



Gute Besserung, Laki! 🙏#ComebackStronger pic.twitter.com/7RbH7hhiNa — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) May 5, 2021

RB Leipzig und FC Bayern - Julian Nagelsmann: Das muss sich bei der Datenanalyse im Fußball verbessern

Datenanalyse im Fußball nimmt immer mehr zu - zur Freude von Julian Nagelsmann. Der Coach von RB Leipzig, der ab 1. Juli den FC Bayern übernehmen wird, definiert sich aber nicht als reiner "Laptop-Coach", wie er auf einem Online-Seminar des Münchner Datendienstleisters Kinexon klarstellte.

"Ich bin nicht nur ein Laptop-Coach. Ich benutze auch meinen Kugelschreiber", sagte Nagelsmann während seines knapp 15-minütigen Auftritts.

Daten seien für ihn "nur eine Hilfestellung", das eigene Gefühl und die Kommunikation mit den Spielern stehen seiner Ansicht nach über allem. "Es ist wichtiger, mit Leuten zu arbeiten als mit Laptops", erklärte der 33-Jährige.

Dennoch würde er die eine oder andere neue Technologie begrüßen - allen voran, um seine Spieler taktisch weiterzubringen. "Was ist ein Ballgewinnmoment? Was ist ein Ballverlustmoment? Was ist Gegenpressing? Was ist ein Konter? Es wäre wichtig, dass das System solche Dinge lernt und wir die Spieler dementsprechend verbessern können, damit sie wissen, was sie in manchen Situationen und auf manchen Positionen zu tun zu haben", sagte Nagelsmann.

Zudem sei es wichtig, die Daten noch schneller zu bekommen als bisher. "Wir bekommen die Daten auf iPads und analysieren sie nach den Trainingseinheiten auf unseren Laptops. Ich habe aber nicht den größten Einfluss, wenn ich die Daten erst nach der Trainingseinheit bekomme und nicht schon währenddessen. In dem Moment, in dem ich die Einheit mal unterbreche und meine Spieler verbessern möchte, wäre es toll, die Daten sofort zu haben. Das wäre ein großer Schritt für die Zukunft."

Verbesserungspotenzial sieht Nagelsmann auch bei der Analyse von Gegnern. "Als ich vor sechs Jahren angefangen habe, in der Bundesliga zu trainieren, hat fast jeder Gegner die gleiche Formation gespielt: 4-2-3-1. Da war es einfacher, sie zu analysieren. Jetzt ist das anders, fast jede Mannschaft hat einen anderen Stil und ein anderes System. Daten können uns helfen, uns besser auf unsere Gegner vorzubereiten."

RB Leipzig, Spielplan: Wolfsburg-Partie nach Spielverlegung nun am Sonntag