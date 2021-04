RB Leipzig, News und Gerüchte: Zieht es Hwang nach England?, RB scharf auf Salzburgs Patson Daka - alle News zu RB

RB Leipzig, News: Zieht es Hwang nach England?

RB-Stürmer Hee-Chan Hwang könnte es nach nur einer Saison in Leipzig nach England zum FC Everton ziehen. Neben dem Team von Trainer Carlo Ancelotti soll laut Sport1 aber auch West Ham United interessiert sein. Der 25-jährige Südkoreaner blieb zuvor wohl nur wegen Trainer Julian Nagelsmann.

Im Winter hatte der zukünftige Coach des FC Bayern einen Wechsel des Angreifers noch verhindert. Doch zum Startelf-Spieler wurde der Ex-Salzburger nie. Nur 15 Kurzeinsätze absolvierte er in der Bundesliga - alle ohne Treffer. Im DFB-Pokal kam der Spieler zumindest auf zwei Tore und eine Vorlage in drei Partien.

Schwierigkeiten machte dem Ersatzmann auch eine Corona-Infektion, die er im November nach eine Länderspielreise erlitt. Das Virus setzte ihm noch lange nach der Erkrankung zu. Doch nun fühlt sich Hwang wieder fit und könnte in England einen Neuanfang starten. Als Ablöse im Sommer erwartet Leipzig rund 15 Millionen Euro. Diese Summe zahlten die Bullen auch in der letzten Saison für den Wechsel des Mittelstürmer aus Salzburg.

RB Leipzig angeblich scharf auf Salzburgs Patson Daka

RB Leipzig steht im Sommer vor einem großen Umbruch, wobei die Rekordablöse für Trainer Julian Nagelsmann nicht nur für den Ausgleich von coronabedingten Verlusten auch für einen neuen Stürmer investiert werden soll: Laut kicker handelt es sich dabei um Patson Daka vom FC Salzburg.

Der Nationalspieler aus Sambia wusste bei den Salzburgern in der aktuellen Saison mit 31 Toren in 37 Pflichtspielen zu überzeugen - in 24 Partien in der österreichischen Bundesliga gelangen Daka 24 Tore.

Der Vertrag des 22-Jährigen in der Mozartstadt läuft noch bis 2024. Nun könnte er aber gemeinsam mit seinem Trainer Jesse Marsch, der Nachfolger für den zum FC Bayern München wechselnden Nagelsmann, nach Leipzig gehen.

Daka wäre der 19. Spieler, der von Salzburg zum Partner-Klub Leipzig wechselt. In der aktuellen Saison gingen diesen Weg bereits Hee-chan Hwang und Dominik Szoboszlai.

RB Leipzig, Transfers: Jesse Marsch kommt als Nagelsmann-Nachfolger aus Salzburg

RB Leipzig hat einen neuen Cheftrainer: Jesse Marsch kommt vom Schwesterklub Red Bull Salzburg zum Tabellenzweiten der Bundesliga und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis 2023. Das bestätigten die Vereine am Donnerstag offiziell.

Überraschend kommt die Verpflichtung Marschs nicht mehr. Am frühen Mittwochabend hatte Salzburg-Sprecher Christian Kircher dem SID bereits bestätigt, dass es Verhandlungen der Klubs wegen eines Wechsels des US-Amerikaners gebe.

"Mit Jesse Marsch konnten wir unseren Wunschkandidaten als neuen Cheftrainer verpflichten und die wichtigste Position im sportlichen Bereich bei RB Leipzig schnell mit einem Top-Trainer nachbesetzen", erklärte Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff.

Marsch folgt in Leipzig auf Julian Nagelsmann, der zu kommenden Saison zu Rekordmeister Bayern München wechselt. Der 47-Jährige arbeitete seit Sommer 2019 in Österreich und gewann dort mit Red Bull in der Vorsaison das Double. Zuvor war er bereits in Leipzig als Assistenztrainer tätig. Marschs Vertrag in Salzburg lief noch bis 2022.

