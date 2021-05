RB Leipzig, News und Gerüchte: Niederlage beim BVB spielt laut Kampl "keine Rolle mehr", Haidara verlängert bis 2025

Kevin Kampl gibt sich vor dem Pokalfinale optimistisch. Die Niederlage am Wochenende will er schnell wegstecken. Alle News und Gerüchte zu RB Leipzig.

RB Leipzig heute am Dienstag. Diese aktuellen News, Informationen und Gerüchte findet Ihr heute zu den Bullen aus der Bundesliga.

Alle wissenswerten Nachrichten der vergangenen Tage zu RBL gibt es hier zum nachlesen:

RB Leipzig, News: RB-Ass Kampl vor Pokalfinale: Niederlage beim BVB "spielt keine Rolle mehr"

Für Kevin Kampl von Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist die 2:3-Niederlage vom vergangenen Samstag in der Bundesliga bei Borussia Dortmund kein schlechtes Omen für die Neuauflage des Duells im DFB-Pokal-Finale am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in Berlin. "Ich glaube, dass es im DFB-Pokal sowieso immer andere Spiele sind als in der Bundesliga. Deswegen musst Du das Spiel auch ein Stück weit abhaken. Das wird am Donnerstag keine Rolle mehr spielen", sagte der Mittelfeldspieler beim Pay-TV-Sender Sky.

Kampl schätzt für das Endspiel gegen seinen Ex-Klub ("Ein sehr turbulentes halbes Jahr für mich. Ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht") andere Faktoren als im Liga-Vergleich wichtiger ein und setzt auf eine optimale Vorbereitung der Sachsen durch ihren scheidenden Trainer Julian Nagelsmann. "Da kommt es auf die Tagesform an, auf den Matchplan, und da bin ich sicher, dass uns der Trainer super einstellen wird - und dann werden wir auch die Chancen haben, das Spiel zu gewinnen", meinte der Slowene.

Der Erfolgshunger seines Teams auf den ersten Titel für Leipzig macht Kampls zusätzlich optimistisch. "Wenn Du immer oben mitspielst und immer knapp an einem Titel vorbeischrammst, ist klar, dass Du so sehr darauf brennst, diesen Titel irgendwann auch einmal zu gewinnen, und jetzt ist dieser Moment dafür", sagte der 30-Jährige.

Leipzigs Finalniederlage 2019 gegen Rekordpokalsieger und -meister Bayern München (0:3) hat Kampl zufolge den Ehrgeiz nur noch zusätzlich geschürt: "Wir sind extrem heiß, weil wir vor zwei Jahren gesehen, wie geil und schön es hätte sein können, wenn wir das Ding geholt hätten. Damals hatten wir noch keine Erfahrung mit Finals, jetzt haben wir sie ein Stück weit."

Der Pokal würde Kampls Meinung nach auch das ideale Abschiedsgeschenk für den am Saisonende zu Meister Bayern München abwandernden RB-Coach Nagelsmann sein: "Es wäre für uns alle eine Supersache, dass wir die zwei Jahre, die wir unter Julian Nagelsmann hatten, mit dem Pokal krönen. Ich glaube, es gibt nichts Besseres."

Quelle: SID

RB Leipzig, Transfers: Amadou Haidara verlängert Vertrag bis 2025

RB Leipzig bindet nach Keeper Peter Gulacsi einen weiteren Leistungsträger langfristig an den Verein. Mittelfeldspieler Amadou Haidara verlängert sein Arbeitspapier bei den Bullen bis 2025.

"Die Entwicklung, die unsere Mannschaft, aber auch der gesamte Verein, in den letzten Jahren genommen hat, ist atemberaubend", wird Haidara auf Leipzigs Vereinswebsite zitiert: "Deshalb freue ich mich, weiterhin Teil der Erfolgsgeschichte von RB Leipzig zu sein. Seitdem ich hier bin, habe ich mich als Spieler extrem weiterentwickelt und bin auch als Mensch gereift."

Haidara wechselte 2019 von RB Salzburg zu den Sachsen, wo er besonders in der laufenden Saison leistungstechnisch einen großen Sprung nach vorne machte. Der Nationalspieler Malis (17 Einsätze, zwei Tore) kam in der laufenden Saison 29 Mal in der Liga zum Zug. Dort erzielte er drei Tore und steuerte zwei Assists bei.

Amadou Haidara 🤝 RB Leipzig



2⃣0⃣2⃣5⃣ ✍️ pic.twitter.com/b1nk3l0btM — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) May 10, 2021

RB Leipzig, Transfers: Verlängert jetzt auch Emil Forsberg?

Bei RB Leipzig soll laut Bild-Informationen nun auch die Vertragsverlängerung von Emil Forsberg anstehen. Beim Tabellenzweiten der Bundesliga soll der Schwede ein Arbeitspapier bis mindestens Sommer 2025 erhalten. Eine Unterschrift wird noch vor dem DFB-Pokalfinale am Donnerstag gegen den BVB erwartet.

Der Verbleib des 29-Jährigen schien lange unsicher. Doch der kommende Trainer der Leipziger, Jesse Marsch, will den Angreifer unbedingt halten und soll ihn laut der Bild mehrfach angerufen haben. Auch mit Amadou Haidara, Willi Orban und Torhüter Peter Gulasci konnten die Bullen zuletzt wichtige Spieler langfristig binden.

Der Flügelspieler, der auch im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kommen kann, kickt seit Januar 2015 für die Sachsen. Damals wechselte er für 3,7 Millionen Euro vom schwedischen Klub Malmö FF nach Leipzig. In dieser Saison kam Forsberg wettbewerbsübergreifend auf 38 Einsätze sowie neun Tore und sechs Vorlagen.

RB Leipzig, Gerücht: Haaland wohl im Pokalfinale dabei

Der BVB darf im Pokalfinale gegen Leipzig am Donnerstag offenbar auf das Mitwirken von Torjäger Erling Haaland zählen. Nach Bild-Informationen wird der Norweger dabei sein, sollte es keinen unerwarteten Rückschlag geben.

Die Behandlungen nach Haalands Oberschenkelverletzung hätten angeschlagen, nach individuellem Training am Montag mit verschiedenen Aufwärm- und Stabilitätsübungen soll er am Dienstag wieder mit der Mannschaft trainieren.

Haaland hatte am Wochenende im Ligaspiel gegen Leipzig noch gefehlt, im Spiel beim VfL Wolfsburg zwei Wochen zuvor hatte er sich einen Pferdekuss zugezogen. Trainer Edin Terzic betonte zwar, dass es seine Mannschaft in den letzten zwei Spielen auch geschafft habe, "acht Tore ohne Erling Haaland zu erzielen". Man habe aber "nichts dagegen, wenn er wieder auf der Anzeigentafel steht".

