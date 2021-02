RB Leipzig besitzt wohl Kaufoption für Justin Kluivert, Kaufpflicht für Angelino soll am Wochenende greifen - alle News und Gerüchte am Freitag

Bei einem Einsatz gegen den FC Augsburg ist die Zukunft von Angelino bei RB Leipzig wohl gesichert. Alle News und Gerüchte zu RBL am Freitag.

Bundesligist RB Leipzig am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu RBL vom Tage.

RB Leipzig, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

RB Leipzig, Transfers: Kaufpflicht bei Angelino greift am Freitag

Sollte Angelino am Freitagabend gegen den FC Augsburg (20.30 Uhr im LIVE-TICKER ) zum Einsatz kommen, greifen nach einem Bericht des kicker die notwendigen Bedingungen, damit der 24-Jährige auch in der kommenden Saison das Trikot von RB Leipzig tragen wird.

Nachdem Angelino bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison für den Bundesligisten aufgelaufen war, hatte RB Leipzig seine Leihe im Sommer verlängert und mit Manchester City eine Kaufpflicht vereinbart, die an eine bestimmte Anzahl von Einsätzen gekoppelt ist. Diese soll am Freitagabend erfüllt sein.

Wie der kicker berichtet, beträgt die Ablösesumme für Angelino demnach 18 Millionen Euro, die zu der bereits gezahlten Leihgebühr von zwei Millionen Euro hinzukommen. In der aktuellen Saison stand der Linksverteidiger in 27 von 29 Spielen für RB Leipzig auf dem Platz.

RB Leipzig, Transfers: RBL hat Kaufoption bei Justin Kluivert

RB Leipzig hat sich nach Informationen der Bild- Zeitung eine Kaufoption für den ausgeliehenen Justin Kluivert gesichert. Demnach müsste der Bundesligist zwischen zehn und 13 Millionen Euro an die AS Roma überweisen, um sich einen langfristigen Verbleib des 21-Jährigen zu sichern.

Justin #Kluivert (zuletzt Sprunggelenks-Probleme) konnte am Mittwoch alle Übungen des Reha-Programms absolvieren.



Sollte er am Donnerstag beim Abschlusstraining dabei sein, wäre ein Platz im Kader gegen Augsburg möglich. — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) February 10, 2021

Kluivert kann sich durchaus vorstellen, in Leipzig zu bleiben: "Natürlich ist das eine Option", sagte der Angreifer neulich. Sollte ihn der Verein trotz geringer Einsatzzeiten langfristig binden wollen, besteht nach Bild -Informationen bis Ende Mai die Möglichkeit, die vereinbarte Kaufoption zu ziehen.

RB Leipzig, Transfers: Peter Gulacsi bleibt Wunschkandidat beim BVB

Peter Gulacsi von RB Leipzig bleibt nach Informationen der Bild der Wunschkandidat bei Borussia Dortmund auf der Torhüterposition .

Der 30-Jährige hatte zuletzt im kicker betont, sich in Leipzig "sehr wohl zu fühlen . Ich kann mir sehr gut vorstellen, langfristig hier zu bleiben."

Nach Ablauf der Saison könnte Gulacsi via Ausstiegsklausel allerdings für 12,5 Millionen Euro wechseln. Die Bild spekuliert darüber, dass der BVB den Ungarn schon mit einem satten Gehalt locken müsste , denn bei RB streicht er derzeit mehr als fünf Millionen Euro pro Jahr ein.

Kommt kein gutes Angebot, ist eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags eine realistische Option.

Der nächste Bundesliga-Spieltag steht an: Mittlerweile ist es bereits der 21., welcher durch die Begegnung RB Leipzig gegen den FC Augsburg eröffnet wird. Anpfiff dieser Begegnung ist am Freitag um 20.30 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena.

Die Kräfteverhältnisse vor dem Spiel sind klar verteilt: RB Leipzig befindet sich auf dem zweiten Tabellenplatz, Augsburg auf Rang 13. Die favorisierten Leipziger haben acht Punkte Rückstand auf Rekordmeister FC Bayern München, ein Sieg am Freitag ist Pflicht, wenn man weiterhin eine Chance auf den Titel bewahren möchte.

Für den FC Augsburg geht es darum, nicht weiter in die untere Tabellenregion zu rutschen. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf Hertha BSC und Arminia Bielefeld auf den Plätzen 15 und 16, in den letzten fünf Spielen gab es vier Niederlagen.

Das Hinspiel im Oktober konnte Leipzig mit 2:0 für sich entscheiden, auch an diesem Wochenende sind die Sachsen Favorit. Ihr möchtet wissen, wo die Begegnung am Freitag übertragen wird? Goal erklärt in einem separaten Artikel, wie Ihr das Duell live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

RB Leipzig: Die nächsten Begegnungen in der Übersicht