Darum läuft RB Leipzig im Pokalfinale gegen den BVB im neuen Trikot auf

Die Roten Bullen treten im Pokalfinale an. Eine gute Gelegenheit, das Outfit für die kommende Saison zu präsentieren.

RB Leipzig kämpft am Donnerstagabend um den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte: Die Sachsen treffen im Finale des DFB-Pokals auf Borussia Dortmund. Los geht es um 20.45 im Berliner Olympiastadion.

Wie RB am Mittwoch offiziell mitteilte, werden die Spieler des aktuellen Tabellenzweiten der Bundesliga bei jener Gelegenheit das neue Trikot für die Spielzeit 2021/22 tragen. "Wir können es kaum erwarten, euch morgen in unseren neuen Heimtrikots spielen zu sehen", twitterten die Leipziger.

RB Leipzig vs. BVB in neuem Heimtrikot: So sieht es aus

Die Grundfarbe des neuen RB-Shirts ist weiß. Darauf legen sich Rot-Schattierungen, die im Verlauf mal stärker und mal schwächer ausgeprägt sind. Zentral prangt das Logo von Sponsor Red Bull, während Ärmel und der V-Kragen durch einen durchgehenden, roten Saum abgesetzt sind.

Kurz unterhalb des Kragens ist auf der Rückseite der Vereinslogan "You can do anything" ("Du kannst alles schaffen") aufgestickt. Auf der Innenseite findet sich der Schriftzug "Die Roten Bullen", der über der Skyline Leipzigs prangt.

Komplettiert wird das neue Heimspieloutfit von RB Leipzig durch eine rote Hose und rote Stutzen.

RB Leipzigs neues Heimtrikot: Die Informationen

Ausrüster: Nike

Slogan: You can do anything

Erhältlich: Ab sofort im Online-Shop von RB Leipzig und in den RB-Stores in Leipzig (Petersbogen, Stadionvorplatz)

Preis: 89,95 Euro (Erwachsene), 69,95 Euro (Erwachsene)

RB Leipzig vs. BVB: Alle Details zum Spiel