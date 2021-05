BVB vs. Leipzig: Darum ist das DFB-Pokalfinale nicht an einem Samstag

Im DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und dem BVB (Borussia Dortmund) geht es um den zweiten wichtigen Titel im Fußball. Alle Infos zum Termin.

In diesem Jahr haben es Borussia Dortmund (BVB) und RB Leipzig in das Finale des DFB-Pokals. Das Spiel wird am Donnerstag um 20.45 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist - wie immer - das Berliner Olympiastadion.

Erst am vergangenen Wochenende gab es das Duell in der Bundesliga, der BVB setzte sich in einem furiosen Spiel mit 3:2 durch und machte damit den FC Bayern München zum Deutschen Meister. Auch das Hinspiel hatte Dortmund gewonnen, als man in der Red Bull Arena mit 3:1 siegte.

Das DFB-Pokalfinale wird heute ausgetragen und natürlich fragen sich alle Fans, wieso das Duell RB gegen BVB ausgerechnet heute - unter der Woche - ausgetragen wird.

DFB-Pokalfinale: Alle Infos zu RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund)

Duell RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb DFB-Pokal (Finale) Datum 13.05.2021 Anpfiff 20.45 Uhr

Wer sich zurückerinnert an die Spielzeiten vor der Corona-Pandemie, dem wird sicher auffallen, dass alle Spiele im DFB-Pokalfinale immer samstags ausgetragen wurden. In dieser Saison findet das Duell RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) an einem Donnerstag statt.

Zudem ist die Saison in der Bundesliga noch gar nicht beendet, es fehlen noch zwei Spiele bis zum 34. und letzten Spieltag der Saison 2020/21. Zum ersten Mal seit 13 Jahren wird das Pokalfinale in Berlin vor Ende der Bundesligasaison ausgetragen, 2008 wurde das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München schon kurz vor dem Ende der Spielzeit angesetzt.

Grund war seinerzeit die Europameisterschaft 2008, die die Terminvergabe etwas beeinflusste. In diesem Jahr wird das Finale ebenfalls früher ausgetragen als ursprünglich angedacht, nämlich am heutigen Donnerstag.

Weil sich aufgrund der Termindichte dieser Corona-Saison alles etwas enger zusammengeschoben hat, wurde festgelegt, dass das Endspiel keinesfalls in den Juni rutschen oder sogar Ende Mai ausgetragen werden darf. Denn: Die EM 2021 wird ja bekanntermaßen am 11. Juni gestartet.

DFB-Pokalfinale: Die weiteren Termine in den nächsten Wochen

Datum Event 13. Mai 2021 DFB-Pokalfinale (RB Leipzig vs. Borussia Dortmund) 15. bis 16. Mai 2021 Bundesliga (33. Spieltag) 22. Mai 2021 Bundesliga (34. Spieltag) 26. und 29. Mai 2021 Relegation zur Bundesliga 29. Mai 2021 Champions League (Finale) ab 11. Juni 2021 Europameisterschaft (Start)

Wie man sieht, steht in den nächsten Wochen in der Bundesliga und im Fußball jede Menge auf dem Programm. Deswegen wird das DFB-Pokalfinale heute am Donnerstag ausgetragen.

DFB-Pokalfinale live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung zu RB Leipzig vs. BVB

Im DFB-Pokal gab es in dieser Saison gleich mehrere Sender, die die Spiele live im TV und LIVE-STREAM gezeigt haben. Für das Finale zwischen Leipzig und Dortmund gibt es zwei Kanäle, die das Spiel in voller Länge übertragen.

TV : ARD, Sky

: ARD, Sky LIVE-STREAM : ARD-Mediathek, Sky Go, Sky Ticket

: ARD-Mediathek, Sky Go, Sky Ticket LIVE-TICKER: Goal (kostenlos)

