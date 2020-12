RB Leipzig - Julian Nagelsmann wünscht sich Real Madrid oder Juventus als CL-Gegner: "Könnte ihre Hymne mitsingen"

Julian Nagelsmann wünscht sich Real Madrid oder Juventus als Leipzigs Gegner im Achtelfinale der Champions League. Seine Begründung ist dabei kurios.

Trainer Julian Nagelsmann von würde sich über oder den italienischen Serienmeister Juventus als mögliche Gegner im Achtelfinale der freuen. Das verriet der 32-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) und nannte dabei einen kuriosen Grund.

Demnach höre er sich vor jedem Spiel die Vereinshymne des gegnerischen Klubs an. Die der Bremer sei dabei gerade eine seiner Favoriten und gefalle ihm so gut, dass es passieren könnte, "dass ich sie dann mitsinge", scherzte Nagelsmann. Ähnlich gehe es dem RB-Coach auch mit den Hymnen der Königlichen und der Alten Dame.

Nagelsmann wünscht sich Real oder Juventus: "Könnte ihre Hymne singen, wenn auch nicht in perfektem Spanisch oder Italienisch"

"Real Madrid und Juventus haben wirklich schöne Hymnen“, betonte Nagelsmann: "Ich könnte sie singen, wenn auch vielleicht nicht in perfektem Spanisch oder Italienisch." Wenn am Montag (12 Uhr) in Nyon die Achtelfinal-Begegnungen der Königsklasse ausgelost werden, hätte er darum nichts gegen eine der beiden Mannschaften als nächsten Gegner.

Mit einem 3:2-Sieg gegen Manchester United sicherten sich die Leipziger am vergangenen Mittwoch im zweiten Jahr in Folge das Ticket für die K.-o.-Phase der Champions League. In der vergangenen Saison schafften es die Sachsen bis ins Halbfinale, wo man sich dem französischen Meister PSG geschlagen geben musste.