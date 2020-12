Champions League: Wann findet die Auslosung zum Achtelfinale statt? Alle Infos zur Ziehung

Das Achtelfinale der Champions League wird ausgelost - doch wann findet die Ziehung statt? Hier gibt's Ihr alle Infos rund um die CL-Auslosung.

Nach der Gruppenphase steht in der das Achtelfinale an: Insgesamt 16 Mannschaften duellieren sich dabei um den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Auch in dieser Saison warten auf Titelverteidiger Bayern München, und Co. attraktive Lose in der ersten K.o.-Runde. Doch welche Teams sind überhaupt dabei und vor allem: Wann findet die Auslosung statt?

In diesem Artikel gibt es alle Informationen rund um Datum und Uhrzeit der Achtelfinal-Auslosung. Zudem erfahrt Ihr alles Wissenswerte zum Ablauf und zur Übertragung der Ziehung sowie den qualifizierten Mannschaften.

Champions League: Wann und wo findet die Auslosung zum Achtelfinale statt? - Datum, Uhrzeit, Ort

Die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen erfolgt wenige Tage nach dem letzten Spieltag der Gruppenphase - genauer gesagt: Am Montag, den 14. Dezember 2020 , steigt die mit Spannung erwartete Ziehung.

Während der Wochentag der Auslosung gelegentlich variiert, bleibt die Uhrzeit der Ziehung seit einigen Jahren gleich: Um 12 Uhr geht's los . Gezogen werden die Paarungen wie immer in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon.

Bild: Getty Images

Champions League, Achtelfinale: Der Spielplan

Sowohl im Achtelfinale als auch im Viertel- und Halbfinale gibt es jeweils ein Hin- und Rückspiel. Die UEFA hat in der Champions-League-Saison 2020/21 dafür folgende Termine angesetzt:

Achtelfinal-Hinspiele: 16./17. + 23./24. Februar

Achtelfinal-Rückspiele: 9./10. + 16./17. März

Viertelfinale: 6./7. + 13./14. April

Halbfinale: 27./28. April + 4./5. Mai

Finale: 29. Mai

Die Auslosung zum Achtelfinale der Champions League im LIVE-STREAM verfolgen

Wie bereits erwähnt, wird die Auslosung der Achtelfinals am Montag, den 14. Dezember 2020, um 12 Uhr stattfinden. Ihr wollt die Ziehung live mitverfolgen? Das ist natürlich problemlos möglich.

Die Champions-League-Auslosung könnt ihr beispielsweise im LIVE-STREAM auf DAZN erleben - und zwar komplett kostenlos! Sichert Euch jetzt einen Gratismonat und seht die Auslosung zum Achtelfinale kostenfrei. Wie das geht? Hier gibt es alle Informationen.

Alternativ findet Ihr auf der Facebook-Seite von Goal oder auf der UEFA-Website ebenfalls einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Auslosung der Achtelfinal-Partien.

Champions League, Achtelfinale: Diese Teams sind dabei

Da sich in den acht Gruppen jeweils zwei Mannschaften für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren, sind in dieser Runde insgesamt 16 Mannschaften vertreten.

Folgende Mannschaften haben die Gruppenphase überstanden und gehen in der Runde der letzten 16 an den Start:

















Borussia Dortmund







PSG







Quelle: Getty Images

Achtelfinale, Champions League: Ablauf der Auslosung

Bei der Auslosung der Achtelfinal-Paarungen werden zwei Lostöpfe gebildet: In einem Topf befinden sich die acht Gruppensieger und in einem weiteren die acht Gruppenzweiten. Vereine aus dem gleichen Verband können nicht aufeinandertreffen.

Die gesetzten Gruppensieger treten in den Achtelfinal-Hinspielen zunächst auswärts an und haben in den folgenden Rückspielen dann Heimrecht.

Champions League: Die Achtelfinal-Auslosung im Überblick