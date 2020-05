RB Leipzig - Hertha BSC: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. – die Übertragung der Bundesliga

Spitzenteam gegen (Noch-)Mittelfeldmannschaft heißt es am 28. Spieltag, wenn RB Leipzig auf Hertha BSC trifft. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Die Kräfteverhältnisse scheinen nicht ganz ausgeglichen bei einem Blick auf die Tabelle, wenn man das anstehende Spiel zwischen gegen , am 27. Mai um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig, betrachtet.

RB Leipzig spielt ganz oben in der Tabelle noch um die Meisterschaft mit und steht auf Rang 3. Sieben Punkte trennen die Leipziger vor dem Spieltag vom Tabellenersten FC Bayern, aber auch nur einen Punkt auf Verfolger Leverkusen. Um noch Chancen auf den Titel zu wahren, muss Leipzig Punkte sammeln. Und das gelingt den Bullen bisher ganz gut diese Saison. Neun Spiele keine Niederlage mehr erlitten, das ist die Bilanz von RB wettbewerbsübergreifend. Einzig die Häufigkeit der Unentschieden, vier an der Zahl, könnte bei Leipzig für Unmut sorgen. Ansonsten ist die Elf von Julian Nagelsmann eine echte Bank in der Liga.

Hertha BSC auf der anderen Seite spielt keine überragende Saison in der Bundesliga, konnte sich zuletzt aber etwas fangen. Die Hauptstädter haben in den letzten fünf Spielen keine Niederlage mehr kassiert, konnten allerdings auch nur zweimal gewinnen. 34 Punkte für Hertha bedeuten Platz 11. Das sind zehn Punkte Abstand auf den Relegationsplatz. Zuletzt spielte Hertha in der Saison 2012/2013 in der 2. .

Wer die Partie RB Leipzig gegen Hertha BSC im TV und LIVE-STREAM zeigt und welche Möglichkeiten es gibt das Spiel zu sehen, erklärt Euch Goal in diesem Artikel.

RB Leipzig - Hertha BSC heute live: Kurz und kompakt

Duell RB Leipzig vs. Hertha BSC Datum 27. Mai 2020 Uhrzeit 18.30 Uhr Wettbewerb Bundesliga, 28. Spieltag Ort Red Bull Arena, Leipzig

RB Leipzig - Hertha BSC heute live: Die Übertragung im TV

Heutzutage gibt es mehr als nur eine Möglichkeit, die Bundesliga live zu verfolgen. Neben den Übertragungen im TV spielen LIVE-STREAMS verschiedener Anbieter eine immer wichtigere Rolle. Die Bundesliga teilt sich grundsätzlich auf zwei Anbieter auf. Zum einen gibt es da den Pay-TV-Sender Sky und zum anderen den Streaminganbieter DAZN.

Die Mehrheit der Spiele zeigt Sky. Die Rechte bei DAZN beschränken sich auf immerhin 40 Partien pro Saison. Dabei handelt es sich um die Partien am Freitag, Sonntag 13.30 und Montag. Bei englischen Wochen konnte sich DAZN das Spiel am Mittwoch um 18.30 Uhr sichern. Folglich ist RB Leipzig gegen Hertha BSC bei DAZN zu sehen.

RB Leipzig - Hertha BSC heute live: Das Einzelspiel live bei DAZN sehen

Die Rechte für das Spiel in Leipzig liegen bei DAZN. Dadurch ist es auch nur hier möglich, das Spiel legal zu sehen. Damit Ihr das Spiel im TV live sehen könnt, müsst Ihr ein Abo bei DAZN haben. Den Stream könnt Ihr dann ganz bequem via Konsole, Smart-TV oder Amazon Fire-TV-Stick auf Euren Fernseher werfen.

Die gute Nachricht: Solltet Ihr noch keine Kunde bei DAZN sein und Euch für das Spiel am Mittwochabend anmelden, schenkt Euch der Streaminganbieter den ersten Monat gratis.

Somit könnt Ihr das Spiel Leipzig gegen Hertha komplett kostenlos anschauen. Überzeugt Euch DAZN, kann das Abo nach Ablauf des Gratismonats für 11,99€ monatlich oder 119,99€ jährlich fortgeführt werden.

RB Leipzig - Hertha BSC heute live in der Konferenz?

Eine Konferenz wird es um diese Zeit nicht geben, da die anderen Spiele an diesem Tag zu einer anderen Uhrzeit stattfinden. Somit bleibt nur der Weg über das Einzelspiel, die Partie zu sehen.

RB Leipzig - Hertha BSC heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Für die Sportfans unter Euch, die gerne etwas flexibler wären und nicht an den heimischen TV gefesselt sein möchten, gibt es natürlich noch eine Alternative: Den LIVE-STREAM von DAZN zu RB Leipzig gegen Hertha BSC.

RB Leipzig - Hertha BSC heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Der Streamingdienst aus Ismaning hat sich für einige Spiele aus der Bundesliga die Rechte sichern können. Darunter auch das Spiel RB Leipzig gegen Herha BSC. Falls Ihr noch kein Kunde bei DAZN seid oder wart, könnt Ihr die Begegnung sogar komplett kostenlos schauen.

Denn DAZN schenkt allen Neukunden einen Gratismonat. Meldet Ihr euch also heute an, fällt Leipzig gegen Hertha in diesen Zeitraum und Ihr seid ohne Kosten dabei. Sollte Euch das Angebot von DAZN überzeugen, kostet ein Abo nach dem Gratismonat 11,99€/Monat. Ein Jahrespass ist monatlich günstiger, für diesen zahlt man einmalig 119,99€.

RB Leipzig - Hertha BSC heute live: Alle Highlights der Bundesliga auf DAZN

DAZN-Kunden gehen auch hier nicht leer aus. Obwohl die meisten Spiele exklusiv auf Sky gezeigt werden, bietet DAZN seinen Kunden einen praktischen Service. Jedes Spiel, nachdem es beendet ist, wird auf DAZN in einer Zusammenfassung gezeigt. Für das Spiel RB Leipzig gegen Hertha BSC könnt ihr zum Beispiel ab ca. 21 Uhr die Highlights der Begegnung auf DAZN sehen. Dort seht Ihr dann alle Tore und weitere besondere Momente des Matches.

Um die Highlights zu sehen, müsst Ihr nur einen aktiven DAZN-Account haben. Ansonsten fallen keine Zusatzgebühren an. DAZN zeigt die Highlights zu jedem Spiel der 1. und 2. Liga, das sind über 600 Spiele pro Saison! Das ist die perfekte Option, solltet Ihr mal keine Zeit haben, ein Spiel live zu sehen.

Alle Nicht-DAZN-Kunden aufgepasst: Der erste Monat ist kostenlos! Solltet Ihr noch kein DAZN-Abonnement besitzen, könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden und erhaltet die ersten 30 Tage kostenlos, um das Programm erstmal abzuchecken. Das Angebot gilt ohne Einschränkungen und danach ein Abonnement abzuschließen, ist auch keine Pflicht. Solltet Ihr Euch jedoch für ein vollwertiges Abo entscheiden, könnt Ihr entweder ein Monatsabo für 11,99 Euro wählen oder ein Jahresabo für 119,99 Euro - Mehr Infos gibt es hier.

👨‍👩‍👦 "Neu-Papa" @mathcunha20 ist trotz wenig Schlaf heiß auf seine alten Teamkollegen! Fun Fact: Spieltag = Cunhas 21. Geburtstag! ☝🔥 Was sonst so in der Woche vor #RBLBSC los war, seht ihr in der Spieltachsvorschau!#hahohe pic.twitter.com/uLQDmT6mL0 — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 26, 2020

RB Leipzig - Hertha BSC heute live: Mit dem LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Keine Zeit das Spiel live zu sehen? Goal ist mit dem LIVE-TICKER zur Partie zwischen RB Leipzig und Hertha BSC gerne behilflich. Keine wichtige Aktion wird an Euch vorbeigehen. Ihr seid stets auf dem aktuellen Stand, ohne das Spiel live sehen zu müssen.

Der LIVE-TICKER eignet sich jedoch auch hervorragend, um die Live-Übertragung noch etwas aufzupeppen. Per LIVE-TICKER erhaltet Ihr Zusatzinfos wie Analysen und Statistiken.

RB Leipzig - Hertha BSC heute live: Die Aufstellungen der Teams

Schaut kurz vor Spielbeginn nochmals hier vorbei, um die Aufstellungen der beiden Teams sehen zu können.