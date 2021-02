RB Leipzig vs. FC Liverpool live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER - 0:2

Im Achtelfinale der UEFA Champions League spielen RB Leipzig und der FC Liverpool gegeneinander. Goal begleitet das Hinspiel heute im LIVE-TICKER.

Deutschland gegen England, Bundesliga gegen Premier League - RB Leipzig gegen FC Liverpool . In der Champions League steht das Achtelfinalhinspiel auf dem Programm. Um 21 Uhr wird heute in Budapest gespielt.

Liverpool geht als amtierender englischer Meister als leichter Favorit in das Duell heute, doch die Jungs von Julian Nagelsmann haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie jeden schlagen können. Wie wird es ausgehen?

RB Leipzig vs. FC Liverpool live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER hier verfolgen oder aber im TV oder LIVE-STREAM Live-Bilder sehen - hier erfahrt Ihr alle Details.

RB Leipzig vs. FC Liverpool 0:2 (0:0) Tore 0:1 Salah (53.), 0:2 Mane (57.) Aufstellung Leipzig Gulacsi - Mukiele (64., Orban), Klostermann, Upamecano, Angelino - Haidara (64., Poulsen), Adams, Kampl (73., Hwang) - Sabitzer, Nkunku, Olmo Aufstellung Liverpool Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson - Wijnaldum, Thiago (72., Oxlade-Chamberlain), Jones - Salah, Firmino (72., Shaqiri), Mane Gelbe Karten Haidara (5.), Mukiele (6.), Nkunku (52.), Angelino (65.), Kabak (68.), Olmo (76.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

76' Wegen eines Fouls an Sadio Mane streicht Dani Olmo seine zweite Gelbe Karte in dieser Champions-League-Saison ein. Zur Erinnerung: Eine Sperre setzt es nach der dritten.

75' Liverpool,lauert nur noch auf Konter. Lepzig muss das Spiel machen. Sehr viel Platz bietet sich den Sachsen derzeit nicht.

RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: WECHSEL

Dann bringt Julian Nagelsmann mit Hee-Chan Hwang einen weiteren frischen Mann. Dafür macht Kevin Kampl für heute Feierabend.

Zugleich verlässt Thiago den Rasen. Dafür darf ab sofort Alex Oxlade-Chamberlain mitwirken.

Jetzt greift erstmals auch Jürgen Klopp ein. Roberto Firmino macht Platz zugunsten von Xherdan Shaqiri.

71' Nach einer guten Ballmitnahme von Roberto Firmino spielt Mohemed Salah die Kugel aus dem rechten Halbfeld in die Spitze. Im Strafraum aber bekommt Sadio Mane die Kugel nicht unter Kontrolle.

RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

68' Nach einem harten Einsteigen gegen Yussuf Poulsen kassiert Ozan Kabak in seinem ersten Champions-League-Spiel der Saison Gelb.

67' Leipzig steckt nicht auf. Die Sachsen bemühen sich redlich um ihr Angriffsspiel.

RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

65' Mit einem taktischen Foul gegen Curtis Jones unterbindet Jose Angelino einen schnellen Liverpooler Gegenangriff und fängt sich seine erste Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb ein.

RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: WECHSEL

Und für Nordi Mukiele soll ab sofort Willi Orban verteidigen.

Nun schreitet Julian Nagelsmann erstmals zur Tat, tauscht gleich mal doppelt. Für Amadou Haidara kommt mit Yussuf Poulsen ein echter Mittelstürmer.

63' Halbrechts im Strafraum versucht nun Dani Olmo sein Glück, wird allerdings im letzten Moment gestört, was aber zumidnest einen Eckstoß bringt.

61' Jose Angelino dringt über halblinks in den Sechzehenr ein, zieht mit dem linken Fuß ab. Die Pille zappelt im Netz - allerdings von hinten. Kein Tor!

59' Jetzt ist guter Rat teuer für die Sachsen. Was gedenkt Julian Nagelsmann jetzt zu tun? Darüber hinaus jedoch müssen die Rasenballer erst einmal dieses Fehler abstellen.

TOOOR! RB Leipzig - FC Liverpool 0:2 | Torschütze: Mane

57' Curtis Jones haut den Ball einfach hoch nach vorn. Aber was macht Nodi Mukiele denn da? Der Verteidiger geht etwas unkoordiniert zum Ball, landet plump auf dem Hosenboden. Diese Einladung nimmt Sadio Mane an, geht aus unf davon. Der Rechtsschuss sitzt unten im linken Eck.

55' Ein individueller Fehler also gibt diesem Spiel die Richtung vor. Das Auswärtstor wird Liverpool sicherlich erst einmal zufriedenstellen. Fortan ist Leipzig gefordert.

TOOOR! RB Leipzig - FC Liverpool 0:1 | Torschütze: Salah

53' Nach einem langen Ball von Jordan Henderson hat Marcel Sabitzer den Ball schon sicher, spielt aber einen schlimmen Rückpass. Der gerät viel zu ungenau. Zu allem Überfluss rutscht auch noch Lukas Klostermann aus. Und als Mohamed Salah frei durchbricht, schägt Sabitzer bereits die Hände über dem Kopf zusammen. Der ägyptische Stürmer schießt abgebrüht mit dem rechten Fuß flach ins rechte Eck, trifft zum vierten Mal im laufenden Wettbewerb.

RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

52' Im Kopfballduell mit Ozan Kabak fährt Christopher Nkunku den rechten Ellbogen aus und verursacht beim Ex-Schalker für eine blutige Lippe. Dafür kassiert der Franzose seine zweite Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb.

49' Leipzig geht den zweiten Durchgang forsch an. Jose Angelino sucht mit einem Flachpass Dani Olmo, der sich drehen möchte, um zum Abschluss zu gelangen. Doch ihm springt die Kugel zu weit vom Fuß.

47' Plötzlich bringen die Sachsen Tempo rein. Dani Olmo steckt den Ball wunderbar durch. Christopher Nkunku taucht halblinks in der Box auf und scheitert mit seinem Linksschuss an Alisson, der geschickt den Winkel verkürzt.

46' Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Das Runde rollt wieder über das Grüne.

Noch sind keine Tore gefallen in der Puskas Arena zu Budapest. Zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool steht es nach 45 Minuten 0:0. Beide Mannschaften gingen intensiv zu Werke. Es wird gepresst ohne Ende. Viel Platz bietet sich nicht, weil ständig Druck ausgeübt wird. Die größte Torchance bot sich den Rasenballern gleich in der Anfangsphase durch den Pfostenkopfball von Dani Olmo. Im weiteren Verlauf aber entwickelten die Reds mehr Zug zum Tor. Der englische Meister erarbeitete sich überdies die größeren Spielanteile, wirkte damit auch passsicherer und war darüber hinaus letztlich zweikampfstärker.

RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 2' Dann bittet Schiedsrichter Slavko Vincic die Akteure zur Pause in die Kabinen.

45' Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

44' Auf beiden Seiten klappen Spielverlagerungen oder lange Bälle gerade nicht. Erst scheitert Kevin Kampl damit, dann Alisson bei einem Abschlag ebenso.

41' Anschließend bearbeitet man sich wieder vornehmlich zwischen den Strafräumen. Läuferisch ist die Intensität weiterhin sehr hoch. Schließlich gilt es, die Räume klein zu halten - und das nahezu überall auf dem Platz.

38' Nach einer Flanke von Jose Angelino kommt Dani Olmo zentral in sehr aussichtsreicher Position zm Kopfball. Der muss doch aufs Tor kommen! Der Spanier aber köpft über den Kasten von Alisson.

36' Dann zappelt der Ball plötzlich im Tor hinter Peter Gulacsi. Die Szene hatte Dayot Upamecano mit einem Fehlpass eingeleitet. Zwar blocken die Leipziger dann ab. An der Grundlinie jedoch setzt Sadio Mane mit großem Einsatz nach. Upamecano agiert zu nachlässig und hat Glück, dass der Ball dort bereits im Aus ist. So zählt der anschließende Treffer nicht.

33' Gar nicht mehr zum Abschluss kommen seit geraumer Zeit die Männer von Julian Nagelsmann.

31' Bei einem langen Ball von Andrew Robertson Richtung Sadio Mane kommt Peter Gulacsi weit aus seinem Tor und rettet. Doch eben jener Robertson schaltet sofort, visiert aus großer Distanz das Tor an. Der Torhüter nimmt die Beine in die Hand, eilt zurück und riskiert Kopf und Kragen. Der Ball streicht zwar knapp über die Querlatte. Beim Rettungsversuch aber landet Gulacsi im Tornetz und muss kurz behandelt werden.

29' Derzeit beruhigt sich das Geschehen ein wenig. Beide Mannschaften scheinen etwas durchschnaufen zu wollen.

27' Jetzt läuft der Ball richtig gut bei den Gästen. Über mehrere Stationen rollt der Ball durch die Reihen der Reds. Einzig der Abschluss von Roberto Firmino gelingt nicht so ganz. Den Rechtsschuss erwischt der Brasilianer nicht sauber.

24' Auf die rechte Seite läuft der Ball über Mohamed Salah und Roberto Firmino. Die Flanke des Letzteren findet auf den Schädel von Sadio Mane, der seinen Kopfball über den Kasten von Peter Gulacsi setzt.

22' In dieser Phase bemühen sich die Männer von Jürgen Klopp um mehr Spielanteile, werden dabei aber bei Weitem nicht so zielstrebig wie im Ansatz in den Umschaltsituationen.

20' Im Spielverlauf erlaubt sich Dayot Upamecano einen Fehlpass. Auf solche Angebote lauern die Reds nur. Sofort kommt über Mohamed Salah wieder Schwung rein. Upamecano selbst bereinigt die Situation, spitzelt dem Angreifer im eigenen Sechzener den Ball stark vom Fuß.

18' Wenig später versucht sich Jose Angelino links in der Box. Gefahr strahlt der Schussversuch nicht aus. Da muss Alisson keinen Finger krümmen.

17' Jetzt kommen die Sachsen mal wieder zum Abschluss. Marcel Sabitzer zieht aus halblinker Position und etwa 18 Metern mit dem rechten Fuß ab. Den Rechtsschuss aufs kurze Eck hält Alisson Becker sicher.

15' Trent Alexander-Arnold spielt von der rechten Seite steil auf Mohamed Salah, der den Leipziger Verteidigern entwischt. Peter Gulacsi jedoch verkürzt dann gut den Winlel und blockt den Schuss des Stürmers ab.

13' Leipzig macht gerade das Spiel, bekommt dabei aber permanent Druck. Sofort nach Ballgewinn spielt Liverpool in Person von Thiago lang. Mohamed Salah startet noch in der eigenen Hälfte - also kein Abseits. Nordi Mukiele arbeitet aber gut nach hinten, holt den Ägypter noch ein und sorgt dafür, dass der nicht so unbeschwert zu Werke gehen darf.

11' Nun zeigen sich die Reds mal wieder, erarbeiten sich den ersten Eckstoß dieser Begegnung. Trent Alexander-Arnold schreitet auf der rechten Seite zur Tat, findet auch in der Tat einen Mannschaftskollegen. Doch der Kopfball von Roberto Firmino wird allenfalls statistisch als Torschuss erfasst.

8' Über die erste Torszene schöpfen die Rasenballer Mut, sind fortan besser im Spiel. Weitere Torannäherungen jedoch bleiben vorerst aus.

RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

6' Und auch Nordi Mukiele sieht gleich noch Gelb - offenbar wegen des Fouls an Sadio Mane. Für den Verteidiger ist das die zweite Karte in dieser Champions-League-Saison.

5' Direkt danach ist Schiedsrichter Slavko Vincic mit der Gelben Karte zugange. Amadou Haidara wird erstmals im laufenden Wettbewerb verwarnt.

5' Dann bringen die Leipziger erstmals Zielstrebigkeit auf den Rasen. Marcel Sabitzer verlagert das Spiel auf den linken Flügel. Von dort flankt Jose Angelino. Dani Olmo wirft sich in die Hereingabe und köpft an den linken Pfosten.

2' In der Anfangsphase bemüht sich Liverpool darum, die Partie in den Griff zu bekommen. Die Jungs von Jürgen Klopp sind fürs Erste häufiger am Ball.

RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Soeben ertönt der Anpfiff in der Puskas Arena! In Budapest ist es empfindlich kühl. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt drohen jedoch keine Niederschläge vom bewölkten Himmel.

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Slavko Vincic betraut. Der FIFA-Referee kommt zu seinem elften Einsatz in der Königsklasse, hinzu kommen fünf Partien in der Champions-League-Qualifikation. Zur Seite stehen dem Slowenen als Assistenten dessen Landsleute Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic. Als vierter Offizieller fungiert Matej Jug.

Vor Beginn | Bislang lief das auch für die Reds. Trotz der Heimpleite gegen Atalanta gelang in der Gruppe D das sichere Weiterkommen, weil der Champions-League-Sieger von 2019 neben den Italienern auch Ajax und Midtjylland auf Distanz hielt. Leipzig hatte in der Gruppe H starke Gegnerschaft, zog bei Manchester United und in Paris den Kürzeren. Die übrigen Partien jedoch wurden gewonnen, weshalb RB punktgleich mit PSG Zweiter wurde - noch vor den Red Devils und Istanbul Basaksehir. Heute nun treffen die Rasenballer und der LFC erstmals überhaupt in einem Pflichtspiel aufeinander.

Vor Beginn | Weit weniger gut drauf ist der FC Liverpool. Jüngst fingen sich die Reds drei Pleiten in Serie ein. Seit Jahresbeginn kassierte der englische Meister in zehn Pflichtspielen sechs Niederlagen und gewann lediglich drei Partien. Mit der Niederlage im FA Cup gegen Manchester United (2:3) ist man inzwischen aus allen nationalen Pokalwettbewerben ausgeschieden. Bei 13 Punkten Rückstand in der Premier League ist eine Titelverteidigung ausgeschlossen. Somit bleibt nur noch eine Hoffnung - die Königsklasse. Hier muss Liverpool liefern, sonst wird es richtig ungemütlich für Jürgen Klopp.

Vor Beginn | Hinsichtlich der aktuellen Form jedoch schaut das ganz gut für die Rasenballer aus. Zuletzt gelangen vier Pflichtspielsiege in Folge. Dabei fing sich RB lediglich am Freitag beim 2:1 gegen Augsburg einen Gegentreffer ein. Die letzte Niederlage setzte es Ende Januar in Mainz (2:3). Mit fünf Zählern Rückstand ist man einzig verbliebener Verfolger von Spitzenreiter FC Bayern München.

Vor Beginn | Zum Auftakt der K.o.-Spiele in der Champions League beginnen wir das Achtelfinale unter anderem mit einem deutsch-englischen Duell. Der Zweite der Bundesliga hat den Sechsten der Premier League zu Gast. Obwohl in Corona-Zeiten angesichts leerer Stadien der Heimvorteil keine so große Rolle mehr spielt, ist es für die Leipziger sehr wohl von Nachteil, nicht in der Red Bull Arena antreten zu dürfen. Doch wegen der hochansteckenden britischen Coronavirus-Mutation dürfen Engländer derzeit nicht nach Deutschland einreisen. Die Sachsen sahen sich genötigt, einen Ausweichspielort im Ausland zu finden. Die Wahl fiel auf die Puskas Arena in Budapest.

Vor Beginn | Auf Seiten der Sachsen nimmt Julian Nagelsmann im Vergleich zum letzten Pflichtspiel drei Veränderungen vorn. Anstelle von Willi Orban, Marcel Halstenberg und Yussuf Poulsen (alle Bank) rücken der zuletzt geschonte Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer und Tyler Adams in die Leipziger Startelf.

Vor Beginn | Dem stellt sich der FC Liverpool in folgender Besetzung entgegen: Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson - Thiago, Wijnaldum, Jones - Salah, Firmino, Mane.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. RB Leipzig geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano - Adams, Sabitzer, Kampl, Angelino, Haidara, Dani Olmo - Nkunku.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zum Achtelfinale zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool.

RB Leipzig vs. FC Liverpool heute live im TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von RB Leipizig

Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino - Haidara, Adams, Kampl - Sabitzer, Nkunku, Olmo

Bank: Martinez, Orban, Konate, Poulsen, Hwwang, Sörloth, Samardzic, Kluivert, Halstenberg, Hartmann, Henrichs

Der FC Liverpool setzt auf folgende Aufstellung

Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson - Wijnaldum, Thiago, Jones - Salah, Firmino, Mane

Bank: Adrian, Kelleher - Oxlade-Chamberlain, Tsimikas, Shaqiri, Origi, Davies, R. Williams, Philipps, Cain, Clarkson, N. Williams

Thiago kommt erstmals für Liverpool in der CL zum Einsatz. Sein letztes Spiel war das gewonnene CL-Finale mit den Bayern gegen Paris im Vorjahr.

Ozan Kabak kommt auch zu seinem ersten CL-Spiel für Liverpool - seine anderen 4 CL-Einsätze hatte er alle für Galatasary (die ersten beiden GEGEN Schalke), da letzte war ein 2-3 gegen Porto am 11.12.2018.

RB Leipzig vs. FC Liverpool im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist das 1. Europapokalspiel zwischen RB Leipzig und Liverpool, für Leipzig ist es allerdings schon der 3. englische Champions-League-Gegner seit Anfang 2020. In der letzten Saison warf man im Achtelfinale Tottenham raus (Gesamt: 4-0), in dieser Saison beendete man die Gruppenphase vor Manchester Utd (0-5 A und 3-2 H).

Liverpool ist im Europapokal in Deutschland seit 5 Spielen ungeschlagen (S3 U2). Ihre letzte Niederlage kassierten sie in Deutschland im April 2002 mit 2-4 bei Bayer Leverkusen (Viertelfinale der Champions League).

RB Leipzigs erreichte letzte Saison erstmals die K.o.-Runde der Champions League und schied erst im Halbfinale aus; Liverpool peilt in dieser Saison die 3. Finalteilnahme in den letzten 4 Jahren an.

Leipzig ist in der Champions League seit 6 Heimspielen ungeschlagen (S5 U1) und erzielte in jedem dieser 6 Spiele zumindest 2 Treffer; zuhause ihr bisher bester Lauf in diesem Wettbewerb.

Leipzig ist in seinen 10 Heimspielen in der Champions League nur 2-mal ohne Gegentor geblieben. 1-mal davon im bisher einzigen Heimspiel in der K.o.-Runde letzten März gegen Tottenham (3-0).

Keines der 22 Leipziger Champions-League-Spiele endete torlos – kein anderes Team in der Geschichte der Königsklasse kann da mithalten.

Elfmeter ausgenommen (1 pro Team), sind alle 19 Tore, die Leipzig und Liverpool in dieser Champions-League-Saison zusammen erzielt haben, aus dem Spiel heraus gefallen.

Liverpool ist das einzige Team in der diesjährigen Gruppenphase der Champions League, das kein einziges Gegentor in der 1. Halbzeit hinnehmen musste.

Leipzig kassierte in den 6 Gruppenspielen dieser Saison 12 Tore, mehr als jeder andere Achtelfinalist.

In der diesjährigen Champions League erlaubte Leipzig seinen Gegnern im Schnitt nur 8,9 Pässe, ehe eine Defensivaktion gegen Ball und Gegner erfolgte (PPDA – also Interceptions, erfolgreiche und nicht erfolgreiche Tacklings sowie Fouls). Dies ist der geringste Wert aller diesjährigen Champions-League-Teilnehmer und zeigt, mit welch intensivem Pressing Leipzig agiert.

Leipzigs Außenverteidiger Angeliño war in dieser Champions-League-Saison in 6 Spielen an 6 Treffern beteiligt (3 Tore & 3 Assists) – der einzige Spanier mit noch mehr Torbeteiligungen ist Álvaro Morata von Juventus (7, 6 Tore & 1 Assist).

Liverpool-Stürmer Roberto Firmino hat in seinen letzten 16 Champions-League-Spielen nur 1 Tor erzielt: letzte Saison im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid.

RB Leipzig vs. FC Liverpool heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Nagelsmann gegen Klopp, RB Leipzig gegen den FC Liverpool: Beim Königsklassen-Kracher in Budapest könnte der junge Emporkömmling den strauchelnden Star-Coach noch tiefer in die Krise stürzen.

Leipzig/Berlin (SID) Julian Nagelsmann stieg entspannt mit seiner roten FFP2-Maske im Gesicht an Bord des Sonderflugs ENT 576 und auch die Spieler von RB Leipzig waren vor dem "Auswärts-Heimspiel" in Budapest gut gelaunt. Doch als Favorit sahen sich die formstarken Sachsen gegen Jürgen Klopps kriselnden FC Liverpool keinesfalls. "Grundsätzlich brauche ich meine Mannschaft nicht vor einem angeschlagenen Boxer zu warnen. Meine Spieler wissen, dass das ein Weltklasse-Team ist", sagte Nagelsmann vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN).

Zumindest auf dem Papier war die Gelegenheit, den englischen Meister und seinen deutschen Welttrainer aus der Königsklasse zu werfen, selten günstiger. Aber Nagelsmann ließ sich nicht locken. Er gab zwar zu, dass die Leipziger, die zuletzt drei Ligaspiele in Folge gewannen, "sehr gut im Flow" seien - daraus sei aber nicht abzuleiten, dass der Champions-League-Sieger von 2019 nun zum Underdog mutiere. "Ich sehe sie jetzt immer noch als leichten Favoriten aufgrund der internationalen Erfahrung", so der RB-Coach.

Damit widerspricht Nagelsmann seinem Vorgänger Ralf Rangnick. "Vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, das Spiel geht zu 65 Prozent an Liverpool", hatte dieser der Times gesagt: "Aber jetzt ist das ein 50:50-Spiel." Klopp fand diese Bewertung der Ausgangslage völlig in Ordnung. "Wenn wir hier mit der vollen Kapelle wären, wären 65 Prozent vielleicht auch angemessen", sagte er am Montag: "Aber mit 50:50 kann ich gut leben, das heißt wir haben absolute jede Chance. Mehr brauche ich nicht."

Liverpool und Klopp haben bewegte Wochen hinter sich. Die Verletztenmisere kennt kein Ende, besonders in der Abwehr fehlen wichtige Stützen wie Virgil van Dijk oder Joe Gomez mit langwierigen Blessuren. Über einen längeren Zeitraum erfolgreich zu sein, ist so schwer. Die vorigen drei Ligaspiele verlor Liverpool allesamt, die Meisterschaft hatte Klopp nach der 1:3-Niederlage am Samstag bei Leicester City abgehakt. 13 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City sind einfach zu viel. Auch in den nationalen Pokal-Wettwerben sind die Reds raus - es bleibt in Sachen Titel nur noch die Champions League.

Nagelsmann wertete das Aus im Meisterrennen gar als Faktor, der Liverpool noch gefährlicher machen könnte. "Demnach haben sie nur noch den Fokus Champions League, weil sie da noch einen Titel holen können", sagte er: "Von daher gehe ich davon aus, dass sie da mit vollem Elan reingehen und versuchen, die Dinge abzuschütteln, die in der Liga vielleicht nicht so gut funktioniert haben." Ähnlich sah das auch sein Stürmer Yussuf Poulsen im SID-Interview: "Diese großen Mannschaften haben immer diese Gier, in den großen Spielen zu performen." Unklar ist indessen, wie sich der Faktor Spielort für beide Teams auswirken wird.

Aufgrund der in Großbritannien stark vorkommenden Corona-Mutation durfte der FC Liverpool nicht nach Deutschland einreisen. Während das Rückspiel am 10. März weiter an der Anfield Road steigt, wurde das Leipziger Heimspiel in die ungarische Hauptstadt verlegt. So sei die Vorbereitung "etwas anders", erklärte Poulsen: "Wir müssen am Tag vorher dorthin - das ist so ein bisschen wie ein Auswärtsspiel."

RB Leipzig vs. FC Liverpool heute - die voraussichtlichen Aufstellungen:

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Upamecano, Orban - Adams, Sabitzer, Kampl, Angelino - Olmo, Nkunku - Poulsen. - Trainer: Nagelsmann

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson - Thiago, Wijnaldum, Jones - Salah, Firmino, Mane. - Trainer: Klopp

