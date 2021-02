Darum findet RB Leipzig vs. FC Liverpool heute in Budapest statt

In der Champions League spielen RB Leipzig und der FC Liverpool gegeneinander. Goal verrät, warum das Achtelfinalspiel nicht in Leipzig stattfindet.

Im Achtelfinale der UEFA Champions League kommt es zum Aufeinandertreffen zweier deutscher Trainer und deren Teams. RB Leipzig mit Julian Nagelsmann trifft auf den FC Liverpool. Das Hinspiel wird heute Abend um 21 Uhr angepfiffen.

Die Reds gehen als amtierender Premier-League-Champion als Favorit in die beiden Spiele, auch wenn es aus sportlicher Sicht derzeit nicht ganz so gut läuft. Bei den Roten Bullen kann man dagegen ganz zufrieden sein, immerhin steht man in der Bundesliga auf Platz zwei und ist zudem im Pokal und in der Königsklasse noch im Rennen.

Wir werfen einen Blick auf den Austragungsort des heutigen Hinspiels im Achtelfinale der Champions League. Denn: RB Leipzig vs. FC Liverpool findet heute in Budapest statt. Goal erklärt in diesem Artikel, warum das so ist und verrät auch, wie man auf Budapest als neuen Spielort gekommen ist.

RB Leipzig vs. FC Liverpool heute: Die Champions League auf einen Blick

Begegnung RB Leipzig vs. FC Liverpool Datum Dienstag | 16.02.2021 Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Hinspiel Anstoß 21.00 Uhr Ort Puskas Arena | Budapest | Ungarn

Darum findet RB Leipzig vs. FC Liverpool heute in Budapest statt

Anfang Februar wurde offiziell bekanntgegeben, dass die Champions-League-Partie zwischen RB Leipzig und dem FC Liverpool heute Abend nicht im Stadion des Bundesligisten ausgetragen wird. Stattdessen geht es für die Sachsen nach Ungarn, in die Hauptstadt Budapest. Dort findet heute um 21 Uhr das Achtelfinalhinspiel statt.

Der Grund liegt dabei in den aktuellen Auflagen rund um das immer noch kursierende Coronavirus. Die Reds dürfen wegen der aktuellen Schutzmaßnahmen des Bundes nicht zum Achtelfinal-Hinspiel am 16. Februar nach Leipzig reisen, deswegen wurde nach einem Ausweichspielort gesucht.

RB Leipzig vs. FC Liverpool heute in Budapest: Keine Einreisegenehmigung für die Reds

Zunächst hatte man in beiden Lagern gehofft, dass die Liverpooler eine Ausnahmeregelung nutzen und doch nach Deutschland einreisen dürfen. Jedoch gab dann das Bundesinnenministerium bekannt, dass dies nicht der Fall sein werde. In Folge dessen prüfte RB Leipzig die Optionen, um das "Heimspiel" austragen zu können - das Stadion von Tottenham Hotspur war die zweite Alternative.

Die Option, das Heimrecht mit dem englischen Top-Klub zu tauschen, kam ebenfalls nicht zustande. "Wir haben Liverpool gefragt, ob wir das Heimrecht tauschen, das konnten wir aus diversen Gründen nicht. Das müssen wir akzeptieren", erklärte Sportdirektor Markus Krösche den Sachverhalt.

Die Reise nach Budapest beginnt ▶️



Abfahrt zum Flughafen ✌️ pic.twitter.com/XfK06dCZp4 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) February 15, 2021

RB Leipzig vs. FC Liverpool heute in Budapest: Alle Infos zum Stadion

Die Roten Bullen müssen heute also wegen der Coronaauflagen auf ihr Heimspiel in der Red Bull Arena verzichten, sondern stattdessen in Budapest "daheim" antreten. Doch in welchem Stadion wird heute eigentlich gespielt? Goal stellt Euch die Puskas Arena kurz vor. Hier gibt's noch viel mehr zur Historie.

Stadionname Puskas Arena Ort 1146 Budapest, Zuglo, Ungarn Baubeginn 2017 Eröffnung 15. November 2019 Erstes Spiel 15. November 2019 Oberfläche Naturrasen Kosten (rund 556 Mio. €, geplant) Kapazität 67.155 Plätze Spielfläche 105 x 68 Meter

Fans werden heute Abend natürlich nicht mit von der Partie sein.

Bild: Getty Images

RB Leipzig vs. FC Liverpool heute in Budapest: Reise-Wirrwarr im Europapokal

Leipzig gegen Liverpool in Ungarn, Hoffenheim gegen Molde in Spanien: Der Start in die K.o.-Phase des Europapokals wird von zahlreichen coronabedingten Spielverlegungen quer über den Kontinent bestimmt.

Köln (SID) Lediglich Willi Orban und Peter Gulacsi dürften am Dienstag in der Königsklasse eine Art "Wohnzimmer"-Gefühl im Nationalstadion in Budapest verspüren. Schließlich kennen die ungarischen Nationalspieler die Arena bestens - doch für die Mehrheit von RB Leipzig findet das Achtelfinal-Heimspiel gegen den FC Liverpool auf unbekanntem Terrain statt. Und die Sachsen befinden sich damit in bester Gesellschaft: Gleich fünf Europapokalpartien müssen in dieser Woche aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden.

Für Gulacsi ist die Verlegung "persönlich eine schöne Sache", sagte der 30-Jährige vor der Abreise aus Leipzig: "Es kein Vorteil, aber Liverpool spielt auch nicht zu Hause." Orban sagte dagegen dem kicker: "Klar hätten wir am liebsten in Leipzig, in unserem Wohnzimmer, gespielt, auch wegen der Reiserei."

Ebenfalls nicht am gewohnten Ort muss Molde FK, Zwischenrunden-Gegner der TSG Hoffenheim, in der Europa League antreten. Statt in Norwegen trifft sich die TSG am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) rund 2600 km südlicher mit den "Gastgebern" im spanischen Villarreal. Gut zwei Stunden zuvor empfängt Villarreals Ligakonkurrent Real Sociedad San Sebastian den englischen Topklub Manchester United - allerdings im Stadion von Juventus Turin in Italien.

Bild: Getty Images

Insgesamt wurden zum Startschuss der Europapokal-Endrunde acht Partien aufgrund der jeweiligen nationalen Coronaschutz-Verordnungen und der Bestimmungen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) geographisch ausgelagert. Alle englischen Klubs erhielten wegen der aufkommenden Coronavirus-Mutation in Großbritannien keine Einreise-Erlaubnis vom jeweiligen Gastgeber-Land. Hätte sich kein alternativer Spielort oder eine zeitliche Verlegung ergeben, wären die Partien laut UEFA-Statuten mit 0:3 gegen die Heimmannschaften gewertet worden.

Durch die unfreiwilligen Verschiebungen ergibt sich ein weiteres Kuriosum: Budapest wird kurzerhand zum Rettungsanker des deutschen Königsklassen-Fußballs. Noch nie zuvor spielte eine ungarische Mannschaft in einem K.o.-Spiel der Champions League, nun folgt auf Leipzig gegen Liverpool eine Woche später direkt das nächste Königsklassen-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Manchester City (24. Februar). Auch der Wolfsberger AC tritt am Donnerstag in der Europa League gegen Tottenham Hotspur in Budapest an.

Dabei schätzt das Auswärtige Amt Ungarn weiterhin als Risikogebiet ein und warnt vor "nicht notwendigen, touristischen Reisen", die 7-Tage-Inzidenz des Landes liegt weiterhin bei über 50 Fällen pro 100.000 Einwohner. Gleiches gilt für Atletico Madrids Ausweichspielstätte Bukarest: In der rumänischen Hauptstadt trifft der spanische Spitzenklub am 23. Februar auf den FC Chelsea. Gleich doppelten Reisestress erwartet den FC Arsenal und Benfica Lissabon: Benficas Heimspiel wird im Stadio Olimpico in Rom ausgetragen, das Rückspiel findet wiederum im griechischen Piräus statt.

RB Leipzig vs. FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung auf einen Blick

In der Champions League findet heute das Achtelfinale statt - RB Leipzig trifft auf den FC Liverpool. Hier findet Ihr detaillierte Infos zur Übertragung heute live im TV und LIVE-STREAM.

RB Leipzig vs. FC Liverpool heute in Budapest: Die Fakten von Opta zur Champions League