RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) jetzt live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER - 0:1

In der Bundesliga kommt es zum Duell um Platz zwei zwischen RB Leipzig und dem BVB. Hier gibt es die komplette Partie vom 32. Spieltag im LIVE-TICKER.

gegen den BVB. Am 33. Spieltag der kommt es zum direkten Duell um die Vizemeisterschaft. Anpfiff in der Red Bull Arena ist heute um 15.30 Uhr - und Ihr könnt Ihr live dabei sein.

Wer das Duell lieber im TV oder LIVE-STREAM mitverfolgen will, kann das natürlich tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr alles zur Übertragung des Duells zwischen RB und Borussia Dortmund.

RB Leipzig - 0:1 Tore 0:1 Haaland (30.) Aufstellung RBL Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer (39., Olmo), Forsberg, Kampl, Angelino - Schick, Werner Aufstellung BVB Bürki - Piszczek, Hummels, Can - Mateu Morey, Brandt, Witsel, Guerreiro - Hazard, Haaland, Reyna Gelbe Karten Schick (21.)

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

40' Da ist die Chance auf den Ausgleich! Kampl bringt Werner über halblinks ins Laufen. Von Piszczek bedrängt kann der Angreifer im Grätschen gerade so noch abschließen, aber Bürki ist im kurzen Eck zur Stelle. Dortmunds Schlussmann meistert seine erste Herausforderung in diesem Match also problemlos.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

39' Leipzig ist tatsächlich zum Wechseln gezwungen: Marcel Sabitzer macht Platz für Dani Olmo.

38' Das Mittelfeldpressing der Hausherren greift bislang noch gar nicht. Referee Zwayer ordnet eine Trinkpause an, im Hintergrund humpelt Sabitzer in den Kabinengang.

35' Derweil schraubt Torjäger Haaland weiter seine Trefferquote in unglaubliche Höhen: Er war sein 43. Tor im 39. Pflichtspiel für Dortmund und Salzburg. Zwei zusätzliche Assists des 19-Jährigen zu seinen 15 BVB-Treffern bescheren ihm einen Wert von 67 Minuten pro Scorerpunkt in der Bundesliga. Beeindruckende Zahlen, keine Frage.

33' Ein wunderbarer Spielzug wie aus dem Fußball-Lehrbuch. Verdient dazu allemal. Droht den Bullen nun das sechste Ligaspiel in Folge ohne Sieg? Das würde neuen negativen Vereinsrekord bedeuten!

TOOOR! RB Leipzig - BORUSSIA DORTMUND 0:1 | Torschütze: Haaland

30' Der BVB wie aus einem Guss: Hummels dribbelt an, Brandt schleppt die Kugel auf rechts kraftvoll nach vorne. Dann hat der Nationalspieler das Auge für Reyna in der Mitte. Mit einer kleinen Berührung leitet der junge US-Amerikaner schließlich auf den Torschützen weiter, der aus acht Metern nervenstark einnetzt.



29' Nach dieser Drangphase des BVB melden sich die Sachsen offensiv zurück: Kampl verlagert das Geschehen auf die ballferne Seite. Dort überspringt Mukiele den deutlich kleiner gewachsenen Guerreiro. Der stellt clever den Körper rein - und macht so zumindest einen platzierten Kopfstoß des Leipzigers aus zwölf Metern Torentfernung unmöglich.

27' 3:0 Torschüsse auf den Kasten des Kontrahenten pro Schwarz-Gelb stehen mittlerweile in den Bilanzen. Dortmund präsentiert sich nicht nur reifer in der Spielanlage, sondern zeigt sich auch zielstrebiger und gefährlicher im Angriffsdrittel.

25' Kurz darauf seziert Hummels aus der letzten Linie mit einem tollen Flugball die RB-Abwehr. Hazard entwischt, seinen wuchtigen Halbvolley aus 13 Metern kann Gulacsi allerdings mit den Fäusten zunichte machen. Wieder bewahrt der Keeper seine Farben vor dem möglichen Rückstand!

23' Den fälligen Freistoß vertändelt Brandt jedoch allzu leichtfertig mit einem komplett misslungenen Chipball auf die linke Außenbahn zu Guerreiro. Der angeschlagene Witsel humpelt aktuell noch, scheint aber weitermachen zu können.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

21' Die erste Gelbe Karte handelt sich Leipzigs Patrik Schick ein - und die hat er sich wahrlich verdient. Gestreckt von hinten senst er im Mittelfeld Witsel um, Zwayer belässt es bei der Verwarnung. Das sah sogar nach Dunkelgelb aus! k

18' Der BVB siegte seit dem 3:4 in Leverkusen am 8. Februar in allen seinen fünf nachfolgenden Gastauftritten in der Bundesliga. Jetzt schickt er sich an das sechste Auswärtsspiel am Stück zu gewinnen - erstmals seit der Meister-Saison 2010/11 (damals gelangen unter Jürgen Klopp sogar deren acht)! Auch heute agieren sie in der Fremde immer besser, wie auch 4:1 Torschüsse inzwischen belegen.

15' Plötzlich hat Haaland das 0:1 gleich doppelt auf dem Fuß: Erst kann der junge Norweger frei durchbrechen, bleibt allerdings aus 14 Metern an Gulacsi hängen. Can hatte ansehnlich mit einem weiten Außenrist-Pass eingeleitet und Hazard in Szene gesetzt Nur wenige Sekunden später kann Haaland aus etwas größerer Distanz ebenfalls den Ungarn im RB-Gehäuse nicht überwinden. Zwei starke Aktionen von Gulacsi! Doch allmählich werden die Borussen dominanter.

14' 60 Prozent Ballbesitz zugunsten Dortmunds haben die Statistiker bislang gezählt. Die exzellenten Passquoten bisher von je 94 Prozent erfolgreichen Zuspielen von beiden Klubs zeigen im gleichen Atemzug, wie konzentriert beide in den ersten Minuten zu Werke gehen.

12' Der BVB wird langsam aber sicher zwingender: Ein Steckpass auf Guerreiro bringt die gewünschte Tiefe. Der Portugiese legt in den Rückraum ab, wo Hazard heranrauscht. Der schießt aus 16 Metern direkt, sein Versuch knallt am Ende aber doch gute zwei Meter neben dem RB-Kasten in die Werbebande. Unsauber getroffen.

10' Erstmals können sich die Westfalen in der Spielhälfte der Hausherren festsetzen. Morey leitet ein, Guerreiro passt in die Mitte. 15 Meter vor dem Tor schließt Haaland per Direktabnahme ab - trifft aber unabsichtlich seinen einlaufenden Kollegen Hazard. Abseits.

9' Wir notieren den ersten Torabschluss! Wieder luchsen die Leiziger dem BVB den Ball energisch im Mitteldrittel ab. Im Anschluss gehts schnell, schließlich verzieht Schick aus doch sehr spitzem Winkel von halblinks. Deutlich drüber!

7' Nach einem Ballverlust von Mukiele passt Can direkt gedankenschnell gen Haaland. Der liefert sich in physisches Duell um die Kugel mit Upamecano - und behält die Oberhand. Einige Stationen später setzt Reyna zum Steckpass in den Sechzehner an, findet allerdings keinen Mitspieler. Ballbesitz RB.

6' Währen die Bullen also gewohnt forsch starten und zielstrebig den Weg ins Angriffsdrittel suchen, ist die Borussia in den Anfangsaugenblicken eher auf Spielkontrolle bedacht. Die Schwarz-Gelben beginnen eher bedächtig.

5' Dann wird Werner auf rechts in ein Laufduell mit Hummels geschickt. Bei seinem letzten Heimauftritt vor dem Wechsel zu Chelsea setzt er sich engagiert ein nahe der Torauslinie und holt den ersten Eckball der Partie heraus. Die verpufft jedoch ungenutzt.

3' Ebenso lauern beide Teams darauf, nach Balleroberungen die Unordnung beim Kontrahenten per fixem Umschaltspiel auszunutzen. Leipzig legt in dieser Kategorie vor. Das Spielgerät kommt zu Angelino auf den linken Flügel, dessen Hereingabe kann der BVB aber mühelos mit dem Kopf aus der Gefahrenzone bugsieren.

2' Beide Mannschaften formieren sich zunächst in einem 3-4-3 in eigenem Ballbesitz. In der Arbeit gegen das Kunstleder lassen sich die Flügelspieler aus dem Mittelfeld gewöhnlich zurückfallen, um die Außenbahnen in der Defensive zusätzlich abzudichten.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt in Leipzig.

Vor Beginn | Wir hoffen also auf eine unterhaltsame und motivierte Darbietung beider Teams im Kampf um die Deutsche Vizemeisterschaft. Geleitet wird unsere Partie von Schiedsrichter Felix Zwayer, der unterdessen die Platzwahl mit den beiden Mannschaftskapitänen durchführt. Lange müssen wir uns also nicht mehr gedulden!

Vor Beginn | Entsprechend versuchte Leipzigs Trainer Nagelsmann im Vorfeld dieses Kräftemessens zwischen dem Tabellendritten und dem -zweiten Optimismus zu verbreiten und sagte: "Natürlich ist ein bisschen Druck da. Aber wir haben die Matchbälle und ich bin 100 Prozent davon überzeugt, dass wir einen nutzen werden. Leverkusen und Gladbach würden gern mit uns tauschen!"

Vor Beginn | In der Zwischenzeit hat der FC Bayern (76 Zähler) längst seinen 30. Titel eingefahren. Seit Dienstag steht der neue und alte Deutsche Meister fest, satte zehn Punkte trennen ihn aktuell im Klassement von den Dortmundern (66) als ärgsten "Verfolgern". Dahinter rangeln nun RB Leipzig (63), (60) und Mönchengladbach (59) munter um die verbleibenden zwei Champions-League-Plätze. Für ausreichend Motivation sollte daher heute eigentlich gesorgt sein - die definitive Zugangsberechtigung zu den fetten Geldtöpfen der Uefa-Königsklasse winkt den Ostdeutschen!

Vor Beginn | Die Borussia fuhr immerhin drei Erfolge aus den vorangehenden fünf Liga-Matches ein, ihr ist die CL-Qualifikation sicher. Nur die Form fiel zuletzt ab, der 0:2-Patzer gegen Mainz hatte sich angedeutet. Zuvor hatte sie sich bereits bei den knappen 1:0-Triumphen über Hertha und vor allem gegen Düsseldorf vor einer Woche merklich schwer getan. Das vorentscheidende 0:1 gegen München am 28. Spieltag Ende Mai scheint seine Wirkung nicht verfehlt zu haben, der BVB taumelt derzeit eher der Saisonziellinie entgegen.

Vor Beginn | Während sich die Westfalen jüngst im eigenen Stadion gegen giftige Nullfünfer aus Mainz zaghaft und pomadig wie selten präsentierten und verdient unterlagen, ließen die Sachsen parallel gegen Punkte liegen. Spät fingen sie sich die Ausgleichstreffer (87. und 90.+2) - und setzten unfreiwillig eine negative Heimserie fort: Wie bereits einen Monat zuvor gegen Freiburg beim unnötigen 1:1, anschließend beim 2:2 gegen die Hertha (82.) oder danach in Paderborn (1:1 in der 90.+2) kam RB in der heimischen Arena nicht über ein Remis hinaus. Nur drei Siege aus den letzten neun Begegnungen kann man daher momentan vorweisen - nicht wirklich europäische Spitzenklasse.

Vor Beginn | Beide Mannschaften zählen zur Creme de la Creme im deutschen Fußball-Oberhaus. In unterschiedlichen Phasen der Saison konnten sie dem Rekordmeister aus München heuer sogar durchaus Paroli bieten: RB stand 2019/20 acht Spieltage (3. bis 5. + 15. bis 19.) an der Tabellenspitze und Dortmund ganz zum Saisonstart an zweien (1. +2.). Doch auf den letzten Metern des Meisterschaftsrennens geht beiden Klubs offenbar ein wenig die Puste aus.

Vor Beginn | Nach dem ebenfalls enttäuschenden 2:2 unter der Woche gegen den Abstiegskandidaten Düsseldorf ändert sich die Startaufstellung des Champions-League-Viertelfinalisten aus Leipzig auf vier Positionen: Neben dem erkrankten Laimer finden sich zuerst auch Adams, Doppeltorschütze Dani Olmo und Nkunku auf der Ersatzbank wieder. Sie müssen für Upamecano, Mukiele, Forsberg, Schick weichen.

Vor Beginn | Auf Seiten der Bullen ist Coach Nagelsmann gezwungen beim letzten Heimspiel der Saison Ampadu (Rückenschmerzen), Laimer (grippaler Infekt) und Stoßstürmer Poulsen (Anriss des Syndesmosebandes) zu ersetzen.

Vor Beginn | Verletzungsbedingt müssen beim Ballspielverein Borussia von 1909 das Mittelfeld-Duo Delaney (Muskelblessur) und Dahoud (Knieschmerzen) sowie Kapitän Reus (Aufbautraining), Zagadou (Außenbandanriss) und Akanji (Wadenprobleme) pausieren. Darüber hinaus steht auch Jungvater Götze, der wegen der Geburt seines Nachwuchses die Quarantäneregeln nicht einhalten konnte, nicht zur Verfügung.

Vor Beginn | Dem Programmheft entnehmen wir außerdem, dass die Gäste vom BVB zum Anstoß ihrerseits folgende elf Protagonisten nominiert haben: Bürki - Piszczek, Hummels, Can - Morey, Brandt, Witsel, Guerreiro - Reyna, T. Hazard - Haaland.

Vor Beginn | Treten Sie ein - der Bundesliga-Zirkus öffnet seine Türen zur vorletzten Vorstellung der Spielzeit 2019/20! Wir erleben das Duell zwischen zwei der talentiertesten Ballakrobatik-Gruppen im deutschen Profifußball. Die Hausherren aus Sachsen schicken heute diese Stars von Beginn an in die Manege: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino - Forsberg - Schick, Werner.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 33. Spieltages zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von RB Leipzig:

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Forsberg, Kampl, Angelino - Schick, Werner

4 Startelfwechsel bei RB Leipzig im Vergleich zum 2-2 gegen Düsseldorf. Neu im Team sind Upamecano, Forsberg, Schick und Mukiele. Dafür weichen Laimer (nicht im Kader) sowie die Bankspieler Adams, Nkunku und Olmo.

Leipzigs Emil Forsberg steht erstmals seit dem Neustart in der Startelf. Forsberg konnte keines seiner letzten 4 Startelfspiele gewinnen (4 Remis).

Der BVB setzt auf folgende Aufstellung:

Bürki - Piszczek, Hummels, Can - Mateu Morey, Brandt, Witsel, Guerreiro - Hazard, Haaland, Reyna

Bank: Unbehaun - Zagadou, Rente, Sancho, Schulz, Balerdi, Pherai, Führich, Raschl

2 Startelfwechsel beim BVB im Vergleich zur 0-2-Heimpleite gegen Mainz. Neu im Team sind Reyna und Morey, dafür fehlen Hakimi (Gelbsperre) und Sancho (Bank).

Mateu Morey und Giovanni Reyna feiern ihr Startelfdebüt für die 1. Mannschaft der Dortmunder.

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

RB Leipzig ist seit 4 Bundesliga-Spielen sieglos gegen Borussia Dortmund (2 Remis, 2 Niederlagen) – mehr sieglose Spiele in Folge erlebten die Sachsen im Oberhaus noch gegen kein Team.

Gegen keinen anderen Verein, gegen welchen RB Leipzig mindestens 3-mal zu Hause in der Bundesliga antrat, schossen die Sachsen so wenige Tore wie gegen Borussia Dortmund (2).

RB Leipzig ist seit 13 BL-Spielen ungeschlagen (5 Siege, 8 Remis) und verlor zudem nur 1 der letzten 23 Ligaspiele (13 Siege, 9 Remis) – am 19. Spieltag mit 0-2 in Frankfurt.

RB Leipzig gewann nur 1 der vergangenen 7 BL-Heimspiele (6 Remis) und teilte zuletzt 5-mal in Serie die Punkte, ist also seit 5 BL-Heimpartien sieglos. Eine so lange Serie gab es bei RB in der Bundesliga noch nie!

In den letzten 3 Heimspielen verspielte RB Leipzig insgesamt 6 Punkte nach Führung und kassierte die letzten 4 Gegentore im eigenen Stadion gegen (2-2), Paderborn (1-1) und Düsseldorf (2-2) ab der 82. Spielminute.

In den letzten 5 Partien kassierte Borussia Dortmund so viele Niederlagen (2) wie in den vorherigen 16 Spielen und beim 0-2 gegen Mainz so viele Gegentore wie in den vorherigen 6 Partien seit dem Restart zusammen.

2 der letzten 3 Gegentreffer kassierte Dortmund nach einem Elfmeter – es waren die ersten verschuldeten Strafstöße des BVB in dieser Saison!

Der BVB gewann nach dem 3-4 in Leverkusen am 8. Februar alle seine 5 Auswärtsspiele in der Bundesliga und könnte nun erstmals seit der Meister-Saison 2010/11 (damals 8 unter Jürgen Klopp) 6 Gastspiele in Serie gewinnen.

Leipzigs Julian Nagelsmann gewann als Trainer nur 1 seiner 8 Bundesliga-Spiele gegen Borussia Dortmund (4 Remis, 3 Niederlagen) und holte durchschnittlich nur 0.9 Punkte pro BL-Partie, weniger als gegen jedes andere Team.

Leipzigs Timo Werner erzielte beim 2-2 gegen Düsseldorf sein 26. Saisontor. Der letzte Deutsche, dem so viele Bundesliga-Saisontore gelangen, war Mario Gomez 2011/12 (26).

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) heute ... im TV Sky Sport Bundesliga im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 33. Spieltag gespieltt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen RB Leipzig und dem BVB heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

RB Leipzig vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Nagelsmann schützt Werner vor Königsklassen-Matchball: "Nicht gut, wie er behandelt wird"

Wer wird Vizemeister? Im Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund geht es aber um noch viel mehr. RB muss zwingend in die , der BVB muss eine Reaktion zeigen.

Nein, so richtig angefreundet hat sich Julian Nagelsmann mit dem Abgang von Timo Werner noch nicht. Das sagt der Coach von RB Leipzig selbst, große Klagen hört man aber vergeblich. Er hat dafür ohnehin keine Zeit, weil er die Qualifikation zur Champions League schaffen muss und Werner dafür am besten Tore beisteuern soll, bevor er zum geht. Damit das gelingt, hält Nagelsmann seinem scheidenden Schützling den Rücken frei.

Vor dem "zweiten Matchball" zum Erreichen der Königsklasse, wie Nagelsmann das letzten Saison-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund nannte, verteidigte er seinen Schlüsselspieler in der Offensive gegen die aufkommende Kritik. Dass der 53-Millionen-Mann schon zum 1. Juli nach London geht, um sich dort ein neues Umfeld zu schaffen, und nicht im Finalturnier der aktuellen Champions-League-Saison im August spielen möchte, war mancherorts sauer aufgestoßen.

Zum Ärger von Nagelsmann. "Ich finde das nicht gut, wie er gerade jetzt behandelt wird. Was da alles geschrieben wird, dass er kein Sportsmann ist oder was weiß ich was", sagte Nagelsmann am Freitag. Er hätte Werner im Champions-League-Viertelfinale in Lissabon laut eigener Aussage "natürlich gerne dabei gehabt", äußerte jedoch auch Verständnis für die Entscheidung des Angreifers.

"Ich glaube auch, dass er im tiefen Inneren gerne für uns gespielt hätte, aber es ist schon ein Wechsel, der einen großen Lebensabschnitt beendet und einen ganz neuen Lebensabschnitt öffnet", so Nagelsmann: "Dass man da mittendrin nicht irgendwo spielen, ein Verletzungsrisiko haben und einfach ankommen will, kann ich nachvollziehen." Bleiben also noch zwei Spiele für Werner im Leipzig-Trikot gegen Dortmund und eine Woche später beim . Dann war es das.

Und in diesen Partien geht es um viel. Nachdem Leipzig am Mittwoch das sicher geglaubte Königsklassen-Ticket gegen Fortuna Düsseldorf (2:2) in letzter Sekunde noch aus der Hand gegeben hatte, gibt Nagelsmann nun zu: "Natürlich ist ein bisschen Druck da." Gegen Dortmund braucht es einen Sieg zum sicheren Sprung unter Europas Beste, ansonsten droht in Augsburg eine Zitterpartie. Das weiß der Trainer nur zu gut.

"Je schneller es geschieht, und zwar morgen, umso besser ist es", So Nagelmann: "Die Auswärtsfahrt nach Augsburg wäre mit deutlich weniger Druck zu gestalten. Demnach legen wir auch alles in das Spiel und taktieren nicht." Trotz der heiklen Situation sei er "hundertprozentig überzeugt", dass einer der beiden Matchbälle genutzt werde. Die Chancen darauf das dies schon am Samstag gelingt, stehen bei Betrachtung des jüngsten BVB-Auftritts nicht so schlecht.

Die teils desolate Vorstellung beim 0:2 gegen den FSV wühlte den Verein auf, der zwar nicht mehr um die Champions League sehr wohl aber um die Vizemeisterschaft bangen muss. Leipzig könnte im direkten Duell vorbeiziehen, der Leipziger-Coach warnte aber vor dem Phänomen des angeschlagenen Boxers. "Das hat man vernommen, dass da schon ein paar kritische Worte gefallen sind nach dem Spiel gegen Mainz", so Nagelsmann: "Von daher gehe ich davon aus, dass sie auf Wiedergutmachung aus sind."

