RB Leipzig - Istanbul Basaksehir: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - hier läuft die Champions League live

RB Leipzig trifft am 1. Spieltag der Gruppenphase der Champions League auf Istanbul Basaksehir. Goal hat hier alle Infos zu TV und LIVE-STREAM.

Nach dem Halbfinal-Einzug in der Vorsaison geht am Dienstag für die neue Spielzeit in der los. Der Bundesligist startet mit einem Heimspiel gegen Istanbul , Anstoß vor heimischer Kulisse ist heute um 21 Uhr.

Nach starken Erfolgen über Tottenham im Achtelfinale und im Viertelfinale schaffte es Leipzig 2019/20 überraschend unter die besten vier Teams in Europa. Kurz vor dem Finale war dann PSG allerdings Endstation für das Team von Julian Nagelsmann.

In der Vorrunde dieser Saison trifft RB nun in Gruppe H erneut auf Paris, daneben warten und eben Basaksehir. Der türkische Meister hat sich erstmals für die Champions League qualifiziert.

RB Leipzig vs. Istanbul Basaksehir live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle wichtigen Infos dazu gibt es in diesem Artikel. Außerdem: Wir empfehlen Euch einen guten LIVE-TICKER und haben eine Stunde vor Anpfiff druckfrisch die Aufstellungen am Start.

RB Leipzig - Istanbul Basaksehir live: Die Daten zur Champions League

Duell RB Leipzig - Istanbul Basaksehir Datum Dienstag, 20. Oktober 2020 | 21 Uhr Stadion Red Bull Arena, Leipzig ( ) Wettbwerb Champions League, 1. Spieltag Gruppenphase

RB Leipzig vs. Istanbul Basaksehir live im TV sehen: Wer überträgt die Champions League?

Dienstagabend, die Champions League ist zurück. Da bekommt der gemeine Fan natürlich Lust auf Fußball live im TV - doch wird RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir heute live im Fernsehen gezeigt?

Die Antwort auf diese alles entscheidende Frage erhaltet Ihr in den kommenden Abschnitten. So viel sei vorweggenommen: Live-Bilder von Leipzig gegen Basaksehir sind auf zwei Sendern zu sehen.

Wird RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir live im Free-TV gezeigt?

Nein, im Free-TV gibt es Leipzig vs. Basaksehir heute nicht live zu sehen. Kein frei empfangbarer Fernsehsender hat Rechte an der Übertragung der Champions League.

Dass das ZDF vergangene Saison das Finale zwischen Bayern und PSG live im Free-TV zeigen durfte, war ob der Beteiligung einer deutschen Mannschaft nur ein Ausnahmefall.

DAZN zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Basaksehir live auf dem Smart-TV

Kein klassischer TV-Sender hat die ganzen 90 Minuten von Leipzig gegen Basaksehir live im Angebot. Das liegt daran, dass die Partie in voller Länge exklusiv vom Streamingdienst DAZN übertragen wird.

Das Gute: DAZN könnt Ihr auch auf einem Smart-TV schauen. Die kostenlose App steht dort zum Download bereit - und sobald Ihr sie heruntergeladen habt, könnt Ihr RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir live im Fernsehen verfolgen.

Die Übertragung auf DAZN beginnt am Dienstag bereits um 20.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Moderator wird Alex Schlüter sein, als Experte steht ihm der frühere Bayern-Stürmer und Nationalspieler Sandro Wagner zur Seite. Kommentiert werden die 90 Minuten von Leipzig gegen Basaksehir dann von Jan Platte.

RB Leipzig vs. Basaksehir live im TV und im LIVE-STREAM auf DAZN: Die Infos zur Übertragung

Vorberichte ab : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Kommentator: Jan Platte

Die Kosten für ein Abo bei DAZN betragen 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro für ein ganzes Jahr. Das LIVE-STREAM-Angebot bei DAZN ist üppig: Champions League, , , , , , EM-Quali, , Top-Spiele aus der Eredivsie oder der portugiesischen Liga - alles live!

Dazu gibt es auf DAZN neben Fußball auch die NBA oder die NFL live zu sehen, genau wie Top-Events aus Tennis, Darts oder Radsport. HIER gibt es alle Infos zur Anmeldung bei DAZN!

RB Leipzig vs. Basaksehir live im TV sehen: Sky zeigt nur die Konferenz

Die vollen 90 Minuten von Leipzig gegen Basaksehir laufen nur live auf DAZN. Sky ist zwar auch am Start, überträgt aber nur die Konferenz. Das heißt: Von RB vs. Basaksehir seht Ihr hier nur Ausschnitte, da es ständige Wechsel zwischen den sechs parallel am Dienstagabend stattfindenden Partien der Champions League gibt.

Sky ist nicht kostenlos empfangbar, sondern man muss für ein Abonnement zahlen, um die Inhalte live im TV zu sehen. Wie die Preise aussehen und welche Pakete es gibt, das entnehmt Ihr am besten der offiziellen Webseite von Sky.

RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir live in der Konferenz auf Sky: Alle Infos

Vorberichte ab : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Kanal: Sky Sport 1 (Vorberichte auf Sky Sport 2)

Sky Sport 1 (Vorberichte auf Sky Sport 2) Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experten : Dietmar Hamann und Erik Meijer

: Dietmar Hamann und Erik Meijer Kommentator für Leipzig vs. Basaksehir : Martin Groß

: Martin Groß Spiele der Konferenz: Leipzig vs. Basaksehir, Lazio vs. BVB, Chelsea vs. Sevilla, PSG vs. Manchester United, Barca vs. Ferencvaros, Rennes vs. Krasnodar

RB Leipzig - Basaksehir im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Was im TV gilt, ist auch beim LIVE-STREAM gültig: Die vollen 90 Minuten von RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir laufen ausschließlich auf DAZN!

Live und exklusiv in voller Länge überträgt DAZN die Partie heute mit Vorberichten ab 20.30 Uhr. Auch im LIVE-STREAM stimmt das Duo Alex Schlüter / Sandro Wagner auf das Spiel ein, auch hier ist Jan Platte Euer Kommentator.

RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Geht das?

Ja, es gibt sogar die Option, das Duell von RB Leipzig mit CL-Neuling Basaksehir kostenlos im LIVE-STREAM zu sehen. Bei DAZN ist der erste Monat für Neukunden nämlich umsonst, gratis, Ihr zahlt keinen Cent!

30 Tage lang habt Ihr also Zeit, um Euch von DAZN überzeugen zu lassen - und das vollkommen kostenlos. Wenn Ihr danach abspringen wollt, könnt Ihr einfach kündigen. Wenn nicht, bucht Ihr entweder das Monatsabo (11,99 Euro, monatlich kündbar) oder das Jahres-Abo (einmalig 119,99 Euro, Ersparnis von 24 Euro).

DAZN zeigt neben der Champions League auch die Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1 oder die Europa League im LIVE-STREAM. Wie das mit dem Gratismonat genau funktioniert, könnt Ihr unter diesem Link noch einmal ganz in Ruhe nachlesen.

RB Leipzig vs. Basaksehir im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket schauen: Alle Infos

Sky hat pro Spieltag in der Champions League eine Partie live und exklusiv im Angebot. Am Dienstag ist das aber nicht Leipzig vs. Basaksehir, sondern gegen .

Leipzig gegen Basaksehir seht Ihr also auch im LIVE-STREAM nur in der Konferenz bei Sky. Auch hier gibt es Vorberichte ab 19.30 Uhr, sobald der Ball rollt läuft das muntere Hin- und Herspringen zwischen den sechs parallel stattfindenden Spielen auf Sky Sport 1 (HD).

HIER gibt es alle Infos zu den Preisen bei Sky Go. Und unter diesem Link erfahrt Ihr, wieviel Ihr für Sky Ticket bezahlen müsst.

RB Leipzig - Basaksehir: Die Champions League im LIVE-TICKER verfolgen

Kein LIVE-STREAM? Kein TV? Gänzlich verzichten auf Action von RB Leipzig vs. Basaksehir müsst Ihr dann trotzdem nicht. Denn einen LIVE-TICKER gibt es ja auch noch.

Goal bietet einen solchen kostenlos an, dort werden Euch die Tore beinahe in Echtzeit auf das Smartphone oder den Laptop geliefert. Außerdem gibt es interessante Statistiken und der Tickerer schildert Euch das Spielgeschehen detailliert - HIER geht es direkt zum TICKER!

RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir live sehen: Wo laufen die Highlights der Champions League?

Wer das Spiel knapp verpasst hat, kann sich die besten Szenen von RB Leipzig vs. Basaksehir schon in der Analyse unmittelbar nach den 90 Minuten anschauen. Rund 40 Minuten nach Abpfiff ist dann auch eine ausführliche Zusammenfassung der Begegnung mit allen Highlights abrufbar.

Eine besonders coole Option: Wer während der Partie noch unterwegs ist, kann sich einfach das komplette Spiel später im Re-LIVE auf DAZN anschauen. Voraussetzung für all das ist lediglich ein Abo bei DAZN. Wer noch keines hat, kann mit Abschluss des Probemonats aber auch noch kurzfristig und vor allem kostenlos dabei sein.

Auf Sky gibt es nach der Konferenz natürlich auch noch die Highlights von RB Leipzig gegen Basaksehir zu sehen.

RB Leipzig vs. Basaksehir: Das ist die Gruppe H der Champions League

MANNSCHAFT LAND BISHERIGE CL-TEILNAHMEN 12 Manchester United 23 RB Leipzig Deutschland 2 Istanbul Basaksehir /

RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellung

Welche Startelf schickt Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann ins Rennen? Und wie sieht die Anfangsformation von Basaksehir aus? Die Antworten auf diese Fragen gibt es hier etwa eine Stunde vor dem Anpfiff, also heute gegen 20 Uhr.

RB Leipzig - Basaksehir: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Champions League am Dienstag im Überblick