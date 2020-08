Sky oder DAZN? Wo läuft RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM?

RB Leipzig spielt im Viertelfinale der Champions League gegen Atletico Madrid. Doch wer überträgt das Spiel? Sky oder DAZN? Goal gibt die Antwort.

RB Leipzig spielt heute Abend im Viertelfinale der gegen . Das Spiel wird um 21 Uhr in Lissabon angepfiffen.

Das Viertelfinale der Königsklasse bedeutet für Leipzig Neuland, während Atletico mit Trainer Diego Simeone in den letzten Jahren Stammgast in der Runde der letzten Acht ist und daher favorisiert in das Match gegen die Roten Bullen geht. Normalerweise bekommt man die Champions League entweder auf Sky oder auf DAZN zu sehen, wer zeigt das Spiel heute?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob Sky oder DAZN das Viertelfinale zwischen und Atletico Madrid überträgt. Für alle, die wissen wollen, auf welchem Sender die anderen Partien laufen, haben wir hier einen separaten Artikel verlinkt.

Sky oder DAZN? RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Viertelfinale) Datum 13. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Lissabon Schiedsrichter Szymon Marciniak

Sky oder DAZN? RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM

Das heutige Spiel wird sowohl von Sky als auch von DAZN übertragen! Möglich macht das eine vereinbarte Übertragungsregel, die greift, wenn sich noch zwei deutsche Vereine im Viertelfinale befinden. Sky zeigt die Partie im Pay-TV, DAZN im LIVE-STREAM.

Sky oder DAZN? RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV

Sky Sport geht ab 19.30 Uhr live aus Unterföhring auf Sendung. Micheal Leopold und Experte Didi Hamann moderieren den Vorbericht. Kurz vor Anpfiff meldet sich dann Kommentator Kai Dittmann zu Wort und begleitet Euch durch die Partie. Für die TV-Übertragung benötigt Ihr einen Sky-Receiver. Aktuell bietet der Sender das Sport-Paket für 17,50 Euro im Monat an, über welches Ihr unter anderem die Champions League sehen könnt. Falls Ihr Euch genauer darüber informieren wollt, haben wir Euch hier die Webseite von Sky verlinkt.

Sky oder DAZN? RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Der Streamingdienst DAZN geht heute ab 20.45 Uhr live auf Sendung. Alexander Schlüter stimmt Euch auf die Partie ein, bis Kommentator Uli Hebel kurz vor Spielbeginn übernimmt und eine hoffentlich spannende Partie mit Euch erlebt. An seiner Seite sitzt der Experte Ralph Gunesch. Den heutigen LIVE-STREAM von DAZN könnt Ihr kostenlos sehen, indem Ihr den Probemonat von DAZN startet.

Sky oder DAZN? RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: So funktioniert DAZN

DAZN streamt alle Sportarten, die einen echten Sportfan glücklich machen: Fußball ( , , La Liga, , Champions League und ), American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport, Tennis und viele mehr. DAZN gibt es als App für diverse Geräte, zum Beispiel den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4, die X-Box oder den Amazon Fire-TV-Stick.

Hier haben wir eine Liste mit den Links zum kostenlosen Download der App:

Sky oder DAZN? RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Sky bietet neben seiner TV-Übertragung auch LIVE-STREAMS an. Das ist für alle Sky-Zuschauer interessant, die keinen Sky-Receiver zuhause stehen haben. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Sky oder DAZN? RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM sehen: Sky Go

Wer bereits Sky-Kunde ist, der hat automatisch Zugriff auf Sky Go. Nach dem Herunterladen der App müsst Ihr Euch nur noch mit den Zugangsdaten von Sky einloggen – und schon kann der Spaß losgehen!



Sky oder DAZN? RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Falls Ihr kein Sky-Konto habt und den Sender auch nicht langfristig abonnieren wollt, dann könnt Ihr mit Sky Ticket trotzdem die Champions League sehen. 29,99 Euro zahlt Ihr dafür monatlich. Was genau in dem Sky-Ticket-Paket enthalten ist, erfahrt Ihr hier.

Sky oder DAZN? RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute: So seht Ihr die Highlights

Ihr habt heute Abend keine Zeit? Dann schaut Euch die Highlights oder das gesamte Spiel im Re-Live auf DAZN an.

Nachdem Ihr den Probemonat abgeschlossen habt, kostet das Portal monatlich 11,99 Euro. Wer etwas Geld sparen will, der kann sich das Jahresabo für 119,99 Euro gönnen und somit nur umgerechnet einen Zehner im Monat zahlen.

Sky oder DAZN? RB Leipzig gegen Atletico Madrid heute live im TV und im LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick