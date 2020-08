RB Leipzig vs. Atletico Madrid kostenlos im Livestream: Der Probemonat von DAZN

Das Viertelfinale zwischen RB Leipzig und Atletico wird live auf DAZN übertragen und Ihr könnt kostenlos dabei sein! Hier bekommt Ihr alle Infos dazu.

Die geht in die ganz heiße Phase und wartet mit einem Top-Duell auf uns. trifft heute Abend (Donnerstag, 21 Uhr) im Viertelfinale auf und Ihr könnt live und sogar kostenlos zuschauen!

Das Viertelfinale wird dabei erstmals in der Geschichte der Königsklasse in nur einem Spiel mit K.o.-Modus ausgetragen. Heute Abend wird also definitiv ein Halbfinalist feststehen, sei es nach 90 Minuten, 120 Minuten oder erst nach dem Elfmeterschießen.

Leipzig gegen Atletico Madrid wird live auf DAZN übertragen. Der LIVE-STREAM steht Euch unter Umständen sogar kostenlos zur Verfügung. Lest Euch hier alle Infos dazu durch!

RB Leipzig vs. Atletico Madrid live auf DAZN: Die Übertragung in der Übersicht

Duell RB Leipzig - Atletico Madrid Plattform DAZN Beginn der Übertragung 20.45 Uhr Gastgeber Moderator: Alex Schlüter Kommentator: Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

RB Leipzig vs. Atletico Madrid kostenlos im LIVE-STREAM schauen - so klappt's mit dem Probemonat von DAZN

Das Streaming-Portal DAZN konnte sich die Übertragungsrechte am heutigen Spiel sichern und zeigt Leipzig gegen Atletico live und in voller Länge im LIVE-STREAM. Ab 20.45 Uhr könnt Ihr Euch auf dem Portal einloggen und losstreamen.

Der STREAM steht dabei allen Abonnenten zur Verfügung. Solltet Ihr noch nicht bei DAZN angemeldet sein, könnt Ihr Euch noch heute spontan und rechtzeitig vor Anpfiff einen Zugang beschaffen - und das sogar kostenlos!

Leipzig gegen Atletico live auf DAZN - so funktioniert der Gratismonat

Jeder Neukunde bei DAZN bekommt den ersten Monat der Mitgliedschaft geschenkt. DAZN übernimmt dabei jegliche Kosten und stellt das komplette Programm kostenlos zum Testen zur Verfügung.

Wer nach dem Probemonat vom Angebot überzeugt ist, kann das Abo verlängern. Solltet Ihr mit DAZN nicht zufrieden gewesen sein, könnt Ihr nach 30 Tagen Mitgliedschaft auch wieder umsonst kündigen. Hier geht's direkt zur Anmeldung:



RB Leipzig vs. Atletico Madrid kostenlos live im Probemonat: Wie viel kostet das Abo?

Wer sich für ein Abonnement bei DAZN entscheidet, zahlt erst einmal nichts. Die ersten 30 Tage beim Streaming-Anbieter sind kostenlos.

Erst nach dem Gratismonat wird eine Zahlung von 11,99 Euro monatlich fällig. Meldet Ihr Euch direkt für ein Jahr an, spart Ihr sogar etwas Geld und zahlt insgesamt 119,99 Euro.

Welche Bezahlmöglichkeiten es bei DAZN gibt, könnt Ihr hier nachlesen. Alle weiteren Informationen zu den Kosten findet Ihr unter diesem Link.

Fußball, Basketball und Co. - diese Sportarten laufen live im Probemonat von DAZN

DAZN zeigt Euch nicht nur das Viertelfinale zwischen Leipzig und Atletico, sondern auch beide Halbfinals und das Finale der Champions League live und in voller Länge. Auch das Finalturnier der hat DAZN komplett im Programm.

Wer sich darüber hinaus noch für weitere Sportarten interessiert, kommt bei DAZN voll auf seine Kosten. Hier läuft derzeit unter anderem die NBA, die MLB, Tennis, Motorsport, Boxen, Schach und vieles mehr.

Unter diesem Link findet Ihr einen Überblick über das aktuelle Programm!

RB Leipzig vs. Atletico Madrid: Auf diesen Geräten läuft der LIVE-STREAM von DAZN

DAZN ist mit so gut wie allen internetfähigen Geräten kompatibel. Die LIVE-STREAMS könnt Ihr am PC, Laptop, Tablet, Smartphone oder am Smart-TV abspielen.

Ladet Euch dafür die kostenlose DAZN-App aus dem iTunes Store oder Google Play Store herunter oder loggt Euch via www.DAZN.com ein. DAZN ist zudem mit herkömmlichen TV-Geräten kompatibel, wenn Ihr damit die Playstation, Xbox One, den Google Chrome Cast oder den Amazon Fire TV Stick verbindet.

Wie Ihr Euch Schritt für Schritt auf den verschiedenen Geräten einloggen könnt, lest Ihr hier.