Champions League: Wann findet das Halbfinale der Champions League statt? Alles zu Termin, Datum und Co.

In der Champions League geht's in die ganz heiße Phase! Doch wann genau sind die Halbfinals geplant? Goal erklärt, wann die Spiele stattfinden.

Das Finalturnier der ist in vollem Gange und wartet mit zwei spannenden Halbfinals auf uns. Beide Partien werden in diesem Jahr im K.o.-Modus in Lissabon ausgespielt.

Vier verbleibende Teams kämpfen in um den Henkelpott. oder und ermitteln dabei einen Finalisten. / oder /FC Bayern stellen den Gegner im Finale.

Wann genau finden die Halbfinals statt und wie funktioniert der Modus? Alle Antworten zu den verbleibenden Spielen im Finalturnier findet Ihr in diesem Artikel.

Champions League: Wann findet das Halbfinale statt? Die Termine der CL-Saison 2019/20

Spielrunde Datum Halbfinale 18./19. August Finale 23. August

Champions League: Wann findet das Halbfinale statt?

Die Halbfinals der Champions League finden ganz klassisch kommenden Dienstag (18. August) und Mittwoch (19. August) statt. Beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen.

Als Austragungsorte dienen die Stadien der portugiesischen Teams und in Lissabon. Zuschauer live vor Ort sind dabei allerdings nicht zugelassen.

Champions League: Wer steht im Halbfinale?

Vier Teams setzen sich im Viertelfinale durch und kämpfen im Halbfinale um das Finalticket. Im Halbfinale stehen sich RB Leipzig/Atletico Madrid und Paris Saint-Germain gegenüber sowie Manchester City/Olympique Lyon und FC Barcelona/ .

Im Gegensatz zum normalen Turnierablauf mit Hin- und Rückspiel werden die Halbfinals in diesem Jahr in jeweils einer Partie ausgetragen. Wer ins Finale am kommenden Sonntag einzieht, steht somit am späten Mittwochabend fest.

Begegnung Datum RB Leipzig/Atletico Madrid vs. Paris Saint-Germain 18. August 2020, 21 Uhr Manchester City/Olympique Lyon vs. FC Barcelona/FC Bayern München 19. August 2020, 21 Uhr

Champions League: Die Viertelfinals

Begegnung Datum - Paris Saint-Germain 1:2 12. August 2020, 21 Uhr RB Leipzig - Atletico Madrid 13. August 2020, 21 Uhr FC Barcelona - FC Bayern München 14. August 2020, 21 Uhr Manchester City - Olympique Lyon 15. August 2020, 21 Uhr

Champions League: Wie läuft das Turnier ab?

Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es in diesem Jahr zu einem einzigartigen Modus in der Champions League. Viertelfinals, Halbfinals und das Finale werden dabei in Lissabon ausgetragen.

Die Viertelfinals und die Halbfinals werden im K.-o.-Modus mit nur jeweils einem Spiel ausgetragen. Der Champions-League-Sieger wird am Sonntag, den 23. August, im Lissaboner Estadio da Luz ermittelt.

