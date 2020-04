RB Leipzig: Angelino vor Rückkehr zu Manchester City?

Angelino ist derzeit von Manchester City an RB verliehen. Doch wie geht es nach Ende dieser Saison weiter? Zieht Leipzig die Kaufoption?

Der spanische Linksverteidiger Angelino könnte am Saisonende wieder in Richtung verlassen, da die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro gerade in der aktuellen Situation ein wenig hoch zu sein scheint.

Der Spanier, den die Sachsen erst kurz vor Toreschluss im Januar-Transferfenster von Manchester City ausgeliehen haben, hat in dieser Saison eingeschlagen und soll nach Möglichkeit gehalten werden.

Doch aufgrund der Corona-Pandemie könnte dies zum Problem werden, wie Markus Krösche Sport1 kürzlich sagte: "Stand heute kann ich diese Klauseln definitiv nicht ziehen. Das ist so! Wir wissen nicht, wie sich gewisse Dinge entwickeln. In vier, fünf Wochen sind wir vielleicht ein stückweit schlauer."

RB Leipzig: Angelino will seinen Platz bei ManCity finden

Zudem soll es noch eine weitere Schwierigkeit geben: Angelino hat offenbar noch nicht vollends mit den Skyblues abgeschlossen. Bereits seit 2013 stand der Linksverteidiger bei City unter Vertrag, doch wurde er seither diverse Male verliehen, ehe ihn die 2018 fest verpflichtete. Nur ein Jahr später holte ihn Pep Guardiola aber zurück.

Jedoch kam Angelino danach aber auch kaum zu Einsätzen und galt bis zum Winterwechsel als klare Nummer 3 hinter Benjamin Mendy und Oleksandr Zinchenko auf der linken Seite der Viererkette. Das allerdings hält Angelino nicht von seinem Ziel ab, doch nochmal in Manchester anzugreifen: "Ich bin immer noch ein Cityzen und gebe nicht auf, dort meinen Platz zu finden", sagte er der spanischen Zeitung La Voz de Galicia.