Rakitic schließt Schalke-Rückkehr nicht aus - Knäbel reagiert

Ivan Rakitic sagte zuletzt, dass er eine Rückkehr zum FC Schalke nicht kategorisch ausschließen würde. Sportvorstand Peter Knäbel reagierte erfreut.

Ivan Rakitic vom FC Sevilla will nicht ausschließen, in seiner Karriere noch einmal für den FC Schalke aufzulaufen. Nun hat Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel auf die Aussagen des Kroaten reagiert.

"Man muss immer offen sein für alles. Kein Witz. Warum nicht? Man kann nie etwas komplett ausschließen", sagte Rakitic im Sport1-Interview auf die Frage nach einem möglichen zweiten Engagement bei S04. "Aktuell ist es schwer daran zu glauben, aber ich war auch überrascht, als ich hörte, dass meine Kumpels wie Asa und Mike da mithelfen. Vielleicht kommt Asa mal zu mir und schafft es mich zu überzeugen. Man weiß nie."

Peter Knäbel: "Habe das mit Interesse gelesen"

Beim Format #MitGEredet auf Rakitics Statement angesprochen, erklärte Schalke-Boss Knäbel: "Ich habe das mit Interesse gelesen." Zudem habe er mit dem Vizeweltmeister telefoniert, als dieser zuletzt "in der näheren Umgebung gespielt hat".

Rakitic hatte von 2007 bis 2011 135 Pflichtspiele für Schalke absolviert, ehe er zum FC Sevilla wechselte. Zu den Andalusiern kehrte er vergangenen Sommer nach sechs Jahren beim FC Barcelona zurück und hat dort noch einen Vertrag bis 2024. In der aktuellen Saison gastierte Rakitic mit seinem Klub in der Champions League im Achtelfinale in der von Knäbel angesprochenen "näheren Umgebung", beim Schalker Erzrivalen Borussia Dortmund.