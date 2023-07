"Wäre vielleicht besser, wenn er wieder wechseln würde": Rafael van der Vaart bringt Leihe zu Ajax für Ryan Gravenberch vom FC Bayern ins Gespräch

Rafael van der Vaart hält Ryan Gravenberch für besser als Jude Bellingham. Es fehle einzig an der Spielpraxis.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige niederländische Nationalspieler Rafael van der Vaart hält nach wie vor große Stücke auf seinen Landsmann Ryan Gravenberch. Hinter dem jungen Mittelfeldspieler liegt eine durchwachsene erste Saison beim FC Bayern, weswegen van der Vaart ihn zu einem Abschied auf Zeit rät – idealerweise in Richtung Ex-Klub Ajax.

WAS WURDE GESAGT? In der tz sagte van der Vaart über Gravenberch: "Wenn man so ein großes Talent wie ihn holt, ist es normal, dass er Zeit braucht. Das erste Jahr bei Bayern war nicht einfach. Er war das erste Mal im Ausland. Zudem ist es für die gesamte Mannschaft nicht gut gelaufen." Für den Ex-HSV-Star ist daher klar: "Er braucht einfach Minuten. Wenn er weiterhin so wenig spielt, wäre es vielleicht besser, dass er schon nach einem Jahr bei Bayern wieder wechseln würde."

WAS IST DER HINTERGRUND? Gravenberch heuerte im vergangenen Sommer für 18,5 Millionen Euro Ablöse in München an. Dort kam er aber über die Rolle des Edelreservisten weder unter Julian Nagelsmann noch unter Thomas Tuchel hinaus. Der 21-Jährige beschwerte sich mehrfach öffentlich über zu geringe Einsatzzeiten und es kursieren längst Wechselgerüchte. Vor einigen Wochen war vor allem der FC Liverpool in der Verlosung, laut tz beschäftigt sich nun auch Champions-League-Halbfinalist Milan mit ihm.

Für van der Vaart wären dies aber nicht die richtigen nächsten Schritte: "An seiner Stelle würde ich nicht wieder zu einem großen Verein gehen. Eine Leihe wäre vielleicht besser. Ajax könnte ihn ein Jahr lang zurückholen, das würde gut ankommen. Sie würden ihn brauchen. Er muss einfach spielen."

Der 40-Jährige hätte es schon 2022 "lieber gesehen", wenn Gravenberch nicht zu einem absoluten Spitzenverein wie dem FCB gegangen wäre, sondern "einen Zwischenschritt zu einem nicht so großen Klub gemacht hätte." Seinen eigenen Transfer von Ajax zum HSV 2005 nannte er als Beispiel.

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

Getty Images

Imago Images

WIE GEHT ES WEITER? Gravenberch steht beim FCB noch bis 2027 unter Vertrag. Trotz aller Unzufriedenheit äußerte der Teenager zuletzt, von einem Verbleib in München auszugehen. Ein Verkauf wäre für van der Vaart aus Bayern-Sicht ohnehin ein Fehler: "Er ist ein Riesenspieler. Wenn ich Bayern wäre, würde ich ihn nicht so schnell wieder verkaufen."

Schließlich zog der ehemalige Mittelfeldstar noch einen gewagten Vergleich: "Wenn er gut drauf ist und spielt, finde ich ihn von seinen Qualitäten her besser als Jude Bellingham."