"In allem besser als Bellingham": Rafael van der Vaart rät Ryan Gravenberch zu einem Abschied vom FC Bayern

Jude Bellingham gilt als wertvollster Spieler der Bundesliga. Für Rafael van der Vaart ist Ryan Gravenberch stärker.

WAS IST PASSIERT? Rafael van der Vaart rät Ryan Gravenberch (20) zu einem Abschied auf Zeit vom FC Bayern. Der ehemalige Bundesligaprofi ist überzeugt vom großen Potenzial seines niederländischen Landsmanns, sieht die geringen Einsatzzeiten in München allerdings kritisch.

WAS WURDE GESAGT? Als Experte beim TV-Sender Ziggo Sport verglich van der Vaart Gravenberch mit BVB-Star Jude Bellingham (19): "Der große Unterschied ist: Bellingham ist bei einem Verein eine Kategorie niedriger und er spielt immer. Ich glaube, dass Gravenberch besser ist. In allem. Besonders physisch."

Weiter erklärte der 40-Jährige: "Wisst Ihr, was das Wichtigste ist, wenn man zu einem neuen Verein kommt? Die ersten zwei Wochen. Man muss in jeder Trainingseinheit und in jedem Spiel beweisen, dass man den Transfer wert war. Es wäre gut, wenn Gravenberch sich zu Ajax ausleihen lässt. Er muss einfach wieder Fußball spielen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Gravenberch wechselte im vergangenen Sommer für 18,5 Millionen Euro von Ajax zu den Bayern. Dort kommt der zentrale Mittelfeldspieler bislang nicht über die Rolle des Edelreservisten hinaus. Er verpasste daher auch die Weltmeisterschaft in Katar und äußerte im vergangenen Herbst sowie auch in den letzten Tagen seine Unzufriedenheit.

Es tauchen auch immer wieder Wechselgerüchte um Gravenberch auf. Die englischen Erstligisten FC Liverpool und FC Arsenal sollen sich für den 20-Jährigen, dessen Vertrag an der Säbener Straße noch bis 2027 läuft, interessieren.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gravenberch absolvierte in dieser Saison bisher 27 Partien (ein Tor, ein Assist) für den FC Bayern. Allerdings stand er nur in zwei Partien über die kompletten 90 Minuten auf dem Platz. Auch unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel kam er bisher einzig zu zwei Einsätzen als Joker.

WIE GEHT ES WEITER? Trotz der durchwachsenen Saison und den namhaften Interessenten soll ein vorzeitiger Abschied im Sommer für den deutschen Rekordmeister aber kein Thema sein. Laut Sky wolle man Gravenberch unbedingt halten.