"So schnell werde ich nicht aufgeben": Ryan Gravenberch macht Kampfansage an Mittelfeld-Konkurrenz beim FC Bayern.

Nachdem sich Gravenberch zuletzt häufig über sein Reservistendasein in München beschwert hatte, zeigt sich der Niederländer nun angriffslustig.

WAS IST PASSIERT? Ryan Gravenberch vom FC Bayern hat nach seinen jüngsten Äußerungen, die durchaus einen Abschied aus München als Option suggerierten, nun einen anderen Ton angeschlagen und erklärt, dass er in München noch lange nicht am Ende sei.

WAS WURDE GESAGT? Gravenberch, der derzeit mit dem Oranje-Team bei der U21-EM weilt, sagte im Gespräch mit dem Algemeen Dagblad: "Ich gehe davon aus, dass ich nächste Saison noch bei Bayern spielen werde. So sehe ich das tatsächlich. Ich bin bei einem der Top-drei-Klubs der Welt. Das finde ich besonders, so schnell werde ich nicht aufgeben. Mein Ziel ist es immer noch, bei Bayern erfolgreich zu sein."

Wie motiviert der 21-Jährige ist, unterstrich er mit seinem persönlichen Plan für die kommenden Wochen: "Wir beginnen am 13. Juli. Knapp einen Monat später steht schon der Supercup an", sagte Gravenberch, dem nach seinem EM-Einsatz eigentlich ein wenig längerer Urlaub zustehen würde. "Ich weiß, dass dies ein entscheidendes Jahr für mich sein wird. Deshalb möchte ich vom ersten Training an dabei sein."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gravenberch, der erst im vergangenen Sommer für 18,5 Millionen Euro von Ajax zum FC Bayern gewechselt war, kam in 24 Spielen in der Bundesliga zum Einsatz, stand aber nur dreimal in der Startelf und kam nicht mal auf ein Fünftel der vollen Spielzeit in seinen Einsätzen. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2027.