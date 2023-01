PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal live: Das Testspiel heute im LIVE-TICKER - 2:2

In einem Testspiel kommt es heute zum Spiel PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal. GOAL begleitet das Spiel am Donnerstagabend im LIVE-TICKER.

Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo - dieses Duell gibt es am Donnerstag wieder einmal. In einem Testspiel in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad stehen sich die beiden Giganten gegenüber. Messi tritt mit Paris Saint-Germain gegen eine Auswahl der saudischen Liga an, die aus Spielern von Al-Nassr und Al-Hilal besteht. Und bei Al-Nassr spielt seit diesem Monat mit Cristiano Ronaldo ausgerechnet der Erzrivale des argentinischen Weltmeisters.

Es könnte das letzte Mal sein, dass sich die Wege der beiden Weltfußballer auf dem Platz kreuzen - und da will man natürlich dabei sein. Wer setzt sich in diesem ewigen Duell am Donnerstag durch - Messi oder Ronaldo? In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Spiel live im TV und STREAM läuft.

PSG gegen Al-Nassr / Al-Hilal heute im LIVE-TICKER: Das Testspiel im Überblick

Begegnung PSG - Al-Nassr / Al-Hilal Spielstand 2:2 (2:2) Tore 1:0 Messi (3.), 1:1 Ronaldo (34., Foulelfmeter), 2:1 Marquinhos (43.), 2:2 Ronaldo (45.+6) Aufstellung PSG Navas - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Fabian Ruiz, Soler, Sanches - Neymar, Messi, Mbappé Aufstellung Al-Nassr / Al-Hilal Al-Owais - Abdulhamid, Al Bulayhi, Soo Jang, Al Ghanam - Kanno, Gustavo, Pereira - Carillo, Ronaldo, Talisca Rote Karte Bernat (39., PSG)

+++ HIER LIVE-TICKER AKTUALISIEREN +++

46. | Weiter geht's in Riad!

PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Pause | Ronaldo stellt sich zum Wiederanpfiff auf - und Mbappé will erst einmal sehen, ob CR7 beim Foul, das zum Elfmeter führt, getroffen wurde. Der Portugiese zeigt ihm sein lädiertes Gesicht - und beide müssen lachen.

Pause | Ein lahmer Kick, in dem es um nichts geht und sich deshalb niemand richtig anstrengt und sich keiner wehtun will? Nee, wirklich nicht. Das Duell in Riad ist alles andere als das. Wir haben hier ziemlich viel geboten bekommen: Tore von Messi und Ronaldo, einen Platzverweis, einen vergebenen Elfer und zahlreiche Chancen. Kann gerne so weitergehen. Der Spielstand geht einigermaßen in Ordnung, auch wenn PSG mehr Möglichkeiten hatte. Das könnte sich angesichts der Pariser Unterzahl nun aber leicht ändern im zweiten Durchgang.

45.+6 | Ein Testspiel-Knaller! Ronaldo kommt an eine Flanke und köpft an den rechten Innenpfosten. PSG kann den Abpraller in Person von Sergio Ramos nicht klären, sodass CR7 wieder an die Kugel kommt und sie mit links hart ins kurze Eck schießt!

TOOOR! PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal 2:2 | Torschütze: Ronaldo

45.+5 | Hier ist was los! Jetzt darf CR7 einen Freistoß draufhauen. Aus 23 Metern knallt er den Ball in die Mauer.

45.+3 | Neymar macht's selbst - und es ist eher eine Rückgabe als ein Elfmeter. Gar kein Problem für Al-Owais, der nach links taucht und den Ball fast festhalten kann.

45.+2 | Der VAR meldet sich aber - und jetzt gibt es den Elfer für PSG.

45.+1 | Neymar will einen Elfer haben, weil ihm sein Gegenspieler bei einem Haken auf den Fuß gestiegen ist. Gibt's aber erstmal nicht.

45. | Traumhafter Doppelpass zwischen Messi und Mbappé - aber der scheitert am Fuß von Al-Owais.

43. | PSG trifft in Unterzahl! Mbappé schlägt eine Flanke aus dem Stand an die Fünfer-Kante. Und dort taucht Marquinhos auf, der mit dem ersten Kontakt zum 2:1 trifft.

TOOOR! PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal 2:1 | Torschütze: Marquinhos

39. | Nach einer PSG-Ecke läuft der Saudi-Konter mit einem 2 gegen 1. Juan Bernat zieht an der Notbremse und stellt seinem Gegenspieler als letzter Mann ein Bein. Dafür gibt's Rot - und das zurecht.

PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal im LIVE-TICKER: ROTE KARTE

37. | Mbappé wirft auf links den Turbo an und geht an allen vorbei. Die Hereingabe kommt aber nicht bei einem Mitspieler an.

34. | Ronaldo macht's! Er schießt hart halbhoch rechts ein. CR7 jubelt - und das Stadion brüllt 'Siu!'.

TOOOR! PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal 1:1 | Torschütze: Ronaldo

32. | Bei einem Freistoß rasseln Navas und Ronaldo zusammen. Keiner von beiden ist an der Flanke dran - aber dafür boxt der Keeper gegen den Kopf von CR7. Zur Überraschung der Pariser gibt es Elfmeter!

29. | Marega setzt seinen Körper im Zweikampf gut ein und zieht dann aus spitzem Winkel ab. Navas steht da, wo er stehen muss und pariert.

25. | Der Ball ist wieder im Saudi-Tor - aber es zählt nicht: Beim Steilpass von Messi stand Mbappé im Abseits. Der hatte den Keeper umkurvt und dann eingeschoben.

24. | Spektakulärer Doppelpass zwischen Mbappé und Bernat auf links. Der Spanier legt zurück, aber Al-Owais ist dran und der Ball fliegt an allen vorbei. Kein Abnehmer in der Mitte.

21. | Messi, Mbappé und Neymar machen das, was man von ihnen sehen will: Sie kombinieren gut und kommen immer wieder gefährlich in den gegnerischen Strafraum.

19. | Die Franzosen kombinieren munter weiter: Mbappé ist auf links durch, schießt die Kugel hart Richtung zweiter Pfosten - und dort verpasst Neymar nur ganz knapp den Ball.

16. | PSG mit der nächsten Chance! Immer wieder geht's über rechts und Hakimi. Der bringt die Hereingabe rein und Neymar scheitert an Al-Owais.

15. | Die Anfangsphase gehört klar PSG, aber inzwischen ist das Saudi-Team auch im Spiel angekommen.

11. | Ronaldo verteilt einfach mal mit der Hacke einen Tunnel - und das Stadion würdigt das mit lauten Geschrei.

10. | Die Flanke kommt von rechts rein - und Ramos ist ganz knapp vor Ronaldo am Ball und köpft ihn nach hinten weg.

8. | PSG dominiert - und die Saudis müssen nach einer Hereingabe von rechts zur Ecke klären. Die bringt aber nix ein.

6. | Und jetzt Ronaldo! Er kommt am Sechzehner an den Ball und zieht mit links flach ab. Navas ist unten und pariert. Kein schlechter Versuch.

3. | Messi! Erste Chance, erstes Tor! Wahnsinn! Neymar Neymar schnibbelt den Ball in den Lauf des vorstoßenden Argentiniers - und der ist durch und schießt mit links am Keeper vorbei zum 1:0 ins Netz

TOOOR! PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal 1:0 | Torschütze: Messi

2. | Den ersten Zweikampf zwischen Messi und Ronaldo gibt es sofort - und CR7 trennt den Argentinier vom Ball!

1. | Los geht's!

PSG vs. Al-Nassr / Al Hilal im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | CR7 macht mit Marquinhos die Seitenwahl, denn er ist sofort der Kapitän des All-Star-Teams.

Vor Beginn | Jetzt noch ein gemeinsames Foto - und dann kann es aller Voraussicht nach losgehen.

Vor Beginn | Eine Nationalhymne darf natürlich bei solch einem Testspiel nicht fehlen. Das Stadion singt laut mit. Beeindruckend.

Vor Beginn | Auf geht's auf den Platz zu epischer Musik, aber vorher dürfen sich auch noch ein paar Würdenträger hier präsentieren, die den Spielern die Hand schütteln.

Vor Beginn | Die Spieler stehen im Tunnel und begrüßen sich freundlich, es gab auch eine Umarmung von Ronaldo und Messi.

Vor Beginn |Im Mittelpunkt des Interesses steht natürlich das Aufeinandertreffen von Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) und Lionel Messi (PSG). CR7 wird in dem Testspiel heute sein Debüt nach seinem Wechsel von Manchester United nach Saudi-Arabien geben.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Testspiel zwischen PSG und dem kombinierten Team von Al-Nassr und Al-Hilal.

PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen für das Testspiel

PSG beginnt mit folgender Aufstellung:

Navas - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Fabian Ruiz, Soler, Sanches - Neymar, Messi, Mbappé

Das Kombi-Team Al-Nassr / Al-Hilal setzt auf diese Startformation:

Al-Owais - Abdulhamid, Al Bulayhi, Soo Jang, Al Ghanam - Kanno, Gustavo, Pereira - Carillo, Ronaldo, Talisca

PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal heute im LIVE-TICKER: Der SID-Vorbericht

Ein letzter Tanz in der Wüste: Ronaldo, Messi und das Millionen-Ticket

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo stehen sich bei einem Freundschaftsspiel in Riad womöglich ein letztes Mal gegenüber. Das sorgt in Saudi-Arabien für Ekstase - und einen astronomischen Ticketpreis.

Messi gegen Ronaldo? Ein wohl allerletztes Mal? Diese Gelegenheit wollte sich Mushref al-Ghamdi auf keinen Fall entgehen lassen. Koste es, was es wolle. Für den womöglich finalen Showdown der beiden Fußball-Giganten war dem saudischen Immobilien-Mogul kein Preis zu hoch. Fast 2,5 Millionen Euro ließ sich der Geschäftsmann ein Super-VIP-Ticket kosten, mit dem er das Freundschaftsspiel von Messis Paris St. Germain gegen eine Auswahl der saudischen Top-Klubs Al-Hilal und Ronaldos neuem Arbeitgeber Al-Nassr mit gewissen Vorzügen genießen darf.

Dabei hat der PR-Kick am Donnerstag (18 Uhr) im King Fahd Stadion in Riad so gut wie keinen sportlichen Wert - im Vordergrund steht eigentlich nur das liebe Geld. Mehr als zehn Millionen Euro soll PSG laut Le Parisien für das Gastspiel kassieren, Ronaldo hatte mit seinem Mega-Vertrag bei Al-Nassr (Jahresgehalt rund 200 Millionen Euro) sowieso schon alle Grenzen der Vorstellungskraft gesprengt.

Auf das Debüt für seinen neuen Klub wartet der portugiesische Altstar nach seinem geräuschvollen Abschied von Manchester United noch, am Donnerstag wird er die saudische Auswahl dafür als Kapitän aufs Feld führen. Den heimischen Fans will er einen ersten Vorgeschmack seiner noch vorhandenen Künste liefern. "In Europa ist mein Job erledigt. Ich habe alles gewonnen, ich habe für die größten Klubs gespielt. Jetzt habe ich eine neue Mission in Asien", hatte Ronaldo bei seiner pompösen Vorstellung gesagt.

Alles gewonnen hat aber vor allem Lionel Messi, der mit seinem französischen Starensemble um Ausnahmestürmer Kylian Mbappé am Mittwoch nach Katar zurückkehrte, wo sich genau einen Monat zuvor seine größte Sehnsucht vom WM-Titel erfüllt hatte. Im Heimatland der Vereinsbesitzer blieben die in der Liga schwächelnden Pariser aber nur einen Tag, ehe es für das PR-Match rüber nach Saudi-Arabien ging.

Dort sind seit wenigen Wochen alle Augen auf Ronaldo gerichtet. Sein Klub Al-Nassr kommt mit Postings über den fünfmaligen Weltfußballer kaum hinterher, die Followerzahl auf Instagram sauste innerhalb von 20 Tagen mal eben von rund 800.000 auf mittlerweile mehr als elf Millionen in die Höhe.

Dabei soll der Ronaldo-Deal ein langfristiges Projekt sein, der Vertrag des Portugiesen läuft wohl bis 2025 - ehe er das Königreich als Botschafter für die WM-Bewerbung 2030 antreiben soll. Weitere gemeinsame Kampagnen mit dem ewigen Rivalen aus Argentinien sind darüber hinaus keineswegs ausgeschlossen: Messi ist schließlich schon länger offizieller Tourismus-Botschafter der Saudis.

Und weil das Aufeinandertreffen der beiden mehrmaligen Weltfußballer nunmal so besonders ist, hatten ein paar (letzte) Fotos mit den Ikonen und Zutritt zu den Umkleidekabinen für al-Ghamdi ihren Preis.

Eine gute Sache hat der ganze PR-Kick übrigens auch: Der Erlös der Versteigerung des Super-Tickets kommt karitativen Zwecken zugute.

