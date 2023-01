PSG vs. Al-Nassr: Das Testspiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi - dieses ewig spannende Duell gibt es heute in einem Testspiel. Doch wo wird die Partie gezeigt?

PSG tritt am Donnerstag, 19. Januar, gegen eine kombinierte Auswahl von Al-Nassr und Al-Hilal aus Saudi-Arabien zu einem Testspiel an. Eigentlich ein ganz normaler Kick, der in der saudischen Hauptstadt Riad stattfindet. Doch zwei Personen machen das Duell zu einem besonderen: Bei PSG spielt Lionel Messi mit - und für die saudische Auswahl wird Cristiano Ronaldo aller Voraussicht nach sein Debüt in Saudi-Arabien feiern.

Anstoß im König-Fahd-Stadion in Riad ist um 18 Uhr.

PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal - die Daten zum Spiel heute

Duell PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal Datum 19. Januar Uhrzeit 18 Uhr (MEZ) Stadion König-Fahd-Stadion, Riad (Saudi-Arabien)

PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal - die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Solch ein Spiel will sich natürlich kein Fußball-Fan entgehen lassen - und deshalb stellt sich die entscheidende Frage: Wie kann man das Duell zwischen PSG und Al-Nassr / Al-Hilal im TV oder LIVE-STREAM sehen?

Wie Ihr vielleicht schon geahnt habt, gibt es keine Übertragung im Free-TV. Die deutschen Sender haben nicht die Rechte, die 90 Minuten aus Riad zu zeigen - und deswegen bleiben nur das Pay-TV und ein LIVE-STREAM, um sich das Spiel anzuschauen.

Und die gute Nachricht ist: Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu schauen.

Getty

PSG vs. Al-Nassr / Al-Hilal - die Übertragung im LIVE-STREAM

Als teilnehmender Klub hat PSG das Recht, das eigene Testspiel zu übertragen - und dieses Recht nutzt der Verein. Auf dem eigenen TV-Sender Paris Saint-Germain TV und auf Facebook läuft das Duell, allerdings kostenpflichtig.

Kostenlos hingegen ist der Stream via Youtube und via Twitch. Eine tolle Möglichkeit also, den Testkick anzuschauen.

Mit OneFootball ist auch ein in Deutschland bekannter Streaming-Anbieter eine der Optionen. Für das Zusehen via LIVE-STREAM wird dort jedoch wieder eine Gebühr fällig.

Aus dem Ausland bieten beIN Sports und Shahid das Spektakel aus Riad an, ebenfalls kostenpflichtig. Shahid besitzt die Übertragungsrechte an Meisterschaft und Pokalwettbewerb aus Saudi-Arabien und auch an diesem Testkick. Falls Ihr Cristiano Ronaldo auch bei seinen Liga-Spielen demnächst verfolgen wollt, müsst ihr 12,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo hinlegen, um via Stream live dabei zu sein.