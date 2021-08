Lionel Messi bei PSG: "Fühle mich wie ein kleines Kind" - Die Vorstellungs-PK im TICKER zum Nachlesen

Lionel Messi wurde heute um 11 Uhr bei PSG offiziell vorgestellt. Verfolgt die Pressekonferenz hier im LIVE-TICKER!

Der Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain ist perfekt! Am Dienstagabend unterschrieb der 34-Jährige einen Zweijahresvertrag bei PSG - heute wurde der Argentinier ab 11 Uhr offiziell vorgestellt.

Hier gibt es alle Aussagen und Entwicklungen rund um den Mega-Transfer von Messi - verfolgt die Pressekonferenz im LIVE-TICKER mit Goal!

+++ JETZT AKTUALISIEREN +++

11.56 Uhr: Aktuell folgen weitere Fotoshootings. Angeblich wird Messi auch noch den Fans vor dem Stadion präsentiert.

Lionel Messi bei PSG: Die Vorstellungs-PK JETZT im LIVE-TICKER - Ende

11.43 Uhr: Und das war's! Mit einem Foto ist die offizielle Vorstellung von Lionel Messi bei PSG zu Ende.

11.41 Uhr: Messi über Verratti: "Er ist ein überragender Spieler, großartig. In Barcelona wollten wir ihn unbedingt haben. Jetzt bin ich zu PSG gekommen. Verratti hat auf mich gewartet."

11.39 Uhr: Messi: "Mir ist es wichtig, dass sich meine Familie wohlfühlt und ein gutes Zuhause hat. Ich möchte mich hier wohlfühlen. Die Stadt ist wunderschön."

11.37 Uhr: El Khelaifi: "Ich hoffe, dass die Einnahmen von den TV-Übertragungen steigen. Jeder will jetzt PSG sehen. Das wird positiv für all die anderen Klubs in der Liga. Andere Präsidenten haben mir Nachrichten geschickt und mich beglückwünscht. Wir arbeiten nicht nur für PSG, sondern für alle Klubs und die Ligue 1. Was wir für PSG machen, ist auch für die Stadt."

11.36 Uhr: Messi über den Transfer: "Ich habe mit Pochettino gesprochen, ihn kenne ich schon lange. Wir sind beide Argentinier und eng zusammen. Wir haben lange gesprochen. Es war sehr leicht. Die ganze Mannschaft und der ganze Staff hat so viel getan, dass ich mich für diesen Klub entscheide."

🎙 Lionel Messi: “I know the coach Mauricio Pochettino very well. The fact that he is Argentinian helped from the start, it was important in my decision making."#PSGxMESSI https://t.co/ebw6vVQkF0 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021

11.34 Uhr: El Khelaifi über Financial Fairplay: "Für uns ist es klar, dass wir Financial Fairplay einhalten wollen. Wir wollen das immer beachten, bevor wir irgendetwas tun. Wir haben als erstes auf unsere Zahlen geschaut und gepürft, ob das möglich ist. Wir haben gesehen: Ja, wir können ihn verpflichten. Heute können Sie sehen, was Messi dem Klub bringt. Trikot-Verkauf, Social Media: Das ist ein riesen Gewinn für den Klub. Auch in Sachen Werbung, das ist unglaublich. Sie werden schockiert sein, wenn wir Ihnen die Zahlen präsentieren. Wir werden den Regularien des Financial Fairplay folgen."

11.33 Uhr: El Khelaifi über den Transfer: "Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir zusammenpassen. Wir waren uns klar: Wir wollen Lionel Messi verpflichten."

11.32 Uhr: Messi: "Ich fühle mich wie ein kleines Kind. Ich will immer mein bestes geben."

11.30 Uhr: Messi in Richtung Barcelonas Fans: "Es war sehr kompliziert, Barcelona zu verlassen. Ich wusste nicht, wo ich hin soll. Barcelona ist meine Heimat. Ich war dort seit ich ein kleines Kind bin. Ich wusste jetzt, dass ich in einem sehr guten Team lande. Ich möchte wichtige Tore erzielen. Meine Ziele und die Ziele von Paris sind die gleichen. Es wäre schön, zu Barcelona zurückzukehren (für ein Spiel). Am besten mit Fans. Es würde komisch sein, dort mit einem anderen Shirt zu spielen."

11.29 Uhr: Messi über die Ligue 1: "Ich kenne die Rivalitäten und einige Spieler. Die Meisterschaft hat sich sehr verbessert dank Paris und die ganzen Transfers. Der französische Fußball wurde besser. Jeder will gegen Paris gewinnen."

11.27 Uhr: Messi: "Ich habe Freunde hier. Wenn du diese Mannschaft siehst, willst du mit ihr spielen. Wir können so viel erreichen. Wir haben alle ein Ziel und das heißt Champions League. Ich kenne schon fast alle Kollegen, wir hatten schon vor meiner Entscheidung Kontakt. Neymar hatte einen großen Einfluss und er war sehr wichtig bei meiner Entscheidung, hierher zu kommen."

11.25 Uhr: El Khelaifi über die CL: "Wir sind vielleicht die beste Mannschaft, aber wir haben die Trophäe noch nicht geholt. Wir verstecken uns nicht, wir sagen: 'Wir wollen diesen Titel holen.' Aber als erstes wollen wir uns auf die Meisterschaft konzentrieren."

11.24 Uhr: Messi über die CL: "Manchmal kannst du das beste Team haben und trotzdem nicht gewinnen. Manchmal entscheiden die Kleinigkeiten. Paris war so nah dran, aber sie haben es bisher nicht geschafft. Man braucht er eine Mannschaft, die zusammensteht. In der Kabine muss alles passen. Das kann man draußen nicht sehen. Man braucht Glück, aber man kann Glück auch erzwingen. Wir alle wollen diesen Wettbewerb gewinnen. Dieses Team ist bereit. Es sind super Neuzugänge dazugekommen, die schon die CL gewonnen haben. Ich bin hier, um zu helfen. Mein Ziel ist es, diese Trophäe wieder zu gewinnen."

11.23 Uhr: El Khelaifi über Mbappe: "Kylian mag die Konkurrenz. Er möchte ein konkurrenzfähiges Team - und wir sind glaube ich das beste der Welt. Es gibt keinen Grund für Mbappe, dass er nicht hier bleibt."

11.22 Uhr: Messi: "Ich möchte mich bedanken bei den Fans, die auf mich gewartet haben - auf den Straßen und am Stadion."

11.21 Uhr: El Khelaifi an die Fans: "Es ist unser Ziel, alle Trophäen, alle Spiele gewinnen. Wir haben vorher schon viel gewonnen aber wir wollen jetzt noch mehr gewinnen. Wir müssen Disziplin haben und zwar jeden Tag."

11.19 Uhr: Messi spricht über seine Gefühle: "Alles, was in der letzten Woche passiert ist, war verrückt. Es war alles so schnell und emotional. Ich kann nicht vergessen, welche Erfahrungen ich in Barcelona gemacht habe. Aber jetzt bin ich ungeduldig, mit meiner Familie was neues zu erfahren. Die ganze Woche war ein Auf und Ab. Gemeinsam mit meiner Familie gehe ich durch diesen Prozess."

11.20 Uhr: Ein Journalist nach dem anderen stellt im Moment seine Fragen an den Superstar.

"Ich weiß es nicht. Ich habe gestern mit den Trainern gesprochen. Vielleicht brauche ich eine kleine Vorbereitung. Ich muss trainieren und arbeiten. Ich kann nicht sagen, wann genau ich spielen kann." (Über sein Debüt)

"Es ist Wahnsinn, neben diesen beiden Spielern auf dem Platz zu stehen und täglich mit ihnen zu arbeiten. Es wurden tolle Transfers getätigt und ich werde mit den besten Spielern der Welt spielen. Ich will das einfach genießen."(Über Neymar und Mbappe)

"Die Verhandlungen gingen sehr schnell und es war sehr einfach für mich. Die Leute hier haben alle Probleme gelöst. Ich bin ungeduldig, weil ich spielen will - wie am ersten Tag meiner Karriere. Dieser Verein ist bereit, Trophäen gewinnen. Das ist auch mein Ziel. Ich hoffe, wir schaffen das. Es war verrückt, seit ich hier angekommen bin. Nochmal herzlichen Dank, wie ich hier empfangen wurde. Danke an PSG. Danke, dass ich hier sein darf."

"Guten Morgen. Als erstes möchte ich mich beim Präsidenten bedanken. Ich bin sehr glücklich. Seit dem Abschieds von Barcelona war es sehr hart für mich. Es war eine schwierige Zeit. Als ich hier angekommen bin, habe ich mich glücklich gefühlt. Ich genieße die Zeit in Paris seit dem ersten Moment. Auch meiner Familie gefällt es. Aber das einzige was ich machen will, ist zu trainieren und diesen Neustart in meinem Leben zu begnnen."

11.14 Uhr: Jetzt spricht Lionel Messi über den Transfer.

11.13 Uhr: "Von beiden Seiten war stets der Wunsch da, einen Wechsel zu ermöglichen"- so der Tenor von Nasser El Khalifi.

"Herzlich Willkommen, Lionel Messi" - das Grußwort von El Khalifi ist gesprochen

"Es ist ein historischer Moment, aber wir haben noch nichts gewonnen. Es ist nur der Beginn. Jetzt beginnt die harte Arbeit. Ich bin sicher, dass uns Leo mit seinen Kollegen viele Trophäen bringen wird. Wir haben auch einen fantastischen Trainer, einen der besten der Welt. Für mich ist er der beste der Welt."

"Es ist ein besonderer, ein fantastischer Tag für PSG und die Fußball-Welt. Leo ist der einzige Spieler, der sechs mal den Balon D'or gewonnen hat. Er ist ein Gewinnertyp. Wir hatten vor zehn Jahren große Ambitionen und ein großes Projekt. Wir sind sehr stolz, wo wir jetzt sind. Es war ein großes Bedürfnis, das hier möglich zu machen. Leo, ich möchte die, deiner Frau und deinem Vater danken."

🎙 President Nasser Al-Khelaïfi: “I am delighted that Lionel Messi has chosen to join Paris Saint-Germain and we are proud to welcome him to Paris, with his family. " #PSGxMESSI https://t.co/RXclKJMoE8 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021

11.10 Uhr: El Khalifi beginnt und erklärt erstmal, wie dankbar er für diesen Transfer ist. Zudem dankt er den Beteiligten an den Transfergesprächen.

11.08 Uhr: Und jetzt geht die offizielle Pressekonferenz los.

11.06 Uhr: Jetzt ist der Superstar auf dem Weg in den PK-Raum. Messis Kids tragen allesamt bereits das Trikot von Paris Saint-Germain, er selbst ist im schicken Anzug gekommen.

11.05 Uhr: Sein erstes Spiel für PSG könnte Messi übrigens am Samstag um 21 Uhr gegen Straßburg machen.

11.05 Uhr : Abgesehen von Messi wird auch Nasser El Khalifi teilnehmen.

Lionel Messi bei PSG: Die Vorstellungs-PK JETZT im LIVE-TICKER - Beginn

Vor Beginn: Leo Messi lässt doch noch ein wenig auf sich warten.

Vor Beginn: In einer Minute geht es los.

Vor Beginn: Stattfinden wird die PK übrigens im Parc des Princes, davor warten schon hunderte Fansvon PSG - die Stimmung ist prächtig.

Vor Beginn: Die Übertragung der Pariser läuft schon eine Zeit, es ist ja auch etwas ganz besonderes: Erstmals in seiner Karriere wird Leo Messi bei einem neuen Verein vorgestellt.

Vor Beginn: Alle weiteren Infos zu Messis Wechsel rund um seinen Vertrag und seine bisherigen Erfolge gibt es in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Vor Beginn : "Ich kann es kaum erwarten, dieses neue Kapitel meiner Karriere in Paris zu beginnen", wird Messi nach seiner Vertragsunterschrift auf der PSG-Homepage zitiert: "Der Klub und seine Vision passen perfekt zu meinen Ambitionen. Ich weiß, wie talentiert die Mannschaft und die Trainer hier sind. Ich will mit der Mannschaft hier etwas Großes für den Klub und für die Fans aufbauen."

Vor Beginn : Bereits am Dienstag um 15:30 Uhr landete Messi in Paris. Er trat in einem "Ici c'est Paris"-T-Shirt auf und löste auf dem Flughafen tumultartige Szenen aus . Anschließend unterschrieb er einen Zweijahresvertrag plus Option.

Pressekonferenz mit Lionel Messi: Die Vorstellung bei PSG im LIVE-TICKER

Die Fans auf der ganzen Welt dürften gespannt auf die Pressekonferenz mit Lionel Messi blicken. Was sind seine ersten Worte als Spieler von PSG? Wir sind bei der Vorstellung des Superstars ab 11 Uhr live mit dabei.

