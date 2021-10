PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER

RB Leipzig steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand, heute geht es nach Paris. Hier gibt es das Spiel im LIVE-TICKER.

Alle Infos, wie das Spiel zwischen PSG und RB Leipzig heute im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist, gibt es in diesem Artikel.

Paris Saint-Germain - RB Leipzig Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung PSG Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Gueye, Herrera, Verratti - Messi, Mbappe, Draxler Aufstellung Leipzig Gulacsi - Klostermann, Simakan, Orban - Mukiele, Adams, Laimer, Angelino, Haidara - Silva, Nkunku Gelbe Karten -

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und RB Leipzig.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Paris:

Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Gueye, Herrera, Verratti - Messi, Mbappe, Draxler

Leipzig setzt auf folgende Aufstellung:

Gulacsi - Klostermann, Simakan, Orban - Mukiele, Adams, Laimer, Angelino, Haidara - Silva, Nkunku

PSG vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Es ist die dritte Saison in Serie in der PSG und RB Leipzig in der Champions League aufeinandertreffen – 2019/20 gewann PSG mit 3-0 in einem Einzelspiel im Halbfinale, während beide Mannschaften ihre Heimspiele in der Gruppenphase der letzten Saison gewannen (Leipzig mit 2-1 & PSG mit 1-0).

RB Leipzig hat in europäischen Wettbewerben (ohne Qualifikationsspiele) nur gegen Zenit St. Petersburg (viermal) öfter gespielt als gegen PSG (dreimal). Leipzig ist nach Chelsea (2013/14 bis 2015/16) erst die zweite Mannschaft, auf die PSG in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten in diesem Wettbewerb getroffen ist.

In der UEFA Champions League haben deutsche Mannschaften achtmal auswärts gegen PSG gespielt und sieben dieser Spiele verloren - die Ausnahme war im April 2021, als Bayern München im Viertelfinal-Rückspiel im Parc des Princes mit 1-0 gewann (PSG kam trotzdem weiter).

RB Leipzig hat vier seiner fünf Auswärtsspiele in der Champions League seit Beginn der letzten Saison verloren (1S), wobei in diesen fünf Spielen 24 Tore fielen, was einem Schnitt von 4.8 pro Spiel entspricht.

PSG hat nur eines seiner letzten 28 Heimspiele in der Gruppenphase der Champions League verloren (22S 5U), und zwar im Oktober 2020 gegen Manchester United. In diesen 28 Spielen haben die Franzosen im Schnitt 2.7 Tore pro Spiel erzielt.

RB Leipzigs Trainer Jesse Marsch hat 14 Spiele in der UEFA Champions League geleitet (12 für RB Salzburg und zwei mit seinem jetzigen Verein) und wartet immer noch darauf, dass seine Mannschaft in diesem Wettbewerb eine weiße Weste behält. Der Amerikaner hat mehr Spiele geleitet, in denen seine Mannschaft 100 % der Gegentore kassierte, als jeder andere Trainer in der Geschichte des Wettbewerbs (14/14).

Lionel Messi war in sechs Champions-League-Spielen im Parc des Princes an fünf Toren direkt beteiligt (vier Tore und ein Assist), darunter ein Treffer in seinem ersten CL-Heimspiel als PSG-Spieler (gegen Manchester City). Die einzigen Spieler, die in ihren ersten beiden Heimspielen für PSG in der Champions League getroffen haben, sind Neymar (2017), Alex (2012) und George Weah (1994).

Christopher Nkunku von RB Leipzig hat in dieser CL-Saison bereits vier Tore erzielt, nur Sébastien Haller von Ajax (5) mehr. Der Franzose könnte der erste Spieler werden, der in drei aufeinanderfolgenden CL-Spielen für RB Leipzig trifft.

Seit Beginn der letzten Saison hat Kylian Mbappé mehr Take-ons (Offensive 1-gegen-1-Situationen) gewonnen als jeder andere Spieler in der Champions League (41), und er war auch an den meisten Schüssen nach solchen Aktionen beteiligt (9 - acht Schüsse, eine Chance kreiiert).

Christopher Nkunku absolvierte 2015 und 2017 zwei Einsätze in der Champions League für PSG, über insgesamt 23 Minuten. Nkunku traf in der vergangenen Saison für Leipzig einmal gegen seinen Ex-Verein. Nur Eric Maxim Choupo-Moting traf mehr als einmal gegen die Pariser, nachdem er für sie in der CL gespielt hatte (Zwei Tore für Bayern München).

Paris Saint-Germain vs. RB Leipzig heute ... ... im TV DAZN 1 ... im LIVE-STREAM DAZN ... LIVE-TICKER Goal

PSG vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Lionel Messi und Kylian Mbappe waren längst in den Köpfen von Trainer Jesse Marsch und den Profis von RB Leipzig, doch Panik ließen sie am Cottaweg nicht zu. Im Abschlusstraining vor dem vorentscheidenden Champions-League-Kracher bei Paris St. Germain kickten die Spieler am Montag lachend Bälle umher, als wäre in Leipzig alles rosig. Die Realität ist eine andere.

Mit einer Pleite bei PSG wäre RB so gut wie raus. "Das wird eine schwierige Aufgabe. Paris war schon ohne Messi so eine gute Mannschaft", sagte Marsch vor dem Gastspiel im Prinzenpark am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN). Doch seit Messi auch noch bei PSG spielt, bildet er mit Neymar und Kylian Mbappe ein dreiköpfiges Ungetüm, gegen das keine Mannschaft der Welt gerne antritt. Immerhin: Neymar fällt am Dienstag mit Adduktorenproblemen aus.

Schon gar nicht Leipzig in der aktuellen Verfassung. Marsch hat aber einen Plan: Klare Kante gegen das Zauber-Trio. "Wir müssen in Eins-gegen-Eins-Situationen gegen Messi und Mbappe sehr gut sein und hart verteidigen", sagte er am Montag. Gelingt dies nicht, wäre die dritte Pleite im dritten Königsklassen-Spiel kaum zu verhindern und das Achtelfinale utopisch.

Und dafür spricht in der Tat einiges. "Wir müssen als Mannschaft schon eine sehr gute Leistung bringen, um eine Chance zu haben", sagte RB-Kapitän Peter Gulacsi. Richtig gut war Leipzig zuletzt aber nur vereinzelt. Erst am Samstag holte RB in der Liga beim SC Freiburg ein glückliches 1:1.

Der Grund: Ein bedenklicher Einbruch - diesmal in der zweiten Halbzeit. Immer wieder leisten sich die Leipziger hanebüchene Abwehrfehler, die sie gegen PSG Kopf und Kragen kosten könnten. Symbolträchtig für die Probleme stand das wilde 3:6 bei Manchester City zum Champions-League-Auftakt, ehe auch das zweite Spiel gegen den Underdog FC Brügge wegen schlimmer Patzer 1:2 verloren ging.

Auf ähnliche Einladungen warten Messi und Mbappe nur beim vierten Duell mit RB in zwei Jahren. Einer 0:3-Lehrstunde im Halbfinale der Saison 2019/2020 folgten in der Vorrunde der vergangenen Spielzeit ein knappes 0:1 und gar ein 2:1-Heimsieg. Zwar verfügte Paris schon damals über ein Star-Ensemble, das im Sommer aber noch einmal stark erweitert wurde. Unter anderem durch Messi, der am zweiten Spieltag gegen City (2:0) mit einem Traumtor seinen ersten Star-Moment im PSG-Trikot feierte.

Marsch versucht derweil die Gemüter zu beruhigen, die Rückbesinnung vom System seines Vorgängers Julian Nagelsmann auf die typische RB-DNA dauert weiterhin an. Und die Mannschaft tut sich schwer. "Wir sind derzeit wer wir sind. Wir müssen Geduld haben, aber gleichzeitig auch Druck machen", sagte der US-Amerikaner. Doch nach dem Freiburg-Spiel gab auch er zu, dass RB derzeit "ganz ehrlich nicht gut genug" sei.

Mit einer Ausnahme vielleicht: Christopher Nkunku. Das Pariser Eigengewächs dürfte bei der Rückkehr zum Heimatklub besonders motiviert sein, ist er doch so gut wie nie. Elf Pflichtspiele, neun Treffer, allein vier davon in der Königsklasse: Nkunkus Quote ist herausragend. Seine Tore könnte Leipzig in Paris gut gebrauchen.

Quelle: SID

Paris Saint-Germain vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick