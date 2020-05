PSG zieht Kaufoption und verpflichtet Mauro Icardi fix

Seit letzten Sommer war Mauro Icardi von Inter Mailand an PSG verliehen, nun haben die Franzosen den Stürmer fest an sich gebunden.

Wie von Goal und SPOX am Samstag bereits berichtet, hat die Kaufoption für Mauro Icardi nun gezogen und verpflichtet den seit vergangenen Sommer von ausgeliehenen Angreifer damit fest. Das bestätigte PSG am Sonntagmittag offiziell.

Der 27-jährige Argentinier unterschreibt bei den Parisern einen Vertrag bis Sommer 2024. Nach Informationen von Goal und SPOX handelt es sich beim ausgehandelten Deal um eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro sowie etwaige Bonuszahlungen in Höhe von acht Millionen Euro. Sollten alle Boni-Klauseln greifen, wäre Icardi der bis dato teuerste Transfer des kommenden Sommers.

Mauro Icardi bereits mit 20 Toren für PSG

Darüber hinaus einigten sich beide Klubs auf weitere 15 Millionen Euro an Bonuszahlungen, sofern PSG den Argentinier an einen italienischen Verein weiterverkauft.

Mauro Icardi s'engage au Paris Saint-Germain jusqu'au 30 juin 2024.



Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la levée de l’option d’achat de @MauroIcardi. L’attaquant de 27 ans était prêté en 2019-2020 par l’Inter Milan. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 31, 2020

Icardi spielte in der Saison 2019/20, die aufgrund der Corona-Krise in der Ligue 1 vorzeitig beendet wurde, auf Leihbasis bei PSG und erzielte dabei 20 Tore in 31 Pflichtspielen.