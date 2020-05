Inter und PSG erzielen Einigung: Mauro Icardi bleibt in Paris

Nun ist es also soweit: Inter und PSG einigen sich auf einen Transfer von Mauro Icardi. Lediglich Details sind noch zu klären.

und haben sich auf die Modalitäten bezüglich des Transfers von Mauro Icardi geeinigt. Die offizielle Bestätigung beider Vereine wird in Kürze erwartet.

Nach Informationen von Goal und SPOX handelt es sich beim ausgehandelten Deal um eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro sowie etwaige Bonuszahlungen in Höhe von acht Millionen Euro. Sollten alle Boni-Klauseln greifen, wäre Icardi der bis dato teuerste Transfer des kommenden Sommers.

Icardi bereits mit 20 Toren für PSG

Darüber hinaus einigten sich beide Klubs auf weitere 15 Millionen Euro an Bonuszahlungen, sofern PSG den Argentinier an einen italienischen Verein weiterverkauft. Über die Vertragsdauer Icardis ist bis dato noch nichts bekannt.

Der 27-Jährige spielte in der Saison 2019/20, die aufgrund der Corona-Krise in der Ligue 1 vorzeitig beendet wurde, auf Leihbasis bei PSG und erzielte dabei 20 Tore in 31 Pflichtspielen.