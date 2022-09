Lionel Messi: Keine Entscheidung gegen PSG

Ein TV-Sender aus Spanien sorgt für Aufsehen. Wir sagen, was am neuesten Bericht zu Lionel Messis Zukunft dran ist.

Lionel Messi hat sich nicht gegen einen Verbleib bei Paris Saint-Germain über das Saisonende hinaus entschieden. Das hatte der katalanische TV-Sender Betevé berichtet. Demnach sei der argentinische Starstürmer bereits davon überzeugt, seinen auslaufenden Vertrag bei PSG nicht zu verlängern. Allerdings ist das nach Informationen von GOAL und SPOX nicht zutreffend, Messi wird erst nach der Weltmeisterschaft in Katar eine Entscheidung über seine Zukunft fällen.

Paris wird sich dabei bemühen, den 35-Jährigen nochmals zu binden. Laut Informationen von GOAL und SPOX werden die Verantwortlichen des Ligue-1-Meisters Messi einen neuen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit anbieten.

PSG: Lionel Messi zuück zum FC Barcelona?

Neben PSG, wohin Messi 2021 ablösefrei wechselte, gilt auch eine Rückkehr zu seinem langjährigen Klub FC Barcelona als Möglichkeit.

Betevé hatte in seinem Bericht allerdings behauptet, dass ein Wechsel zu den Blaugrana "nicht zu den Prioritäten" des mehrfachen Weltfußballers zähle. Vielmehr strebe dieser im Sommer 2023 einen Wechsel in die USA an.

Nach durchwachsener erster Saison in Frankreich ist Messi bei PSG aktuell in starker Verfassung. In dieser Saison gelangen ihm bisher sechs Tore und acht Assists in elf Pflichtspielen.

Unlängst betonte Messi noch, dass er sich mittlerweile an der Seine wohlfühle. Bei TyC Sports sagte er: "Ich spiele jetzt mit einem anderen Mindset, bin besser im Klub und in der Kabine integriert. Die Wahrheit ist: Ich fühle mich sehr gut und habe endlich wieder viel Spaß."