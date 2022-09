Lionel Messi hat bei der WM seine ganz eigene Geschichte geschrieben - bisher allerdings ohne Happy End.

Bei Weltmeisterschaften gehört Lionel Messi stets zu den gefährlichsten und populärsten Spielern des Turniers. Dennoch konnte der Argentinier mit seiner Nationalmannschaft bisher nicht den WM-Pokal in den Himmel recken.

Es ist eindeutig die Weltmeisterschaft, die dem Superstar am meisten Schmerzen bereitet hat in seiner Karriere, da Argentinien mehrfach nah an dem Titel dran war - und am Ende scheiterte.

Jetzt, vor Messis fünftem Auftritt bei dem Turnier in Katar, blickt GOAL auf seine bisherigen Auftritte beim größten Fußballturnier der Welt zurück.

Lionel Messi bei der WM 2006 in Deutschland

In einer Zeit vor Twitter und schnellen Updates wurde der Name Lionel Messi der Fußballwelt außerhalb Spaniens im Jahr 2006 gerade erst bekannt.

Messi war gerade 18 Jahre alt, als er zu seiner ersten Weltmeisterschaft reiste und der Youngster war keine Stammkraft, sondern ein Ergänzungsspieler in einem Team, das von José Pekerman trainiert wurde und mit Weltklasse-Talenten gespickt war.

Messi brauchte allerdings nicht lange, um sich einen Namen zu machen.

Nachdem er bei Argentiniens erstem Spiel aussetzen musste, wurde er zum jüngsten WM-Spieler der Albiceleste, als er in der 74. Minute gegen Serbien-Montenegro eingewechselt wurde. Er brauchte nur eine paar Minuten, um Hernan Crespo ein Tor aufzulegen und vollendete später einen Pass von Carlos Tevez, um das 6:0 zu erzielen - eine Mannschaftsleistung, die in die Geschichte einging.

Messis herausragender Auftritt wurde mit einem Startelfplatz im letzten Gruppenspiel gegen die Niederlande belohnt, einem 0:0-Unentschieden, das Argentinien das Weiterkommen an der Spitze der Gruppe C sicherte. Im Achtelfinale bewies er dann beinahe, dass er der "Supersub" seines Teams sein kann, als er nach seiner Einwechslung ein spätes Tor gegen Mexiko zum vermeintlichen 2:1 für Argentinien erzielte. Der Treffer wurde allerdings wegen Abseits aberkannt. Maxi Rodriguez machte in ebenjenem Achtelfinale in der Verlängerung dann den Unterschied.

Im Viertelfinale wartete ein Gegner, der für Messi und Argentinien über Jahre zum Angstgegner werden sollte. Deutschland tat sich gegen die Südamerikaner zwar schwer, setzte sich aber im Elfmeterschießen durch. Messi blieb unterdessen weiterhin auf der Bank und Pekermans Entscheidung, sein junges Wunderkind nicht einzuwechseln, obwohl er einen müden Juan Roman Riquelme vom Platz nahm (Julio Cruz kam rein), sollte sich als Fehler erweisen.

Lionel Messi bei der WM 2010 in Südafrika

Messi war 23 Jahre alt und bereits einer der besten Spieler in der Geschichte des Weltfußballs. Die WM 2010 in Südafrika war somit das erste internationale Turnier mit Argentinien, bei dem er als einer der größten Stars überhaupt auftrat. Außerdem war "Leo" mit keinem Geringeren als Diego Maradona, dem Weltmeister von 1986, vereint, der als Trainer von Argentinien eine chaotische, aber zugegebenermaßen unterhaltsame Präsenz an der Seitenlinie zeigte.

Der damalige Spielmacher des FC Barcelona spürte jedoch bereits den Druck, seine Nation allein tragen zu müssen. Spielmacher Riquelme war im Vorjahr vom internationalen Fußball zurückgetreten und mit 31 Jahren vorzeitig von der Bildfläche verschwunden, wodurch Messi ein kreativer Partner an seiner Seite fehlte. Die einzige Unterstützung war ein alternder Juan Sebastian Veron, während ein 20-jähriger Gonzalo Higuain als Mittelstürmer zumindest etwas Torgefahr im Strafraum versprach.

Argentinien schien nach einer bemerkenswerten Gruppenphase im Turnier angekommen. Messi scheiterte zwar im ersten Gruppenspiel zwar Nigeria mit vier gehaltenen Schüssen, aber ein frühes Tor von Gabriel Heinze brachte Maradonas Mannen trotzdem einen 1:0-Sieg.

Messi war dann an allen vier Toren seiner Mannschaft bei einem überwältigenden 4:1-Sieg gegen Südkorea beteiligt. Einem Spiel, in dem Higuain Argentiniens ersten WM-Hattrick seit Gabriel Batistutas Triple gegen Jamaika im Jahr 1998 erzielte. Mit drei Siegen marschierte man durch die Gruppe C und galt als Favorit auf den WM-Titel.

Im Achtelfinale fiel Messi erneut vor allem mit Assists auf: Tevez wurde brilliant in Szene gesetzt, während Carlitos und Higuain bei einem unspektakulären 3:1-Sieg gegen Mexiko zwei weitere Treffer erzielten. Dann sollte das Turnier auf spektakuläre Art und Weise und mit einem Knall enden: Es war erneut Angstgegner Deutschland. Mit 0:4 kam Argentinien unter die Räder, wobei Messi so machtlos war wie jeder andere. Wieder kehrte La Pulga ohne Torerfolg von einer Weltmeisterschaft nach dem Viertelfinale zurück.

Lionel Messi bei der WM 2014 in Brasilien

"Jetzt wirst du sie sehen, die Weltmeisterschaft, die Messi bringen wird. Maradona ist viel größer als Pele". "Brasil, decime qué se siente" ("Brasilien, sag mir, wie es sich anfühlt") war das Lied auf den Lippen von zehntausenden argentinischen Fans, die über die Grenze strömten, um einen Blick auf ihre Helden bei der Weltmeisterschaft im benachbarten Brasilien zu werfen. Messi galt bei der WM 2014 erneut als Hoffnungsträger, aber am Ende war der Titel für den Kapitän und seine Albiceleste-Teamkollegen so nah und doch so fern.

Nachdem der neue Trainer Alejandro Sabella in der WM-Qualifikation Messi die Kapitänsbinde überreicht hatte, beendete dieser nach 65 Minuten in der Gruppenphase endlich seine Torflaute bei WM-Endrunden. Die Nummer 10 dribbelte durch die Abwehr Bosnien und Herzegowinas und brachte Argentinien mit 2:0 in Führung und Sabellas Elf verzeichnete einen Sieg in ihrem Eröffnungsspiel.

Er war erneut der Held, als es gegen den Iran ging, und er erzielte in der Nachspielzeit mit einem feinen Schuss den Siegtreffer. Beim 3:2-Thriller gegen Nigeria schnürte er einen Doppelpack und brachte sein Team mit makelloser Bilanz in das Achtelfinale. Dort traf Messi gegen die Schweiz nicht, dafür entschied Ángel Di María die Partie in der Verlängerung.

Higuains Treffer reichte im Viertelfinale gegen Belgien und führte Messi in sein erstes Halbfinale bei einer WM. In 120 Minuten gab es dabei keinen Weg durch die niederländische Verteidigung, aber Messi traf im Elfmeterschießen und Ron Vlaar und Wesley Sneijder verschossen, wodurch Argentinien ins Finale einzog. Das Traumfinale bestehend aus zwei südamerikanischen Ländern sollte es jedoch nicht geben: Anstelle von Brasilien trafen die Argentinier erneut auf Deutschland, das zuvor in Belo Horizonte den Gastgeber mit 7:1 überrollt hatte.

Zum dritten Mal in Folge trafen also Argentinien und die DFB-Elf aufeinander. Messi konnte erneut kein Tor beisteuern und musste den Pokal aus der Ferne betrachten, nachdem Mario Götze in der Verlängerung im Maracana Deutschland erlöst hatte. Die Auszeichnung mit dem Goldenen Ball als bester Spieler des Turniers war dabei ein schwacher Trost für Messi.

Bemerkenswert: Nach drei Teilnahmen an Weltmeisterschaften wartete Messi immer noch auf sein erstes Tor in der K.o-Phase. Vier Jahre später hatte er in Russland die nächste Chance.

Lionel Messi bei der WM 2018 in Russland

Nachdem Argentinien 2014 dem Titel so nah gekommen war, sah es lange so aus, als ob man sich 2018 nicht einmal für die WM in Russland qualifizieren würde. Es war Messi, der erneut zur Rettung eilte, als der frühere Barca-Star die Südamerikaner praktisch im Alleingang nach Russland schoss, indem er einen Dreierpack gegen Ecuador schnürte, um im letzten Qualifikationsspiel das Ticket zur Endrunde zu sichern.

Mit einem neuen Trainer an der Seitenlinie, Jorge Sampaoli, und einem formstarken Messi herrschte vorsichtiger Optimismus, dass die Albiceleste nun möglicherweise den WM-Pokal nach Argentinien holen könnte. Nach einem enttäuschenden 1:1-Unentschieden gegen den Turnier-Neuling Island ging es jedoch schnell bergab, als man sich Kroatien mit 0:3 geschlagen geben musste und damit am Rande des Ausscheidens stand.

Glücklicherweise gewann Nigeria anschließend aber gegen Island, was bedeutete, dass ein Sieg gegen die Afrikaner im letzten Spiel der Gruppe das Weiterkommen bedeutete. Die Ausgangssituation sah besser aus, als Messi das sechste WM-Tor seiner Karriere erzielte, um Argentinien in Führung zu bringen, aber Nigeria glich durch Victor Moses per Elfmeter aus. Marcos Rojo schlug jedoch spät zu und sicherte Argentinien den Sieg und somit das Weiterkommen.

Das Spiel gegen Nigeria war ein kurioses, weil Trainer Sampaoli angezählt wurde und Kapitän Messi sowie sein ehemaliger Barca-Teamkollege Javier Mascherano die Teambesprechungen vor den Augen der Fernsehkameras übernahmen. Die Arbeit war jedoch getan und man dachte, dass man die zuvor durchschnittliche Form hinter sich lassen könnte.

Nachdem Argentinien in Gruppe D hinter Kroatien Zweiter geworden war, stand man im Achtelfinale und traf dort auf Frankreich, den Sieger der Gruppe C und was folgte, war eine der bemerkenswertesten Fußballspiele des Turniers. Die mit vielen Stars besetzten "Les Bleus" gingen durch einen Elfmeter von Antoine Griezmann in Führung, doch Argentinien schlug mit einem sensationellen Distanzschuss von Ángel Di María zurück und brachte die Wende, als Gabriel Mercado im zweiten Durchgang Argentinien in Führung brachte.

Die Elf von Didier Deschamps drehte anschließend aber nochmal so richtig auf, als Benjamin Pavards traumhafter Volley von der Strafraumgrenze und ein Doppelpack von Kylian Mbappé die Franzosen erneut in Führung brachte. Messis Einfluss auf das Spiel war minimal, weil er sich tiefer fallen ließ, um N'Golo Kanté zu entfliehen. Messi konnte noch einen Assist verzeichnen, als Sergio Agüero den Anschlusstreffer erzielte. Die Partie endete 4:3 für Frankreich und Messi musste erneut ohne Titel abreisen.

Nun fährt Lionel Messi mit seinen 34 Jahren zu seiner fünften WM. Es wird bereits spekuliert, dass dies seine letzte Weltmeisterschaft ist. Die Frage ist daher: Kann die argentinische Fußball-Legende nun endlich den WM-Pokal in den Himmel recken?