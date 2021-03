PSG vs. FC Barcelona live: Die Champions League im LIVE-TICKER - 1:1

Im Rückspiel des Achtelfinales der UEFA Champions League gastiert der FC Barcelona bei PSG (Paris Saint-Germain). Goal ist im LIVE-TICKER mit dabei.

In Paris kommt es heute zum Rückspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen PSG und dem FC Barcelona. Für die Katalanen scheint die Aufgabe fast unlösbar - einen 1:4-Rückstand müssen Lionel Messi und Co. aus dem Hinspiel aufholen.

Die Partie beginnt um 21 Uhr im Prinzenparkstadion in Paris. Hier gibts die ganze Partie im LIVE-TICKER.

Wer das Duell der beiden Top-Klubsnicht hier im LIVE-TICKER, sondern lieber live im TV und LIVE-STREAM sehen will, kann das natürlich auch heute tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung des Spiel PSG gegen Barca.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Barcelona | 1 :1 Tore 1:0 Mbappe (31., FE), 1:1 Messi (37.) Aufstellung PSG - Aufstellung Barca Ter Stegen - Dest, Mingueza (35., Junior Firpo), Lenglet, Alba - Busquets, De Jong, Pedri - Messi, Dembele, Griezmann Gelbe Karten Kurzawa (8.), Mingueza (25.), Lenglet (30.), de Jong (38.)

43' Auf der Gegenseite gerät de Jong bei einem Umschaltmoment der Gastgeber ins Laufduell mit Mbappe. Der Stürmer kommt an dessen Ende aus 13 MEtern halbrechter Position zum Abschluss und prüft ter Stegen. Der deutsche Nationaltorwart hat keine Probleme mit dem Schuss.

42' Dembele hat die Kugel in der rechten Strafraumhälfte und legt in den Rückraum zu Busquets. Der defensive Mittelfeldspieler nimmt Maß und zwingt Navas im kurzen Eck zur nächsten Parade.

40' Drei Treffer fehlen Barca noch. Weiterhin ist PSG nicht wirklich in der Partie und lässt viel zu viel zu.

PSG (Paris St. Germain) vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

38' Dest prallt im Sechzehner der Pariser mit Navas zusammen und geht zu Boden. Die Katalanen wollen natürlich den Elfmeter und belagern Taylor, de Jong wird stellvertretend für viele Rudelbildler verwarnt.

TOOOR! PSG (Paris St. Germain) vs. FC Barcelona 1:1 | Torschütze: Messi

37' Traumtor! Messi hat die Kugel 30 Meter zentral vor dem gegnerischen Tor, schlägt einen Haken nach innen und zieht mit dem linken Fuß einfach mal ab. Der Ball schlägt wuchtig im linken Winkel ein.

PSG (Paris St. Germain) vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: WECHSEL

35' Koeman muss verletzungsbedingt wechseln. Mingueza geht runter, Firpo kommt neu.

32' Zehn Torschüsse gaben die Katalanen in der ersten halben Stunde ab, einzig das Tor fehlte. Es passt ins Bild, dass jenes auf der Gegenseite fiel. Sei's drum, es bleiben vier Tore, die Barca braucht. Dann allerdings geht es in die Verlängerung.

TOOOR! PSG (Paris St. Germain) vs. FC Barcelona 1:0 | Torschütze: Mbappe (Foulelfmeter)

30' Mbabbe nimmt sich der Sache an und zimmert die Kugel in den linken Torwinkel. Keine Chance für ter Stegen - PSG führt.

PSG (Paris St. Germain) vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

30' Taylor braucht nicht lange, um zu sehen, dass Lenglets versehentlicher Tritt Folgen haben muss. Es gibt Gelb für den Barca-Verteidiger und Elfmeter für PSG.

28' Lenglet tritt Icardi im eigenen Starfraum auf die Hacke und zieht seinem Gegenspieler den Schuh aus. Taylor hatte es nicht gesehen, wird aber vom VAR zum Monitor am Spielfeldrand gebeten.

PSG (Paris St. Germain) vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

25' Mingueza führt einen robusten Zweikampf gegen Mbappe und trifft den Franzosen von hinten. Das gibt folgerichtig Gelb.

24' Barcelona müsste längst führen. Messi verpasst eine Dembele-Hereingabe von der linken Seite im Fünfer nur hauchzart. Weit und breit war kein Pariser Verteidiger zu sehen.

23' Latte! Dest geht auf der rechten Seite mit Tempo vorbei an Kurzawa und zieht aus sieben Metern knallhart ab. Navas ist noch leicht am Ball und lenkt den Schuss noch an die Latte.

21' PSG geht hohes Risiko, lässt Barca rund um den eigenen Sechzehner in aller Seelenruhe kombinieren. Klar, die Katalanen brauchen vier Treffer, dennoch sollten die Hausherren hin und wieder auch in die Zweikämpfe gehen.

19' Was für eine Parade von Navas. Wieder kommt Dembele aus zehn Metern halblinker Position zum Abschluss, scheitert jedoch am stark reagierenden Keeper der Pariser, der blitzschnell unten ist.

17' Erster Abschluss des Weltmeisters. Mbappe versucht es aus 16 Metern halblinker Position, bekommt jedoch keinen Durch auf den Ball. Kein Problem für ter Stegen.

15' Barcelona hat mehr vom Spiel. PSG lässt die Gäste kommen und setzt dann auf Kontergelegenheiten über die pfeilschnellen Außen. Allen voran natürlich Mbappe - der Mann des Hinspiels.

13' Erste richtig gute Chance für Barca. Griezmann schickt Dembele halblinks in die Tiefe. Im Eins-gegen-eins mit Kimpembe zieht der Franzose nach innen und hat dadurch freie Schussbahn aus 16 Metern. Allerdings rutscht ihm der Abschluss über den rechten Schlappen - weit oben rechts vorbei. Da war mehr drin.

11' Lenglet schickt Dembele aus der eigenen Hälfte steil in den gegnerischen Strafraum. Der Ex-Dortmunder wird bewacht von Kimpembe, kommt dennoch aus 14 Metern linker Position zum Abschluss. Navas hat den Mall in der Tormitte jedoch sicher.

9' Da fehlt für Messi-Verhältnisse doch ein ganzes Stück. Der Argentinier zirkelt den Ball zwar über die Mauer, aber auch gute zwei Meter über die Querlatte.

PSG (Paris St. Germain) vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

8' Kurzawa foult Dembele 21 Meter zentral vor dem eigenen Strafraum. Das gibt die erste Gelbe Karte der Partie und eine gute Freistoßgelegenheit für die Gäste.

7' Barca spielt etwas überraschend mit einer Dreierkette, in der de Jong den zentralen Innenverteidiger gibt. Das bringt natürlich Qualitäten im Spielaufbau mit sich, birgt aber auch Risiken.

5' Auch die Freistöße draf Draxler offenbar treten. Aus dem linken Halbfeld bringt der Nationalspieler die Kugel in die Box und trifft den Rücken seines Mitspielers Gueye. Kiene Torgefahr.

3' Erster Eckball der Partie für PSG. Draxler bringt den Ball von der linken Seite in die Mitte und findet Marquinhos am kurzen Pfosten, der den Ball aber nicht aufs Tor bringen kann.

PSG (Paris St. Germain) vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER:

1' Das Spiel im Patiser Prinzenpark geht los.

Vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf das Schiedsrichtergespann, das heute aus England stammt. Leiten wird die Partie Anthony Taylor, ihm assistieren Gary Beswick und Adam Nunn. Vierter Offizieller ist David Coote, Stuart Attwell verfolgt das Geschehen in Funktion des VAR an den Monitoren.

Vor Beginn | Der direkte Vergleich beider Mannschaften fällt ausgeglichen aus. Elf Mal trafen beide Klubs bereits im Rahmen der Champions League bereits aufeinander, jeweils vier Siege heimsten die Teams ein. Drei Duelle endeten remis. Unvergessen bleibt das Achtelfinale in der Saison 2017. Damals siegte PSG im Hinspiel mit 4:0 zuhause, ging dann aber im Camp Nou mit 1:6 unter. Ein ähnliches Wunder brauchen die Katalanen auch heute - nur auswärts.

Vor Beginn | Barca befindet sich nach wackeligem Start in die Saison in der Liga wieder auf gewohnt souveränem Kurs gen Tabellenspitze. Dort steht zwar Atletico Madrid mit sechs Punkten Vorsprunge, die Katalanen folgen jedoch zwei Punkte vor dem Erzrivalen Real auf dem 2. Platz. Die einzige Niederlage in den vergangenen sieben Spielen kassierte Barca im Hinspiel gegen PSG. In der Liga elf Siege und drei Remis in den letzten 14 Spielen, zudem der Einzug ins Finale der Copa del Rey gegen Athletic Bilbao.

Vor Beginn | In der Liga läuft es für PSG in dieser Saison noch nicht nach Plan. Das darf man deshalb so sagen, weil die Pariser nicht an der Tabellenspitze der Ligue 1 stehen. Dort befindet sich nach 28 Spieltagen überraschend der OSC Lille. Immerhin, Paris konnte die vergangenen zwei, sowie fünf der letzten sechs Spiele gewinnen und kassierte bei den Siegen insgesamt nur ein einziges Gegentor. Die Form stimmt also.

Vor Beginn | Als Wunder dürfte man es wohl bezeichnen, sollte der FC Barcelona doch noch das Viertelfinale der Champions League erreichen. Das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain ging im eigenen Stadion mit 1:4 komplett in die Hose. Schwer vorstellbat, dass dieses Ergebnis gegen heimstarke Pariser noch wettgemacht werden kann. Auch das Fehlen von Superstar Neymar auf Seiten der Franzosen macht wenig Mut - der fehlte nämlich auch schon im Camp Nou.

Vor Beginn | Im Vergleich zum Hinspiel vor drei Wochen nimmt PSG-Coach Pochettino eine Änderung vor: Draxler ersetzt Kean als Rechtsaußen. Koeman verändert seinen FC Barcelona ebenfalls auf lediglich einer Position: Für den verletzten Pique steht Mingueza in der Anfangsformation.

Vor Beginn | Der FC Barcelona startet mit dieser Formation: ter Stegen - Dest, Mingueza, Lenglet, Alba - de Jong, Busquets, Pedri - Griezmann, Messi, Dembele.

Vor Beginn | So geht PSG ins Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes, Verratti - Draxler, Icardi, Mbappe.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Rückspiel des Achtelfinales der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Barcelona heute live im TICKER: Die Aufstellung

PSG setzt auf folgende Aufstellung

Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes, Verratti - Draxler, Mbappe, Icardi

Das ist die Aufstellung des FC Barcelona

Ter Stegen - Dest, Mingueza, Lenglet, Alba - Busquets, De Jong, Pedri - Messi, Dembele, Griezmann

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

PSG hat 2 seiner letzten 3 Champions League-Spiele gegen Barcelona gewonnen (N1). So viele Siege feierten sie gegen die Katalanen in ihren ersten 8 Duellen in der Königsklasse zusammen (S2 U3 N3).

In der Geschichte des Landesmeister-Pokals/Champions League hat noch nie ein Team die nächste K.o.-Runde erreicht, das das Hinspiel zuhause mit 3 Toren Abstand verloren hat.

Dies ist das 1. Champions League-Duell zwischen PSG und Barcelona im Parc des Princes seit Februar 2017. Damals siegten die Gastgeber mit 4-0. Dies ist nach wie vorher der höchste Heimsieg der Franzosen in einem K.o.-Spiel der Champions League und es ist auch nach wie vor die höchste Auswärtsniederlage von Barcelona in der K.o.-Phase dieses Wettbewerbs (auch 0-4 gegen Liverpool im Mai 2019 und gegen Bayern im April 2013).

Barcelona hat in der K.o.-Phase der Champions League nur 1 seiner letzten 9 Auswärtsspiele gewonnen (U3 N5): im April 2019 mit 1-0 gegen Manchester United. In diesen 9 Partien gelangen ihnen nur 3 Treffer, alleine in 6 Spielen ging man leer aus.

PSG hat in seinen letzten 22 Champions League-Spielen im Parc des Princes immer mindestens 1-mal getroffen (61 Tore insgesamt). Zuletzt ohne eigenes Tor blieb PSG in einem Heimspiel im Oktober 2015 bei einem 0-0 gegen Real Madrid.

Barcelona hat in dieser Champions League-Saison auswärts noch kein Tor kassiert (3 Spiele). Noch nie sind die Katalanen in ihren ersten 4 Auswärtsspielen einer Saison im Landesmeister-Pokal/Champions League ohne Gegentor geblieben.

Nach den Niederlagen gegen Juventus und PSG drohen Barcelona nun erstmals in seiner Landesmeister-Pokal-/Champions League-Geschichte 3 Pleiten hintereinander.

Sollte Kylian Mbappé (22 Jahre und 80 Tage) in diesem Spiel für PSG treffen, würde er als bisher jüngster Spieler 25 Champions League-Tore erzielt haben. Aktueller Rekordhalter ist Lionel Messi, der bei seinem 25. Tor in der Königsklasse im April 2010 (gegen Arsenal) 22 Jahre und 286 Tage alt war.

Barcelonas Lionel Messi hat von den 75 Champions League-Spielen, in denen er getroffen hat, nur 4 verloren. 2 dieser Spiele absolvierte er gegen PSG – das 1-4 im Hinspiel und ein 2-3 im Parc des Princes im September 2014.

PSG-Stürmer Kylian Mbappé gelang im Hinspiel im Camp Nou ein Dreierpack. Noch nie hat ein Spieler in einer Champions League-Saison mehr als 3 Tore gegen Barcelona erzielt.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. FC Barcelona heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Superstar Lionel Messi droht mit dem FC Barcelona das früheste Aus in der Champions League seit 14 Jahren. Im Gigantenduell gegen den Vorjahresfinalisten Paris St. Germain mit dem überragenden Dreifachtorschützen Kylian Mbappe unterlag der spanische Topklub im Achtelfinal-Hinspiel mit 1:4 (1:1). Zuletzt war Barca 2007 schon in der Runde der letzten 16 gegen den FC Liverpool ausgeschieden.

Im Rückspiel am 10. März hat der französische Serienmeister mit den deutschen Nationalspielern Julian Draxler und Thilo Kehrer, die im Camp Nou beide eingewechselt wurden, Heimrecht. Den Parisern, die im Finale im August noch mit Trainer Thomas Tuchel 0:1 gegen Bayern München verloren hatten, winkt das erst zweite Viertelfinale in den vergangenen fünf Jahren.

Mit seinem 20. Pflichtspieltor der Saison brachte Messi Barca per Foulelfmeter in Führung (27.), Mbappe drehte mit einem Dreierpack das hochklassige und temporeiche Spiel für PSG (32., 65. und 85.). Auch Moise Kean (70.) traf für Paris.

Die erste Chance hatte der französische Weltmeister Antoine Griezmann, der nach Vorarbeit von Messi und Pedri aus spitzem Winkel an PSG-Torhüter Keylor Navas scheiterte (14.). Paris, auch ohne seine verletzten Offensivstars Neymar und Angel di Maria sehr selbstbewusst, schaltete nach Balleroberung schnell um - so tauchte plötzlich Mauro Icardi frei vor Barca-Keeper Marc-Andre ter Stegen auf, Pedri rettete (19.).

Ein Foulelfmeter brachte die Führung für Barca: Frenkie de Jong ging nach einem Kontakt von Layvin Kurzawa im Strafraum zu Boden, Messi verwandelte souverän. Beim Ausgleich zeigte Mbappe seine ganze Klasse, als er sich nach einem Zuspiel von Marco Verratti gegen zwei Abwehrspieler durchsetzte und den Ball ins Netz drosch. Nur drei Minuten später scheiterte Kurzawa nach Mbappe-Flanke an ter Stegen, im Gegenzug verfehlte Griezmann nur um Zentimeter das Tor (37.).

Nach der Pause war ter Stegen gleich wieder gefordert, als Kean die Gästeführung auf dem Fuß hatte (50.). Barca, erstmals seit November wieder mit seinem genesenen Abwehrchef Pique, hatte das Spiel danach etwas besser im Griff. Doch das Tor fiel auf der anderen Seite: Nach einer unglücklichen Abwehraktion von Pique traf erneut Mbappe. In der Folge war Paris für die Spanier kaum noch zu halten, konterte mitunter rasant und schraubte das Ergebnis in die Höhe.

