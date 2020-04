PSG in der Champions League: Klub-Boss will wohl "Heimspiele" in Katar austragen

hat sich durch den Abbruch der Ligue-1-Saison zum dritten Mal in Folge zum französischen Meister gekrönt. Offen sind hingegen die weiteren Entwicklungen in der . Während PSG für seine Heimspiele ins Ausland ausweichen könnte, ist der Wunsch des Klub-Bosses wohl nicht zu realisieren.

In sind alle Sportveranstaltungen - auch unter Zuschauerausschluss - bis Ende August untersagt, sodass Paris Saint-Germain, das sich durch einen 3:0-Rückspielerfolg gegen den BVB für das Viertelfinale der Königsklasse qualifiziert hat, bei der Frage nach der Fortsetzung des Wettbewerbs vor Herausforderungen gestellt ist.

🎙️ Nasser Al-Khelaïfi: “We would like to dedicate this 2019-2020 title to healthcare staff and to all the everyday heroes on the front line whose commitment and self-sacrifice over many weeks have earned our deepest admiration.”#CHAMPI9NSATHOME https://t.co/5yaQNqUVqB