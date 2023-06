Lionel Messi trifft nach PSG-Abschied offenbar schnelle Entscheidung über seine Zukunft

Nach seinem PSG-Abschied will Messi angeblich schnell eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat beschlossen, seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag bei PSG nicht zu verlängern. Wie Transfer-Insider Gerard Romero berichtet, will der Argentinier auch schon bald eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi liegt dem Vernehmen nach bereits seit einiger Zeit ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vor, welches ihm ein Jahresgehalt in Höhe von 500 Millionen Euro bringen soll. Die Offerte laufe laut Romero allerdings am 15. Juni aus, weshalb dem 35-Jährigen die Zeit davonlaufe.

Neben einem Wechsel zu Al-Hilal in die Saudi Pro League wird auch über eine Rückkehr zum FC Barcelona spekuliert. Zunächst müssen die Katalanen aber erst grünes Licht von LaLiga bekommen, um einen Transfer umsetzen zu können.

Aus diesem Grund soll sich die Messi-Seite bereits über die Möglichkeiten einer Rückholaktion bei der spanischen Liga erkundigt haben. Der FC Barcelona soll den Weltmeister von 2022 hingegen um Geduld bis Montag gebeten haben, bevor dieser eine Entscheidung trifft.

Aus mehreren Berichten geht allerdings hervor, dass Messi nicht mehr bis dahin warten wird, weil von Barça ohnehin noch kein konkretes Angebot vorliegen würde.

WIE GEHT ES WEITER? Am Samstag wird Messi sein letztes Spiel im Trikot von PSG absolvieren. Der französische Meister trifft auf Clermont Foot.